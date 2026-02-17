Второе поколение Volkswagen Atlas проходит зимние тесты в Канаде и готовится к премьере в Нью-Йорке весной 2026 года

17 февраля 2026, 12:57
Volkswagen Atlas 2027: испытания нового поколения на льду и первые детали для России
Volkswagen Atlas 2027: испытания нового поколения на льду и первые детали для России
Volkswagen готовит к выходу второе поколение Atlas, которое уже проходит испытания на замерзшем озере в Канаде. Модель обещает заметные перемены в дизайне и оснащении, а также новую платформу и мотор. Почему это важно - в нашем материале.
Появление обновлённого Volkswagen Atlas второго поколения способно изменить расклад сил в сегменте трёхрядных внедорожников. Немецкий бренд намерен не только укрепить свои позиции, но и составить серьёзную конкуренцию на рынке, где борьба становится всё более напряжённой. Чтобы подогреть интерес, прототипы модели 2027 модельного года в ярком камуфляже отправили на ледяное озеро в Квебеке, где инженеры проводят реальные испытания управляемости в экстремальных условиях, совмещая проверку на прочность с эффектным маркетинговым ходом.
Atlas появился в 2018 году как альтернатива Touareg для Северной Америки и быстро завоевал популярность среди семейных автомобилей. Однако с ростом конкуренции, особенно со стороны Hyundai Santa Fe и Kia Telluride, производитель вынужден искать свежие решения. Хотя точный дизайн новинки скрыт камуфляжем, ожидается, что американская версия позаимствует черты китайского Teramont с обновлёнными кузовными панелями, что добавит узнаваемости и индивидуальности.
Внутреннее пространство должно выйти на премиальный уровень, что логично при стартовой цене, превышающей 54 тысячи долларов. Покупатели рассчитывают на простор, качественные материалы и современные технологии. В основе модели лежит платформа MQB EVO, знакомая по последнему Tiguan, которая обеспечит баланс управляемости, комфорта и вместительности.
Под капотом, по слухам, установят модернизированный двухлитровый турбомотор EA888 мощностью около 280 лошадиных сил в паре с восьмиступенчатым автоматом. Привод будет передним или полным 4Motion в зависимости от комплектации. Примечательно, что на старте продаж гибридные версии не предусмотрены, что объясняется ориентацией на рынок США, где спрос на такие технологии в этом сегменте пока невысок.
В условиях жесткой конкуренции среди трёхрядных кроссоверов Volkswagen делает ставку на индивидуальность, премиальность и улучшенную управляемость. Эти качества должны стать главными козырями новинки. Премьера Atlas 2027 модельного года ожидается весной 2026 года на автосалоне в Нью-Йорке, а пока производитель дразнит публику тизерами. Уже сейчас ясно, что компания готовится к серьёзной борьбе за покупателя в этом сегменте.
Похожие материалы Фольксваген
-
20.12.2025, 20:02
Volkswagen Atlas 2026 получил высшую награду IIHS несмотря на спорную оценку безопасности
Volkswagen Atlas 2026 отмечен престижной наградой IIHS. Модель выделяется среди конкурентов. Однако не все тесты пройдены идеально. Эксперты нашли спорные моменты в системе предотвращения лобовых столкновений. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
17.02.2026, 17:28
Mazda готовит новую MX-5 Miata: спорткар, который не теряет доступности
Mazda вновь удивляет поклонников: новая MX-5 Miata обещает сохранить баланс между драйвом и доступной ценой. В условиях кризиса спортивных автомобилей этот шаг может изменить расстановку сил в сегменте. Эксперты отмечают, что модель способна задать новые стандарты.Читать далее
-
17.02.2026, 16:19
Редкие новые Skoda Rapid калужской сборки: где еще остались и по каким ценам
На российских онлайн-площадках обнаружены два новых Skoda Rapid калужской сборки 2022 года. Мало кто знает, что эти автомобили сохранились в идеальном состоянии и продаются по ценам, которые вызывают вопросы. Что грозит рынку и почему такие предложения появляются именно сейчас - разбираемся подробно.Читать далее
-
17.02.2026, 15:41
Новый кемпер: сочетание уюта и проходимости для путешествий вне асфальта
Современные кемперы становятся все более универсальными: они сочетают в себе комфорт и надежность, позволяя отправляться в длительные путешествия без потери уюта. Почему именно сейчас такие решения востребованы и как они меняют рынок автодомов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.02.2026, 15:27
28 новых дилерских центров BESTUNE: как изменится рынок в 2026 году
BESTUNE готовит масштабное расширение дилерской сети в 2026 году. Компания планирует открыть сразу 28 новых центров в разных городах страны. Почему этот шаг может изменить расстановку сил на рынке, какие требования предъявляются к новым партнерам и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.02.2026, 14:57
Hyundai Ioniq 9: электросемейник с запасом хода 535 км и багажником до 2120 литров
Новый Hyundai Ioniq 9 официально представлен и уже прошел тесты на дальность хода и комфорт. Этот кроссовер способен удивить не только размерами, но и практичностью. Какие особенности скрывает новинка, и почему она может изменить представление о семейных электромобилях - рассказываем подробно.Читать далее
-
17.02.2026, 13:59
Exeed Exlantix ET прошел жесткий краш-тест EuroNCAP: результаты и детали испытаний
Cвежий кроссовер Exeed Exlantix ET подвергли суровым испытаниям на безопасность. Модель не только выдержала удары, но и набрала максимальный рейтинг. Рассказываем подробнее о результатах европейского краш-теста.Читать далее
-
17.02.2026, 13:27
TENET PLUS запускает масштабный отбор дилеров для нового российского автобренда
TENET PLUS объявил о старте отбора партнеров для создания дилерской сети по всей России. Компания ищет опытных игроков рынка, чтобы укрепить позиции нового бренда. Почему этот шаг может изменить расстановку сил в отечественном автобизнесе - в нашем материале.Читать далее
-
17.02.2026, 13:15
Mercedes-Benz представил обновленный Marco Polo: новые стандарты комфорта и дизайна
Вышло исследование: Mercedes-Benz Marco Polo 2026 года получил серьезные изменения в интерьере и организации пространства. Мало кто знает, что теперь этот автомобиль способен удивить даже опытных автотуристов. Какие детали отличают новинку от предшественников и что ждет владельцев в ближайшем будущем - рассказываем, почему Marco Polo снова на слуху.Читать далее
-
17.02.2026, 12:50
Chevrolet TrailBlazer и Skoda Karoq: сравнение характеристик и адаптации для российских условий
Сравнение Chevrolet TrailBlazer и Skoda Karoq актуально для тех, кто ищет сбалансированный кроссовер с современными опциями. Разбираемся, чем отличаются эти модели по техническим параметрам и оснащению.Читать далее
-
17.02.2026, 12:29
КАМАЗ 43118: премиальный автодом для путешествий с максимальным комфортом
Премиальный автодом на базе КАМАЗ 43118 удивляет не только техническими решениями, но и уровнем комфорта. Просторный интерьер, продуманная эргономика и современное оснащение делают его интересным выбором для семейных путешествий и экспедиций.Читать далее
