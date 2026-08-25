Гибрид на 470 л. с. и разгон за 5 секунд: чем удивит новое поколение Amarok

25 августа 2026, 08:08
Volkswagen Amarok нового поколения: первые фото и детали платформы SAIC
Volkswagen Amarok нового поколения: первые фото и детали платформы SAIC
Volkswagen представил первые изображения нового Amarok, который теперь строится на платформе SAIC. Модель обещает заметные перемены во внешности и технической начинке. Почему это событие может повлиять на рынок пикапов и какие неожиданные решения готовит производитель - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что платформа уже используется в других успешных моделях.
Для российских автолюбителей новость о новом поколении Volkswagen Amarok на платформе SAIC имеет особое значение: рынок пикапов переживает трансформацию, и появление модели с китайскими технологиями может изменить расстановку сил не только в Южной Америке, но и на других рынках, куда традиционно смотрят отечественные покупатели.
Volkswagen официально показал первые фототизеры нового Amarok, который теперь базируется на платформе китайского концерна SAIC. Судя по опубликованным изображениям, автомобиль получил более агрессивный и современный дизайн: широкая радиаторная решетка, узкая светодиодная оптика и массивные колесные арки формируют узнаваемый облик. Дневные ходовые огни выполнены в виде тонкой диодной полосы под основной оптикой, а в профиль выделяются прямоугольные корпуса зеркал и классические дверные ручки. Крыша украшена массивными рейлингами, что подчеркивает внедорожный характер модели.
Задняя часть нового Amarok пока остается загадкой - на официальных фото она скрыта камуфляжем. Однако, как отмечают эксперты, оформление кормы будет существенно отличаться от предыдущей генерации. Это логично: модель разрабатывалась для конкуренции с такими игроками, как Toyota Hilux, Ford Ranger и Mitsubishi Triton, и должна выделяться на их фоне. По информации «Российской Газеты», новый Amarok практически не повторяет черты предшественника, а его конструкция во многом схожа с Maxus Interstellar X, который уже известен на рынке.
Интересно, что несмотря на общую платформу с Maxus, новый Amarok выглядит более компактным по ширине и длине. Тем не менее, по сравнению с текущей версией, размеры увеличились: длина достигает 5,35 метра, а колесная база - 3095 мм. Это напрямую влияет на вместимость салона и грузовой платформы, что важно для покупателей, выбирающих пикапы для работы и путешествий.
Техническая начинка также обещает быть современной. По данным Motor1, новинка получит подключаемый гибрид с суммарной мощностью более 470 л.с. и крутящим моментом 800 Нм. Разгон до 100 км/ч займет менее 5 секунд - результат, который редко встречается в сегменте среднеразмерных пикапов. При этом в линейке останется и турбодизель, аналогичный тому, что используется в Maxus Interstellar X (2,5 литра). Полный привод будет стандартным для всех версий.
Производство нового Amarok планируется наладить на заводе Volkswagen в Генерал-Пачеко (Аргентина), где уже выпускается нынешнее поколение. Ожидается, что основным рынком сбыта станет Южная Америка, но не исключено появление модели и на других рынках. Как отмечают специалисты, заимствование платформ и технологий - распространенная практика в сегменте пикапов: по аналогичной схеме создавались Nissan Navara и Mitsubishi Triton. Volkswagen уже использовал подобный подход для Amarok второго поколения, который с 2022 года строится на базе Ford Ranger.
Стоит отметить, что тренд на гибридные и электрические силовые установки набирает обороты не только среди легковых автомобилей, но и в сегменте коммерческого транспорта. Например, недавно Geely представил гибридный Atlas, который также вызвал интерес у экспертов благодаря неожиданным характеристикам - подробнее об этом можно узнать в материале о новых гибридных технологиях в сегменте SUV.
В заключение важно подчеркнуть: появление нового Amarok на платформе SAIC может стать поворотным моментом для всего класса среднеразмерных пикапов. Модель сочетает в себе современные технологии, увеличенные размеры и гибридные решения, что позволяет ей конкурировать с признанными лидерами рынка. По информации «Российской Газеты», дебют новинки намечен на 2027 год, а ее технические характеристики и дизайн уже вызывают оживленное обсуждение среди специалистов. Для российского рынка это может означать появление новых возможностей и усиление конкуренции среди производителей пикапов.
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