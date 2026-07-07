Почему эксперты считают дизайн Atlas для США и Китая разным и что влияет на выбор решений

7 июля 2026, 07:08
Volkswagen Atlas 2027: отличия американской версии от китайской Teramont Pro
Volkswagen Atlas 2027: отличия американской версии от китайской Teramont Pro
Volkswagen Atlas 2027 для США и Teramont Pro для Китая внешне похожи, но различия кроются в деталях. Новое поколение кроссовера адаптировано под вкусы и требования разных рынков, что отражается в дизайне, технических решениях и оснащении. Эксперты объясняют, почему это важно для покупателей сегодня.
Второе поколение Volkswagen Atlas для американского рынка и его китайский собрат Teramont Pro на первый взгляд почти не отличаются, но при ближайшем рассмотрении становится ясно: каждый из них создан с учетом специфики своего региона. Как сообщает Car Design News, дизайнеры Volkswagen подошли к этой неформальной задаче, отказавшись от простого копирования внешности.
В США Atlas получил более высокий капот – это не просто стилистическое решение, а ответ на запрос американских покупателей, для которых важны надежная посадка и ощущение контроля на дороге. В Китае же Teramont Pro выглядит более обтекаемым: здесь ценят хорошую обзорность и уделяют внимание технологичности во внешнем облике.
В американской версии – классическая решетка радиатора с открытыми секциями для лучшего охлаждения, тогда как в китайской – закрытая верхняя часть и акцент на «умные» элементы, что обеспечивает ориентацию на цифровые технологии. Даже дверные ручки разные: в Китае они утопленные, в США – привычные, вытяжные.
Техническая часть также адаптирована под местные требования. Американский Atlas оснащен 2,0-литровым турбомотором мощностью 282 л.с. и классическим 8-ступенчатым автоматом, позволяющим буксировать до 2,3 тонны. Китайский Teramont Pro с роботом DSG ориентирован на экономию топлива и циклическую смену передач, но не рассчитан на серьезную буксировку. При этом крутящий момент у китайской версии выше – до 400 Нм против 350 Нм у американской.
Оба кроссовера получили электронный селектор передач, вынесенный на рулевую колонку, что позволило освободить место на центральном тоннеле. В комплектации Atlas для США теперь предусмотрены фронтальная центральная подушка безопасности и расширенный комплекс IQ.DRIVE с полуавтоматическим управлением и системой автоматической парковки.
Ожидается, что новый Atlas будет стоить от 40 тысяч долларов. Расход топлива в переднеприводной версии составит 9,4 л/100 км, для полного привода заявлен средний расход 10,2 л/100 км. В ближайшие годы к бензиновому мотору добавится гибридная версия, что соответствует мировым тенденциям в области электрификации.
Для российского рынка такие решения могут быть интересны с учетом перспектив будущих поставок и адаптации в местных условиях. Важно отметить, что Volkswagen продолжает развивать семейство Atlas, обеспечивая безопасность, технологичность и индивидуальный подход к разным рынкам. Это может привести к дальнейшему изменению моделей по регионам и обострению конкуренции среди крупных кроссоверов.
Интересно, что подход Volkswagen к адаптации моделей на разных рынках напоминает стратегии других брендов. Например, в материале о Geely Atlas с передним приводом подробно разбираются плюсы и минусы внедорожника с локальным управлением — подробности сравнения деталей здесь .
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