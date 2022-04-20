Volkswagen 1500-1600 - вместительнее «Жука», но на средний класс не потянул

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Что нужно знать при покупке авто с пробегом

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Datsun Dodge DongFeng EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Honda Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaguar Jeep KIA Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Luxgen Maserati Mazda Mercedes MINI Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Rover Saab Saturn Seat Skoda Smart SsangYong Subaru Suzuki Tesla Toyota Volkswagen Volvo Vortex Zotye ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

1. Выбор марки
2. Выбор модели
Как выбрать
Audi
BMW
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Dodge
Fiat
Ford
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
MINI
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Saab
Seat
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
УАЗ
AC
Adler
Alfa Romeo
Alpine
Ariel
Aro
Aston Martin
Audi
Avia
Baltijas Dzips
Bentley
Bertone
BMW
Borgward
Bugatti
Cezet
Citroen
Dacia
DS
Ferrari
Fiat
FSO
Gruppo Bertone
Hurtan
Ikarus
Isdera
Jaguar
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Maserati
Maybach
MCC
Mercedes
Metrocab
MINI
Opel
Peugeot
Polestar
Porsche
Renault
Rolls-Royce
Rover
Saab
Seat
Sisu
Skoda
Smart
TVR
Volkswagen
Volvo
Westfield
РАФ
Buick
Cadillac
Chandler
Chevrolet
Chrysler
Dodge
Eagle
Excalibur
Fisker
Ford
Geo
GMC
Harley-Davidson
Hummer
Jeep
Lincoln
Lucid
Mercury
Plymouth
Pontiac
Tesla
Vector
BAIC
Brilliance
BYD
CAMC
Chang Feng
Changan
Chery
DongFeng
EXEED
FAW
Foton
Fuqi
GAC
Geely
Golden Dragon
Great Wall
Hafei
Haval
Hawtai
Hino Motors
Howo
Huanghai
JAC
JMC
Kandi
Lifan
Luxgen
Nio
Qoros
SAIC
Shacman
Skywell
Tianye
Tonggong
Vortex
Voyah
Xin Kai
Zotye
ZX
Asia Motors
Daewoo
Genesis
Hyundai
KIA
SsangYong
Aurus
Derways
Doninvest
Logem
MAG
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
Ё Авто
ЗАЗ
ИЖ
ЛУАЗ
МАЗ
Москвич
РАФ
ТагАЗ
Тонар
УАЗ
Урал
Уралец
Acura
Callaway
Daihatsu
Datsun
Honda
Infiniti
Isuzu
Kawasaki
Lexus
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Subaru
Suzuki
Toyota
Yamaha
Bajaj
Hindustan
Holden
Iran Khodro
Mahindra
Maruti
Paykan
Perodua
Ravon
Tata
Baltmotors
BMW
Cagiva
Aprilia
Ducati
Harley-Davidson
Honda
Indian
Jawa
Kawasaki
KTM
MV Agusta
Patron
Piaggio
Racer
Sanyang Industry
Stels
Triumph
Vespa
Victory
Yamaha
Восход
Днепр
Минск
Рига
Тула
Урал
CFMOTO
SAIC
Lifan
Suzuki
Cezet
DAF
Ford
Freightliner
Bogdan
Fuso
Hino Motors
IFA
International
Isuzu
Iveco
Kenworth
LDV
Mack
MAN
Renault
Scania
Tatra
Volvo
YueJin
БелАЗ
КрАЗ
МАЗ
Урал
ЗИЛ
КамАЗ
ТагАЗ
MAG
Tata
Avia
Foton
SAIC
FAW
Nissan
Mitsubishi
Mercedes
DongFeng
ГАЗ
Shacman
Тонар
Sisu
Howo
CAMC
JAC
Hyundai
American Coach
BOVA
Bogdan
Higer
Hino Motors
KIA
MAN
Neoplan
Setra
VanHool
Volgabus
Volvo
Yutong
ГолАЗ
ЗАЗ
ЛИАЗ
НефАЗ
ПАЗ
КАВЗ
РАФ
MAG
Golden Dragon
SAIC
Mercedes
Daewoo
SsangYong
Ikarus
Hyundai
20 апреля 2022, 14:19

Volkswagen 1500-1600 - вместительнее «Жука», но на средний класс не потянул

Volkswagen Type 3 продавался с сентября 1961 года в кузовных вариантах «двухдверный седан» и «универсал», а с 1965-го еще - как фастбэк. К июлю 1973 года концерну удалось произвести и реализовать около 2,6 млн ед.
Фото: Volkswagen
Volkswagen 1500 1600 вместительнее Жука но на средний класс не потянул
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Volkswagen 1500 1600 вместительнее Жука но на средний класс не потянул
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Volkswagen 1500 1600 вместительнее Жука но на средний класс не потянул
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Volkswagen 1500 1600 вместительнее Жука но на средний класс не потянул
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Volkswagen 1500 1600 вместительнее Жука но на средний класс не потянул
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Volkswagen 1500 1600 вместительнее Жука но на средний класс не потянул
Volkswagen 1500 1600 вместительнее Жука но на средний класс не потянул
Volkswagen 1500 1600 вместительнее Жука но на средний класс не потянул
Volkswagen 1500 1600 вместительнее Жука но на средний класс не потянул
Volkswagen 1500 1600 вместительнее Жука но на средний класс не потянул

До этого автомобиля в копилке Volkswagen уже бала парочка «типов»: Type 1 - бессмертный Käfer (он же Beetle), выпускавшийся с 1938 года, Type 2 - многоцелевой «транспортер» (с 1950 года), работающий в качестве фургона или микроавтобуса, чье поколение T7 выпускается по сей день. Последним представителем данной концепции стал Type 4, известный как Volkswagen 411/412 и выпускавшийся с 1968 по 1974 годы. Это, что называется, для полноты картины.

Что касается интересующего нас Type 3, то эту фирменную концепцию на протяжении 12 лет представляли автомобили Volkswagen 1500 и 1600 – соответственно, седан и «вагон».

Ранее мы писали
Двухдверное купе BMW, обозначенное заводским кодом E21, появилось в 1975 году и стало первым поколением BMW ...
Читать далее
В Type 3 автопроизводитель остался верен довоенной конструкции Kafer/Beetle: центральная трубчатая рама, схема подвески колес и двигатель с вентиляторным охлаждением сзади. Другой момент, что, в отличие от «Жука», Type 3 имел кузов, который обеспечивал чуть большее внутреннее пространство. Все выпущенные машины имели багажник спереди плюс дополнительное заднее отделение для багажа над двигателем. Доступ к силовому агрегату обеспечивала дверь в полу заднего багажника.

Движок с небольшой высотой

Дебют седана Volkswagen 1500 состоялся в рамках 40-й Международной автомобильной выставки IAA во Франкфурте-на-Майне. Автомобиль с колесной базой 2400 мм имел габаритные размеры 4 225х1 605х1 475 мм и снаряженную массу 850 кг. У него были большие окна (спереди и сзади слегка изогнутые) и гладкие борта. Запасное колесо располагалось наклонно перед передней осью.

Ранее мы писали
Прототип Maserati Boomerang от молодого маэстро Джуджаро вызвал ажиотаж не столько строгими геометрическими ...
Читать далее
В действие машину приводил рядный 4-цилиндровый двигатель объемом 1,493 куб. см, доставшийся от Beetle, правда, его высота была уменьшена, чтобы можно было увеличить задний багажный отсек. С карбюратором Solex 32 PHN мотор развивал максимальные 45 л.с. при 3900 об/мин и крутящий момент 98 Нм, который, в свою очередь, передавался на задние колеса через 4-ступенчатую механическую коробку передач.

В августе 1963 года в продажу поступила версия Volkswagen 1500 S с двумя карбюраторами мощностью 54 л.с. Дизайнеры внесли некоторые коррективы в облик – в частности, немного видоизменились задние фонари. Модификация Volkswagen 1500 N имела более ограниченное оснащение, без хромированных обрамлений окон.

На старте продаж стоимость 2-дверного седана составляла 6 400 западногерманских марок, что на 1100 марок превышало цену VW Beetle. В прессе неоднократно высказывались сомнения по поводу того, можно ли относить Volkswagen 1500 к автомобилям среднего класса, поскольку он имел меньшую мощность и меньшее внутреннее пространство, чем конкурирующие модели того времени, такие как Ford Taunus 17 M или Opel Rekord A.

Шесть боковых окон

Ранее мы писали
У компании Opel был автомобиль, который производился недолго - с 1972 по 1977 г.г., но он сумел оставить след ...
Читать далее
Тем не менее, Type 3 хорошо продавался, особенно универсальная версия: на долю первого Variant пришлось 43% всех произведенных автомобилей «третьей» концепции.

Производство и продажи 3-дверной семейной модификации стартовали одновременно с седаном. Двигатель все так же располагался сзади, однако его высота составляла всего 40 см, что давало над ним достаточно места для багажа, особенно когда спинки задних сидений складывались.

Доступ к скарбу внутри облегчала задняя дверь, которая поднималась вверх. В отличие от седана, универсал имел 6 боковых окон и вертикальные вентиляционные отверстия в кузове, которые располагались над задними арками колес.

«Печальное решение»

Ранее мы писали
Этого красавца корреспондент 110km.ru встретил во дворе одного из отелей солнечной Абхазии. Удивлению не было ...
Читать далее
В августе 1965 года немцы расширили предложение концепции Type 3 за счет 2-дверной модели Volkswagen 1600 TL. Ее отличительной особенностью стала плавная спинка. Те немцы, которым не понравился данный дизайнерский изыск, интерпретировали аббревиатуру TL как «Traurige Lösung» («печальное решение»). Автомобиль, также называвшийся «купе» или «фастбэк», имел объем багажного отделения 260 литров, а на задних крыльях, как и у универсала, имелись вертикальные вентиляционные прорези.

Версии Volkswagen 1600 L и 1600 TL оснащались рядным 4-цилиндровым двигателем, объем которого был увеличен до 1,584 куб. см. Подача топлива обеспечивалась двумя карбюраторами, а с 1967 года - непрямым впрыском топлива Bosch D-Jetronic. Мощность осталась прежней (54 л.с.), однако крутящий момент увеличился до 110 Нм.

Ранее мы писали
27 января 2022 года на аукционе RM Sotheby's в американском Финиксе с молотка уйдет один из самых знаковых ...
Читать далее
У Volkswagen 1600 TL были дисковые тормоза на передних колесах, а его цена стартовала с отметки 6 690 немецких марок. С 1966 года электрическая система автомобиля была преобразована с 6 вольт на 12 вольт, а в 1967-м заливная горловина топливного бака стала выступать наружу, в связи с чем отпала необходимость открывать при заправке передний капот.

С 1968 года Type 3 получил в качестве альтернативы 3-ступенчатую автоматическую коробку передач. В 1969-м автомобили концепции Type 3 подверглись рестайлингу, в ходе которого носовая часть была удлинена, а багажное отделение увеличено до 420 литров. Также были новации по передним указателям поворота и задним фонарям.

Бразильцы предпочли четыре двери

В бразильском Сан-Бернарду-ду-Кампу с 1968 по 1980 годы выпускался Volkswagen 1600, который значительно отличался от европейской версии. У «южанина» было 4 двери, а не 2, как у «немца». Шасси позаимствовали у 2-местного купе Volkswagen Karmann-Ghia, выпускавшегося с 1962 по 1969 годы, а двигатель - у Beetle. Всего в жаркой Бразилии было выпущено около 400 000 таких машин.

Надо заметить, что в кузовном цехе Karmann также была построена пара кабриолетов, производных от седанов Type 3, но они не были запущены в производство, впрочем, как и 4-дверная версия.

В июле 1973-го производство Type 3 в Вольфсбурге и Эмдене было прекращено. Вскоре после этого в главном городе Volkswagen заработал конвейер, на который было поставлено первое поколение легендарного Golf. В общей сложности с 1961 по 1973 годы было собрано 2 583 015 ед. всех модификаций Type 3, причем, повторимся, почти половина из них пришлась на универсал.

Упомянутые модели: Volkswagen 1500-1600
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Яндекс.Новости
Комментарии
Запомнить
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Почему рынок подержанных автомобилей в Европе начинает разрушаться
Highway to Hell: автомобили звёзд хард-рока
Что может быть, если не следить за давлением в шинах автомобиля?
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
C Premium
Subaru Impreza WRX и еще 6 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 34 модели
D Premium
Genesis G70 и еще 26 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодар Ярославль Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2022 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться