Второе поколение Volkswagen Atlas проходит зимние тесты в Канаде и готовится к премьере в Нью-Йорке весной 2026 года

Volkswagen Atlas 2027: испытания нового поколения на льду и первые детали для России

Volkswagen готовит к выходу второе поколение Atlas, которое уже проходит испытания на замерзшем озере в Канаде. Модель обещает заметные перемены в дизайне и оснащении, а также новую платформу и мотор. Почему это важно - в нашем материале.

Появление обновлённого Volkswagen Atlas второго поколения способно изменить расклад сил в сегменте трёхрядных внедорожников. Немецкий бренд намерен не только укрепить свои позиции, но и составить серьёзную конкуренцию на рынке, где борьба становится всё более напряжённой. Чтобы подогреть интерес, прототипы модели 2027 модельного года в ярком камуфляже отправили на ледяное озеро в Квебеке, где инженеры проводят реальные испытания управляемости в экстремальных условиях, совмещая проверку на прочность с эффектным маркетинговым ходом.

Atlas появился в 2018 году как альтернатива Touareg для Северной Америки и быстро завоевал популярность среди семейных автомобилей. Однако с ростом конкуренции, особенно со стороны Hyundai Santa Fe и Kia Telluride, производитель вынужден искать свежие решения. Хотя точный дизайн новинки скрыт камуфляжем, ожидается, что американская версия позаимствует черты китайского Teramont с обновлёнными кузовными панелями, что добавит узнаваемости и индивидуальности.

Внутреннее пространство должно выйти на премиальный уровень, что логично при стартовой цене, превышающей 54 тысячи долларов. Покупатели рассчитывают на простор, качественные материалы и современные технологии. В основе модели лежит платформа MQB EVO, знакомая по последнему Tiguan, которая обеспечит баланс управляемости, комфорта и вместительности.

Под капотом, по слухам, установят модернизированный двухлитровый турбомотор EA888 мощностью около 280 лошадиных сил в паре с восьмиступенчатым автоматом. Привод будет передним или полным 4Motion в зависимости от комплектации. Примечательно, что на старте продаж гибридные версии не предусмотрены, что объясняется ориентацией на рынок США, где спрос на такие технологии в этом сегменте пока невысок.

В условиях жесткой конкуренции среди трёхрядных кроссоверов Volkswagen делает ставку на индивидуальность, премиальность и улучшенную управляемость. Эти качества должны стать главными козырями новинки. Премьера Atlas 2027 модельного года ожидается весной 2026 года на автосалоне в Нью-Йорке, а пока производитель дразнит публику тизерами. Уже сейчас ясно, что компания готовится к серьёзной борьбе за покупателя в этом сегменте.