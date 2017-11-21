21 ноября 2017, 11:42

Volkswagen Amarok обретет узбекскую прописку

В рамках прошедшего Узбекско-германского бизнес-форума компании «Узавтосаноат» и Volkswagen AG подписали соглашение по организации производства пикапов Volkswagen Amarok на существующих площадях СП JV MAN Auto-Uzbekistan.
^

Volkswagen Amarok
Выпускается с 2010 г.
Новый от 1 676 000 до 2 712 800 Р
Отзывов: 8
Реализация проекта рассчитана на период 2018-2019 г.г. Соглашение означает приход в страну нового бренда Volkswagen, входящего в тройку мировых лидеров по производству и продажам автотранспортных средств.

VW Amarok — среднеразмерный пикап в линейке моделей бренда. В его арсенале хорошая управляемость, большой дорожный просвет, высокая грузоподъёмность, а опционально — система постоянного полного привода 4MOTION, 8-ступенчатая коробка и 3-литровый мотор V6 TDI, самый мощный в классе.

Параллельно стороны подписали соглашение по организации на существующих площадях JV MAN Auto-Uzbekistan производства междугородних автобусов MAN Lion's Coach.

Новости VW, Фольксваген Амарок

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Volkswagen Amarok
Купил амарок 55000 пробег в остальном он в максималке акп 180 + кожа , крышка , пороги, обшивка кузова, коврики, фар коп ., ..........и тд- сев в него я влюбился - решает все !!!!!!!-в салоне комфортно -привык мин за 15-ситуация на дороге прогнозируема заранее-благодаря высокой посадке.В кузове жить ...
Серый Фил
VW Amarok и Toyota HiLux
ржунимагу...движка того амарока при внедорожной эксплуатации хватает только ежели давишь на тапку как сумасшедший...таперича подогнали на автомате, мабуть и получше будет...по цене они одинаковы с хаем, вот только доедет ли то колеса до Парижу- фиг его знает...ИМХО - не доедет, особливо, ежели туда "свиней" ...
ole0666
Volkswagen Amarok: Рок-н-ролл на четырех колесах
Мне очень понравилась машина по рекламе.Но увы после покупки через 2 месяца оказалось машина не дороботонной, не докомплектовоной.Реклама несоотвествует его состоянии.На сегодняшний день машина стоит в гараже 3-ие сутки по причине стеклоочистителей В г.Сочи нет не одной диллерской компании. Жители: г ...
Анастасия
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Volkswagen Автомудрость Volkswagen АвтоПитер Volkswagen Дизайн и тюнинг Volkswagen Новинки и концепт кары Volkswagen Новости и акции автосалонов Volkswagen Автосалоны и дилеры марки Volkswagen Аренда и прокат авто марки Volkswagen Автоклубы и форумы автозавчастей марки Volkswagen Автосервисы и магазины автозапчастей марки Volkswagen
Главные материалы
Тест-драйв Skoda Kodiaq 1.4 4x4: медвежья хватка
За безопасность пешеходов борются штрафами
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Volkswagen Amarok
Объявления о продаже Volkswagen Amarok
Рейтинг по классам
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 23 модели
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Класс А Exclusive
Mitsubishi i-MiEV и еще 2 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Volkswagen Amarok обретет узбекскую прописку
{{model_2995}} Реализация проекта рассчитана на период 2018-2019 г.г. Соглашение означает приход в страну нового бренда Volkswagen, входящего в тройку мировых лидеров по производству и продажам автотранспортных средств.VW Amarok — среднеразмерный пикап в линейке моделей бренда. В его арсенале хорошая управляемость, большой дорожный просвет, высокая грузоподъёмность, а опционально — система постоянного полного привода 4MOTION, 8-ступенчатая коробка и 3-литровый мотор V6 TDI, самый мощный в классе. Параллельно стороны подписали соглашение по организации на существующих площадях JV MAN Auto-Uzbekistan производства междугородних автобусов MAN Lion's Coach.
2017-11-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Тольятти Белгородская область Белгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG