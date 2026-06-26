Caddy и Multivan после рестайлинга: больше экранов, умнее помощники - разбираем главные фишки

Volkswagen Caddy и Multivan обновились: что изменилось в салоне и оснащении

Volkswagen представил рестайлинговые версии Caddy и Multivan для Европы. Модели получили свежий интерьер, расширенный набор функций и новые цвета. Уже известны цены и комплектации, а эксперты отмечают, что перемены затронули не только дизайн. Почему эти обновления могут повлиять на рынок - разбираемся в деталях.

Volkswagen представил рестайлинговые версии Caddy и Multivan для Европы. Модели получили свежий интерьер, расширенный набор функций и новые цвета. Уже известны цены и комплектации, а эксперты отмечают, что перемены затронули не только дизайн. Почему эти обновления могут повлиять на рынок - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей новость об обновлении Volkswagen Caddy и Multivan может оказаться особенно интересной: обе модели пользуются спросом у малого бизнеса, семей и перевозчиков, а перемены в оснащении и интерьере способны задать новые стандарты для коммерческих и пассажирских авто в Европе. В условиях, когда многие бренды ограничили поставки в Россию, любые изменения в линейке Volkswagen вызывают повышенное внимание.

Volkswagen Caddy, появившийся еще в 1982 году, давно стал символом практичности и универсальности. За годы модель не раз меняла поколения и платформы, а с 2020 года выпускается на базе MQB. Последний рестайлинг принес Caddy не только свежий внешний вид, но и расширенный набор электронных помощников, а также адаптацию моторов под строгие нормы Евро-6e. Теперь же Caddy получил новый передний бампер, обновленные колесные диски (от 16 до 18 дюймов) и расширенную палитру цветов. В грузовой версии Caddy Cargo бампер выполнен из неокрашенного пластика, что подчеркивает утилитарность.

Внутри перемен еще больше: новая передняя панель, увеличенный до 12,9 дюйма экран мультимедиа, виртуальная приборная панель на 10,25 дюйма, беспроводная зарядка и пара USB-C разъемов уже в базе. Материалы отделки стали качественнее, что заметно даже на фото. Техническая часть осталась прежней: дизель 2.0 TDI (102 или 122 л.с.), бензиновый 1.5 TSI (116 л.с.), а также гибрид eHybrid (150 л.с.), способный проехать до 122 км на электротяге. Коробки передач - 6-ступенчатая механика или 7-ступенчатый робот. Caddy доступен как фургон и пассажирский вариант (5 или 7 мест), с обычной или удлиненной базой. В Германии цены стартуют от 31 511 евро за фургон и от 34 200 евро за пассажирскую версию.

Multivan, наследник легендарного Deluxe Microbus, давно ассоциируется с комфортом и статусом. Поколение T7, построенное на архитектуре MQB, выпускается с 2021 года и делит платформу с Ford Transit Custom. В 2024 году модель получила обновленный дизайн передней части, новые фары и бампер, а также диски размером от 17 до 19 дюймов. Цветовая гамма расширена, появились двухцветные варианты окраски.

Главное изменение в салоне Multivan - 12,9-дюймовый сенсорный экран мультимедиа, приборная панель теперь вынесена в отдельный корпус без козырька, а центральная консоль переработана: появилась площадка для беспроводной зарядки, а селектор трансмиссии переместился под руль. Комплекс Travel Assist научился распознавать сигналы светофоров, что повышает уровень безопасности. Моторная гамма осталась прежней: дизель 2.0 TDI (150 л.с.), бензиновый 2.0 TSI (204 л.с.) и гибрид eHybrid 4Motion (245 л.с.).

Фото: Volkswagen

Одновременно с Multivan обновился и мини-кемпер California. На немецком рынке базовый Multivan стоит от 57 465 евро, а California - от 66 086 евро. Для сравнения, интерес к новым коммерческим моделям в Европе стабильно высок, что подтверждается и ажиотажем вокруг других премьер, например, возвращения капотного грузовика Iveco Strator - подробнее об этом можно узнать в материале о новых тенденциях на рынке коммерческого транспорта.

В целом, обновления Caddy и Multivan отражают тренд на цифровизацию и повышение комфорта даже в утилитарных сегментах. Для российского рынка это может означать, что при возвращении официальных поставок или появлении аналогичных решений у других брендов, покупатели будут ждать не только надежности, но и современных опций. Важно отметить, что Volkswagen продолжает развивать семейство T, сохраняя баланс между коммерческими и пассажирскими версиями, а также гибридными технологиями. Это создает предпосылки для дальнейших изменений в сегменте легких коммерческих авто и минивэнов.