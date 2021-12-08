Volkswagen анонсировал новый Amarok: первые фото
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
На одном из тизеров можно заглянуть внутрь салона, где на центральной консоли красуется вертикально расположенный внушительный тачскрин медиасистемы. Аналогичное решение реализовано в новом Ford Ranger. Вместе с тем, у пикапов различается расположение рычага КПП, кнопки электронного стояночного тормоза и подстаканников.
Как и Ranger, новый Amarok будет представлен в варианте с двойной кабиной. Общей будет и моторная гамма, состоящая из бензиновых и дизельных двигателей, включая новый дизельный V6, дебютировавший на Ford Ranger. Премьера нового Volkswagen Amarok состоится в начале 2022 года. Собирать пикап будут только в Южной Африке и Аргентине. Завод в Ганновере переориентируют на производство линейки ID. У европейских дилеров Amarok появится ближе к концу 2022 года.
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