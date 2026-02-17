Второе поколение Volkswagen Atlas проходит зимние тесты в Канаде и готовится к премьере в Нью-Йорке весной 2026 года

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

17 февраля 2026, 12:57

Volkswagen Atlas 2027: испытания нового поколения на льду и первые детали для России

Volkswagen Atlas 2027: испытания нового поколения на льду и первые детали для России

Второе поколение Volkswagen Atlas проходит зимние тесты в Канаде и готовится к премьере в Нью-Йорке весной 2026 года

Volkswagen Atlas 2027: испытания нового поколения на льду и первые детали для России

Volkswagen готовит к выходу второе поколение Atlas, которое уже проходит испытания на замерзшем озере в Канаде. Модель обещает заметные перемены в дизайне и оснащении, а также новую платформу и мотор. Почему это важно - в нашем материале.

Volkswagen готовит к выходу второе поколение Atlas, которое уже проходит испытания на замерзшем озере в Канаде. Модель обещает заметные перемены в дизайне и оснащении, а также новую платформу и мотор. Почему это важно - в нашем материале.

Появление обновлённого Volkswagen Atlas второго поколения способно изменить расклад сил в сегменте трёхрядных внедорожников. Немецкий бренд намерен не только укрепить свои позиции, но и составить серьёзную конкуренцию на рынке, где борьба становится всё более напряжённой. Чтобы подогреть интерес, прототипы модели 2027 модельного года в ярком камуфляже отправили на ледяное озеро в Квебеке, где инженеры проводят реальные испытания управляемости в экстремальных условиях, совмещая проверку на прочность с эффектным маркетинговым ходом.

Atlas появился в 2018 году как альтернатива Touareg для Северной Америки и быстро завоевал популярность среди семейных автомобилей. Однако с ростом конкуренции, особенно со стороны Hyundai Santa Fe и Kia Telluride, производитель вынужден искать свежие решения. Хотя точный дизайн новинки скрыт камуфляжем, ожидается, что американская версия позаимствует черты китайского Teramont с обновлёнными кузовными панелями, что добавит узнаваемости и индивидуальности.

Внутреннее пространство должно выйти на премиальный уровень, что логично при стартовой цене, превышающей 54 тысячи долларов. Покупатели рассчитывают на простор, качественные материалы и современные технологии. В основе модели лежит платформа MQB EVO, знакомая по последнему Tiguan, которая обеспечит баланс управляемости, комфорта и вместительности.

Под капотом, по слухам, установят модернизированный двухлитровый турбомотор EA888 мощностью около 280 лошадиных сил в паре с восьмиступенчатым автоматом. Привод будет передним или полным 4Motion в зависимости от комплектации. Примечательно, что на старте продаж гибридные версии не предусмотрены, что объясняется ориентацией на рынок США, где спрос на такие технологии в этом сегменте пока невысок.

В условиях жесткой конкуренции среди трёхрядных кроссоверов Volkswagen делает ставку на индивидуальность, премиальность и улучшенную управляемость. Эти качества должны стать главными козырями новинки. Премьера Atlas 2027 модельного года ожидается весной 2026 года на автосалоне в Нью-Йорке, а пока производитель дразнит публику тизерами. Уже сейчас ясно, что компания готовится к серьёзной борьбе за покупателя в этом сегменте.

Упомянутые модели: Volkswagen Atlas
Упомянутые марки: Volkswagen
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Фольксваген

Похожие материалы Фольксваген

Lada Iskra: чем отечественная новинка удивила на фоне китайских конкурентов
Куба без топлива: как нефтяной кризис парализовал транспорт и туризм на острове
Весна 2026: новые правила для такси, автошкол и дорожного движения в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B
Solaris HS и еще 139 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ярославль Уфа Тверь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться