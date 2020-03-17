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17 марта 2020, 19:16

Volkswagen анонсировал новый пикап Amarok

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Фото: Volkswagen
Компания Volkswagen опубликовала первый тизер пикапа Amarok второго поколения. Внедорожник построят на одной платформе с новым Ford Ranger. До премьеры серийного автомобиля еще довольно далеко. Новинка поступит в продажу через два года.
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В отличие от Mercedes-Benz X-Class, который решено отправить в отставку, Volkswagen Amarok продолжат выпускать и дальше. Пикап второго поколения представят в начале 2022 года. Его построят на одной платформе со следующим Ford Ranger. Летом 2019-го Volkswagen и Ford договорились о сотрудничестве в сегменте коммерческих автомобилей. Пикапы Amarok и Ranger нового поколения станут их первой совместной моделью.

Новый Amarok анонсировали во время ежегодной медиа-конференции Volkswagen. Это лишь дизайнерский эскиз, которому свойственна преувеличенная визуальная привлекательность. Но можно с уверенность сказать, что новый пикап будет существенно ярче предшественника. Даже если серийной модели достанется лишь десятая часть, изображенного на рисунке дизайна. Его отличительными особенностями должны стать раздутые колесные арки, внушительный дорожный просвет и спортивный дизайн передней части. 

Х-стиль переднего бампера вызывает стойкие ассоциации с Mitsubishi L200/Triton, пользующимся прекрасным спросом на рынках Юго-Восточной Азии. Новый Volkswagen Amarok, построенный на более бюджетной платформе, может составить ему достойную конкуренцию. Кроме того, немецкую новинку планируют продавать в странах Европы, Африки, Ближнего Востока и Южной Америки. 

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Amarok
Купил амарок 55000 пробег в остальном он в максималке акп 180 + кожа , крышка , пороги, обшивка кузова, коврики, фар коп ., ..........и тд- сев в него я влюбился - решает все !!!!!!!-в салоне комфортно -привык мин за 15-ситуация на дороге прогнозируема заранее-благодаря высокой посадке.В кузове жить ...
Серый Фил
Mercedes-Benz X-Class против VW Amarok
Ну а вывод то какой? Что лучше Амарок или новый Мерседес? Сравнения характеристик недостаточно, такие автомобили надо тестировать очень подробно, желательно с нагрузкой и по бездорожью.
Василий
VW Amarok и Toyota HiLux
ржунимагу...движка того амарока при внедорожной эксплуатации хватает только ежели давишь на тапку как сумасшедший...таперича подогнали на автомате, мабуть и получше будет...по цене они одинаковы с хаем, вот только доедет ли то колеса до Парижу- фиг его знает...ИМХО - не доедет, особливо, ежели туда "свиней" ...
ole0666
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Volkswagen анонсировал новый пикап Amarok
{{material_127529}}В отличие от Mercedes-Benz X-Class, который решено отправить в отставку, Volkswagen Amarok продолжат выпускать и дальше. Пикап второго поколения представят в начале 2022 года. Его построят на одной платформе со следующим Ford Ranger. Летом 2019-го Volkswagen и Ford договорились о сотрудничестве в сегменте коммерческих автомобилей. Пикапы Amarok и Ranger нового поколения станут их первой совместной моделью.Новый Amarok анонсировали во время ежегодной медиа-конференции Volkswagen. Это лишь дизайнерский эскиз, которому свойственна преувеличенная визуальная привлекательность. Но можно с уверенность сказать, что новый пикап будет существенно ярче предшественника. Даже если серийной модели достанется лишь десятая часть, изображенного на рисунке дизайна. Его отличительными особенностями должны стать раздутые колесные арки, внушительный дорожный просвет и спортивный дизайн передней части. Х-стиль переднего бампера вызывает стойкие ассоциации с Mitsubishi L200/Triton, пользующимся прекрасным спросом на рынках Юго-Восточной Азии. Новый Volkswagen Amarok, построенный на более бюджетной платформе, может составить ему достойную конкуренцию. Кроме того, немецкую новинку планируют продавать в странах Европы, Африки, Ближнего Востока и Южной Америки. 
2020-03-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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