4 марта 2020, 16:20
Volkswagen Caddy пропишутся в Узбекистане
- 868
- 0
Фото: Volkswagen
«Узавтосаноат» и «Фольксваген Груп Рус» подписали соглашение о сотрудничестве. Компании договорились выпускать и продавать автомобили Volkswagen в Узбекистане. Первыми на конвейер предприятия в окрестностях Джизака встанут грузовые и пассажирские фургоны Volkswagen Caddy.
Фото: пресс-служба "Узавтосаноат"
Ранее мы писали
С конвейера калужского моторного завода концерна Volkswagen сошел 500-тысячный бензиновый атмосферный двигатель ...Читать далее
Компания Volkswagen обучит персонал и предоставит современные производственные технологии и процессы. Работа предприятия будет налажена в соответствии с современными стандартами концерна Volkswagen в области управления производством, качеством, системами закупок, поставок и продаж.
Производственная мощность «Джизакского автомобильного завода» составляет 20 000 автомобилей в год. На первом этапе здесь будут собирать две модификации Volkswagen Caddy: 7-местный пассажирский универсал и грузовой фургон. Автомобиль предназначен как для коммерческого, так и для семейного пользования. Он оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 110 л.с.. Именно такие агрегаты собирают на российском заводе Volkswagen в Калуге. Расход топлива в режиме городского цикла составляет 9,3 литра на 100 километров, на трассе – 6,1 литра на 100 километров. В дальнейшем на конвейер узбекского предприятия встанут другие модели коммерческой линейки Volkswagen.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
04.08.2019, 08:56
Тест-драйв нового Volkswagen Passat: ветер совершенства
01.07.2019, 00:04
Тест-драйв Volkswagen Tiguan 2.0 TDI: ты прохладой меня не мучай
10.04.2019, 09:10
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
04.08.2019, 08:56
Тест-драйв нового Volkswagen Passat: ветер совершенства
01.07.2019, 00:04
Тест-драйв Volkswagen Tiguan 2.0 TDI: ты прохладой меня не мучай
10.04.2019, 09:10
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Нужна помощь. wv caddy 2008 г. дизель, сегодня 03.02.20 . прогревал двигатель. потом он заглох, аккумулятор в норме, в чём причина ?
Один раз уже сдала пакеты- 36шт. Не могу найти расписание на конец апреля в СПб
при движении отключается турбина.после выключения зажигания все нормально. кадди1.9тди
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве