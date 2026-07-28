Volkswagen Amarok PanAmericana: Пикап с выдвижной палаткой и кунгом для автономных экспедиций — цена стартует от 69 000 €

Volkswagen Amarok PanAmericana: кемпер с V6 TDI и внедорожным пакетом для путешествий

Volkswagen Amarok PanAmericana с дизельным V6, полным приводом и доработанным шасси теперь доступен в версии для кемпинга. Модель получила жесткий кунг, выдвижную палатку и ряд внедорожных опций, что делает ее интересной для любителей автопутешествий и активного отдыха.

Volkswagen Amarok PanAmericana с дизельным V6, полным приводом и доработанным шасси теперь доступен в версии для кемпинга. Модель получила жесткий кунг, выдвижную палатку и ряд внедорожных опций, что делает ее интересной для любителей автопутешествий и активного отдыха.

На выставке Caravan Salon Düsseldorf компания Volkswagen Commercial Vehicles представила необычную версию Amarok PanAmericana, которая теперь ориентирована не только на перевозку грузов, но и на комфортные путешествия. Модель получила комплексную доработку от Genesis Import, что позволило превратить стандартный пикап в полноценный кемпер для длительных поездок и отдыха на природе.

Главная особенность этой версии - интегрированная выдвижная палатка на крыше и жесткий кунг Alu-Cab, который защищает грузовой отсек и расширяет возможности для хранения вещей. Для удобства путешественников предусмотрен тент с охватом 270 градусов, а также дополнительные светодиодные фары на крыше и передней части автомобиля, что особенно актуально для ночных стоянок и движения по бездорожью.

Фото: Volkswagen AG

Техническая часть Amarok PanAmericana также заслуживает внимания. Под капотом установлен 3,0-литровый турбодизель V6 TDI мощностью 237 л.с. (177 кВт), который работает в паре с системой полного привода и блокировкой заднего дифференциала. Для повышения проходимости внедрена модернизированная подвеска, а на колеса установлены внедорожные шины BFGoodrich AT с дисками Delta. Такой набор делает автомобиль пригодным для сложных маршрутов и автономных путешествий.

Стоимость Amarok PanAmericana в Германии стартует от 69 тысяч евро (примерно 74 тысячи долларов), а жесткий кунг Alu-Cab предлагается в двух вариантах - за 3 650 или 4 250 евро. Это решение ориентировано на тех, кто ценит мобильность и независимость, а также предпочитает путешествовать вне традиционных маршрутов. Подобный подход к организации кемпинга уже встречается у других производителей: например, на базе Mercedes-Benz Sprinter создан проект Primrose, который также акцентирует внимание на комфорте и автономности - подробнее об этом можно узнать в материале о современных решениях для автотуризма.

Для российского рынка подобные автомобили могут быть особенно актуальны в условиях ограниченного доступа к инфраструктуре и растущего интереса к самостоятельным путешествиям. Важно отметить, что Amarok PanAmericana сочетает в себе надежность коммерческого транспорта и удобство жилого модуля, что позволяет использовать его как для работы, так и для отдыха. Внедорожные возможности, мощный двигатель и продуманная организация пространства делают эту модель интересной альтернативой традиционным домам на колесах, особенно для тех, кто предпочитает активный образ жизни и не боится выходить за пределы асфальта.