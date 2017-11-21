21 ноября 2017, 11:42
Volkswagen Amarok обретет узбекскую прописку
В рамках прошедшего Узбекско-германского бизнес-форума компании «Узавтосаноат» и Volkswagen AG подписали соглашение по организации производства пикапов Volkswagen Amarok на существующих площадях СП JV MAN Auto-Uzbekistan.
Volkswagen Amarok
Выпускается с 2010 г.
Новый от 1 676 000 до 2 712 800 Р
Отзывов: 8
VW Amarok — среднеразмерный пикап в линейке моделей бренда. В его арсенале хорошая управляемость, большой дорожный просвет, высокая грузоподъёмность, а опционально — система постоянного полного привода 4MOTION, 8-ступенчатая коробка и 3-литровый мотор V6 TDI, самый мощный в классе.
Параллельно стороны подписали соглашение по организации на существующих площадях JV MAN Auto-Uzbekistan производства междугородних автобусов MAN Lion's Coach.
Читайте по теме
ТОП-5 бюджетных седанов с большим багажником
18.10.2017, 08:34
ТОП-5 автомобилей для студентов
05.04.2017, 08:11
Февральский срез Volkswagen: от д-ра Мюнха до индийской «Фабии»
07.02.2017, 08:16
Четырнадцать лет назад начали выпускать Volkswagen Touran
13.12.2016, 10:07
Volkswagen в июле 1970-х: уход «Жука» и рождение «Хорька»
01.07.2016, 09:50
Вспоминаем VW Transporter, который переехал из Вольфсбурга в Ганновер
08.03.2016, 08:57
Читайте по теме
ТОП-5 бюджетных седанов с большим багажником
18.10.2017, 08:34
ТОП-5 автомобилей для студентов
05.04.2017, 08:11
Февральский срез Volkswagen: от д-ра Мюнха до индийской «Фабии»
07.02.2017, 08:16
Четырнадцать лет назад начали выпускать Volkswagen Touran
13.12.2016, 10:07
Volkswagen в июле 1970-х: уход «Жука» и рождение «Хорька»
01.07.2016, 09:50
Вспоминаем VW Transporter, который переехал из Вольфсбурга в Ганновер
08.03.2016, 08:57
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Купил амарок 55000 пробег в остальном он в максималке акп 180 + кожа , крышка , пороги, обшивка кузова, коврики, фар коп ., ..........и тд- сев в него я влюбился - решает все !!!!!!!-в салоне комфортно -привык мин за 15-ситуация на дороге прогнозируема заранее-благодаря высокой посадке.В кузове жить ...
ржунимагу...движка того амарока при внедорожной эксплуатации хватает только ежели давишь на тапку как сумасшедший...таперича подогнали на автомате, мабуть и получше будет...по цене они одинаковы с хаем, вот только доедет ли то колеса до Парижу- фиг его знает...ИМХО - не доедет, особливо, ежели туда "свиней" ...
Мне очень понравилась машина по рекламе.Но увы после покупки через 2 месяца оказалось машина не дороботонной, не докомплектовоной.Реклама несоотвествует его состоянии.На сегодняшний день машина стоит в гараже 3-ие сутки по причине стеклоочистителей В г.Сочи нет не одной диллерской компании. Жители: г ...
Интересные разделы
АвтоМосква Volkswagen Автомудрость Volkswagen АвтоПитер Volkswagen Дизайн и тюнинг Volkswagen Новинки и концепт кары Volkswagen Новости и акции автосалонов Volkswagen Автосалоны и дилеры марки Volkswagen Аренда и прокат авто марки Volkswagen Автоклубы и форумы автозавчастей марки Volkswagen Автосервисы и магазины автозапчастей марки Volkswagen
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное