Новый Atlas Cross Sport удивил экспертов IIHS — как ему это удалось

Volkswagen Atlas Cross Sport 2026 признан самым безопасным кроссовером по версии IIHS

Volkswagen Atlas Cross Sport 2026 модельного года прошел строгие испытания IIHS. Эксперты оценили его безопасность по максимуму. Результаты краш-тестов оказались неожиданными. Почему этот кроссовер стал лучшим - подробности в материале.

Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) недавно провел комплексную оценку обновленного Volkswagen Atlas Cross Sport 2026 модельного года. Эта версия кроссовера, отличающаяся более доступной ценой и компактными размерами по сравнению со стандартным Atlas, смогла удивить экспертов результатами испытаний. По информации autoevolution, автомобиль получил высшую награду Top Safety Pick+ по итогам всех трех ключевых краш-тестов.

Особое внимание специалисты уделили тесту на малое перекрытие передней части кузова. В этом испытании моделируется ситуация, при которой лишь небольшая часть (четверть) переднего бампера автомобиля сталкивается с препятствием. Такой удар считается одним из наиболее сложных, поскольку силовой поток проходит в обход основных зон деформации, создавая повышенную нагрузку на кузов, элементы безопасности и пассажирскую капсулу.

Volkswagen Atlas Cross Sport 2026 модельного года не только выдержал это испытание, но и продемонстрировал высокий уровень защиты водителя и пассажиров. Во время краш-теста манекены, имитирующие людей в салоне, не получили серьезных повреждений, а структура кузова сохранила целостность. Это свидетельствует о высоком уровне инженерных решений, заложенных при проектировании автомобиля.

Кроме того, кроссовер успешно прошел и другие испытания на безопасность, включая фронтальный и боковой удары. По каждому из них автомобиль набрал максимальные баллы, что позволило ему войти в число самых безопасных моделей в своем классе. Эксперты отметили, что Volkswagen уделил внимание не только пассивной, но и активной безопасности, оснастив Atlas Cross Sport современными электронными ассистентами, способными предотвращать столкновения.

Важно отметить, что получение высшей награды Top Safety Pick+ — это не только заслуга инженеров Volkswagen, но и важный сигнал для покупателей, которые ищут надежный и безопасный семейный автомобиль. Atlas Cross Sport 2026 модельного года теперь официально признан одним из лидеров по безопасности среди среднеразмерных кроссоверов, что, безусловно, укрепит его позиции на рынке.