Новый Atlas Cross Sport удивил экспертов IIHS — как ему это удалось

29 декабря 2025, 06:01
Volkswagen Atlas Cross Sport 2026 признан самым безопасным кроссовером по версии IIHS
Volkswagen Atlas Cross Sport 2026 признан самым безопасным кроссовером по версии IIHS
Volkswagen Atlas Cross Sport 2026 модельного года прошел строгие испытания IIHS. Эксперты оценили его безопасность по максимуму. Результаты краш-тестов оказались неожиданными. Почему этот кроссовер стал лучшим - подробности в материале.
Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) недавно провел комплексную оценку обновленного Volkswagen Atlas Cross Sport 2026 модельного года. Эта версия кроссовера, отличающаяся более доступной ценой и компактными размерами по сравнению со стандартным Atlas, смогла удивить экспертов результатами испытаний. По информации autoevolution, автомобиль получил высшую награду Top Safety Pick+ по итогам всех трех ключевых краш-тестов.
Особое внимание специалисты уделили тесту на малое перекрытие передней части кузова. В этом испытании моделируется ситуация, при которой лишь небольшая часть (четверть) переднего бампера автомобиля сталкивается с препятствием. Такой удар считается одним из наиболее сложных, поскольку силовой поток проходит в обход основных зон деформации, создавая повышенную нагрузку на кузов, элементы безопасности и пассажирскую капсулу.
Volkswagen Atlas Cross Sport 2026 модельного года не только выдержал это испытание, но и продемонстрировал высокий уровень защиты водителя и пассажиров. Во время краш-теста манекены, имитирующие людей в салоне, не получили серьезных повреждений, а структура кузова сохранила целостность. Это свидетельствует о высоком уровне инженерных решений, заложенных при проектировании автомобиля.
Кроме того, кроссовер успешно прошел и другие испытания на безопасность, включая фронтальный и боковой удары. По каждому из них автомобиль набрал максимальные баллы, что позволило ему войти в число самых безопасных моделей в своем классе. Эксперты отметили, что Volkswagen уделил внимание не только пассивной, но и активной безопасности, оснастив Atlas Cross Sport современными электронными ассистентами, способными предотвращать столкновения.
Важно отметить, что получение высшей награды Top Safety Pick+ — это не только заслуга инженеров Volkswagen, но и важный сигнал для покупателей, которые ищут надежный и безопасный семейный автомобиль. Atlas Cross Sport 2026 модельного года теперь официально признан одним из лидеров по безопасности среди среднеразмерных кроссоверов, что, безусловно, укрепит его позиции на рынке.
Похожие материалы Фольксваген
-
29.12.2025, 12:30
Ford F-150 PowerBoost показал невероятную скорость в гонке с конкурентами на четверть мили
Четыре популярных пикапа сошлись в захватывающем заезде на четверть мили. Испытания включали старт с хода и проверку максимальной скорости. Ford F-150 PowerBoost удивил результатом. Кто оказался быстрее - интрига сохраняется до конца. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 12:18
Рендер BMW 5 Series 2027 удивил сходством с премиальной Skoda
В сети появился рендер обновленного BMW 5 Series 2027 модельного года. Его передняя часть вызвала споры из-за схожести с моделями Skoda. Ожидается, что серийная версия получит иной стиль и новые технологии. Подробности о будущих изменениях пока держатся в секрете. Автомобиль дебютирует не раньше 2026 года.Читать далее
-
29.12.2025, 12:11
Jeep Grand Cherokee Trackhawk с 1800 л.с.: ускорение и рекорды на дрэг-стрипе
Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2018 года получил серьезные доработки и теперь выдает 1800 л.с. Его динамика поражает даже опытных автолюбителей. Узнайте, насколько быстро этот внедорожник разгоняется на прямой. В материале - реальные замеры и впечатления от заезда.Читать далее
-
29.12.2025, 12:02
Какие новые автомобили выйдут в 2026 году в Европе и мире
В 2026 году мировые автопроизводители удивят множеством премьер. Электромобили займут ключевые позиции. Но и классические моторы не сдадут позиций. Ожидаются интересные новинки от Audi, BMW, VW, Porsche и других. Какие модели появятся — узнаете в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 11:33
Российский электромобиль Атом и гигафабрика: как меняется рынок электротранспорта
В России началось производство электромобиля Атом. Открыта первая гигафабрика аккумуляторов. Зарядные станции появляются в новых регионах. Электротранспорт становится все доступнее. Как это повлияет на рынок — читайте в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 11:01
В России к 2028 году появятся первые прототипы полностью автономных автомобилей
В ближайшие годы в России ожидаются серьезные перемены на дорогах. Власти готовят запуск новых технологий. Подробности о планах по внедрению беспилотников держатся в секрете. Не все эксперты верят в такие сроки.Читать далее
-
29.12.2025, 10:46
Все бывшие иностранные автозаводы в России заработают до лета 2026 года
В России готовят масштабный запуск простаивающих автозаводов. Власти обещают перезапустить все площадки к лету 2026 года. Подробности о новых владельцах и планах по увеличению производства. Как изменится рынок - читайте в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 10:29
В России стартовал выпуск новых грузовиков БАЗ 6х6 для экстремальных условий
В Шушарах началось производство отечественных грузовиков БАЗ 6х6. Мощности завода позволяют выпускать до 2000 машин в год. В 2026 году планируется собрать 600 автомобилей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 10:18
Avatr 12 выходит на российский рынок с футуристическим дизайном и премиум-комфортом
Avatr 12 уже в России. Электрокар поражает внешностью и оснащением. Внутри - атмосфера космического корабля. Технологии и комфорт на новом уровне. Чем еще удивит премиальный фастбек - в нашем обзоре.Читать далее
-
29.12.2025, 10:02
В России до сих пор ездят 3 миллиона советских машин и автобусов
В стране все еще зарегистрированы миллионы советских авто. Их доля в парке удивляет. Какие типы транспорта держатся дольше всех? Эксперты раскрыли неожиданные детали.Читать далее
Похожие материалы Фольксваген
-
29.12.2025, 12:30
Ford F-150 PowerBoost показал невероятную скорость в гонке с конкурентами на четверть мили
Четыре популярных пикапа сошлись в захватывающем заезде на четверть мили. Испытания включали старт с хода и проверку максимальной скорости. Ford F-150 PowerBoost удивил результатом. Кто оказался быстрее - интрига сохраняется до конца. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 12:18
Рендер BMW 5 Series 2027 удивил сходством с премиальной Skoda
В сети появился рендер обновленного BMW 5 Series 2027 модельного года. Его передняя часть вызвала споры из-за схожести с моделями Skoda. Ожидается, что серийная версия получит иной стиль и новые технологии. Подробности о будущих изменениях пока держатся в секрете. Автомобиль дебютирует не раньше 2026 года.Читать далее
-
29.12.2025, 12:11
Jeep Grand Cherokee Trackhawk с 1800 л.с.: ускорение и рекорды на дрэг-стрипе
Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2018 года получил серьезные доработки и теперь выдает 1800 л.с. Его динамика поражает даже опытных автолюбителей. Узнайте, насколько быстро этот внедорожник разгоняется на прямой. В материале - реальные замеры и впечатления от заезда.Читать далее
-
29.12.2025, 12:02
Какие новые автомобили выйдут в 2026 году в Европе и мире
В 2026 году мировые автопроизводители удивят множеством премьер. Электромобили займут ключевые позиции. Но и классические моторы не сдадут позиций. Ожидаются интересные новинки от Audi, BMW, VW, Porsche и других. Какие модели появятся — узнаете в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 11:33
Российский электромобиль Атом и гигафабрика: как меняется рынок электротранспорта
В России началось производство электромобиля Атом. Открыта первая гигафабрика аккумуляторов. Зарядные станции появляются в новых регионах. Электротранспорт становится все доступнее. Как это повлияет на рынок — читайте в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 11:01
В России к 2028 году появятся первые прототипы полностью автономных автомобилей
В ближайшие годы в России ожидаются серьезные перемены на дорогах. Власти готовят запуск новых технологий. Подробности о планах по внедрению беспилотников держатся в секрете. Не все эксперты верят в такие сроки.Читать далее
-
29.12.2025, 10:46
Все бывшие иностранные автозаводы в России заработают до лета 2026 года
В России готовят масштабный запуск простаивающих автозаводов. Власти обещают перезапустить все площадки к лету 2026 года. Подробности о новых владельцах и планах по увеличению производства. Как изменится рынок - читайте в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 10:29
В России стартовал выпуск новых грузовиков БАЗ 6х6 для экстремальных условий
В Шушарах началось производство отечественных грузовиков БАЗ 6х6. Мощности завода позволяют выпускать до 2000 машин в год. В 2026 году планируется собрать 600 автомобилей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 10:18
Avatr 12 выходит на российский рынок с футуристическим дизайном и премиум-комфортом
Avatr 12 уже в России. Электрокар поражает внешностью и оснащением. Внутри - атмосфера космического корабля. Технологии и комфорт на новом уровне. Чем еще удивит премиальный фастбек - в нашем обзоре.Читать далее
-
29.12.2025, 10:02
В России до сих пор ездят 3 миллиона советских машин и автобусов
В стране все еще зарегистрированы миллионы советских авто. Их доля в парке удивляет. Какие типы транспорта держатся дольше всех? Эксперты раскрыли неожиданные детали.Читать далее