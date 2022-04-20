Volkswagen 1500-1600 - вместительнее «Жука», но на средний класс не потянул
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
До этого автомобиля в копилке Volkswagen уже бала парочка «типов»: Type 1 - бессмертный Käfer (он же Beetle), выпускавшийся с 1938 года, Type 2 - многоцелевой «транспортер» (с 1950 года), работающий в качестве фургона или микроавтобуса, чье поколение T7 выпускается по сей день. Последним представителем данной концепции стал Type 4, известный как Volkswagen 411/412 и выпускавшийся с 1968 по 1974 годы. Это, что называется, для полноты картины.
Что касается интересующего нас Type 3, то эту фирменную концепцию на протяжении 12 лет представляли автомобили Volkswagen 1500 и 1600 – соответственно, седан и «вагон».
Движок с небольшой высотой
Дебют седана Volkswagen 1500 состоялся в рамках 40-й Международной автомобильной выставки IAA во Франкфурте-на-Майне. Автомобиль с колесной базой 2400 мм имел габаритные размеры 4 225х1 605х1 475 мм и снаряженную массу 850 кг. У него были большие окна (спереди и сзади слегка изогнутые) и гладкие борта. Запасное колесо располагалось наклонно перед передней осью.
В августе 1963 года в продажу поступила версия Volkswagen 1500 S с двумя карбюраторами мощностью 54 л.с. Дизайнеры внесли некоторые коррективы в облик – в частности, немного видоизменились задние фонари. Модификация Volkswagen 1500 N имела более ограниченное оснащение, без хромированных обрамлений окон.
На старте продаж стоимость 2-дверного седана составляла 6 400 западногерманских марок, что на 1100 марок превышало цену VW Beetle. В прессе неоднократно высказывались сомнения по поводу того, можно ли относить Volkswagen 1500 к автомобилям среднего класса, поскольку он имел меньшую мощность и меньшее внутреннее пространство, чем конкурирующие модели того времени, такие как Ford Taunus 17 M или Opel Rekord A.
Шесть боковых окон
Производство и продажи 3-дверной семейной модификации стартовали одновременно с седаном. Двигатель все так же располагался сзади, однако его высота составляла всего 40 см, что давало над ним достаточно места для багажа, особенно когда спинки задних сидений складывались.
Доступ к скарбу внутри облегчала задняя дверь, которая поднималась вверх. В отличие от седана, универсал имел 6 боковых окон и вертикальные вентиляционные отверстия в кузове, которые располагались над задними арками колес.
«Печальное решение»
Версии Volkswagen 1600 L и 1600 TL оснащались рядным 4-цилиндровым двигателем, объем которого был увеличен до 1,584 куб. см. Подача топлива обеспечивалась двумя карбюраторами, а с 1967 года - непрямым впрыском топлива Bosch D-Jetronic. Мощность осталась прежней (54 л.с.), однако крутящий момент увеличился до 110 Нм.
С 1968 года Type 3 получил в качестве альтернативы 3-ступенчатую автоматическую коробку передач. В 1969-м автомобили концепции Type 3 подверглись рестайлингу, в ходе которого носовая часть была удлинена, а багажное отделение увеличено до 420 литров. Также были новации по передним указателям поворота и задним фонарям.
Бразильцы предпочли четыре двери
В бразильском Сан-Бернарду-ду-Кампу с 1968 по 1980 годы выпускался Volkswagen 1600, который значительно отличался от европейской версии. У «южанина» было 4 двери, а не 2, как у «немца». Шасси позаимствовали у 2-местного купе Volkswagen Karmann-Ghia, выпускавшегося с 1962 по 1969 годы, а двигатель - у Beetle. Всего в жаркой Бразилии было выпущено около 400 000 таких машин.
Надо заметить, что в кузовном цехе Karmann также была построена пара кабриолетов, производных от седанов Type 3, но они не были запущены в производство, впрочем, как и 4-дверная версия.
В июле 1973-го производство Type 3 в Вольфсбурге и Эмдене было прекращено. Вскоре после этого в главном городе Volkswagen заработал конвейер, на который было поставлено первое поколение легендарного Golf. В общей сложности с 1961 по 1973 годы было собрано 2 583 015 ед. всех модификаций Type 3, причем, повторимся, почти половина из них пришлась на универсал.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий