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4 марта 2020, 16:20

Volkswagen Caddy пропишутся в Узбекистане

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Фото: Volkswagen
«Узавтосаноат» и «Фольксваген Груп Рус» подписали соглашение о сотрудничестве. Компании договорились выпускать и продавать автомобили Volkswagen в Узбекистане. Первыми на конвейер предприятия в окрестностях Джизака встанут грузовые и пассажирские фургоны Volkswagen Caddy.
Volkswagen Caddy пропишутся в Узбекистане

Фото: пресс-служба "Узавтосаноат"

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В 2020 году в свободной экономической зоне «Джизак» на базе «Джизакского автомобильного завода» начнется сборка фургонов Volkswagen Caddy. Соответствующее соглашение подписали руководители «Узавтосаноат» и «Фольксваген Груп Рус». Сборка будет осуществляться по принципу полного цикла. 

Компания Volkswagen обучит персонал и предоставит современные производственные технологии и процессы. Работа предприятия будет налажена в соответствии с современными стандартами концерна Volkswagen в области управления производством, качеством, системами закупок, поставок и продаж.

Производственная мощность «Джизакского автомобильного завода» составляет 20 000 автомобилей в год. На первом этапе здесь будут собирать две  модификации Volkswagen Caddy: 7-местный пассажирский универсал и грузовой фургон. Автомобиль предназначен как для коммерческого, так и для семейного пользования. Он оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 110 л.с.. Именно такие агрегаты собирают на российском заводе Volkswagen в Калуге. Расход топлива в режиме городского цикла составляет 9,3 литра на 100 километров, на трассе – 6,1 литра на 100 километров. В дальнейшем на конвейер узбекского предприятия встанут другие модели коммерческой линейки Volkswagen.


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Volkswagen Caddy пропишутся в Узбекистане
{{material_127812}}В 2020 году в свободной экономической зоне «Джизак» на базе «Джизакского автомобильного завода» начнется сборка фургонов Volkswagen Caddy. Соответствующее соглашение подписали руководители «Узавтосаноат» и «Фольксваген Груп Рус». Сборка будет осуществляться по принципу полного цикла. Компания Volkswagen обучит персонал и предоставит современные производственные технологии и процессы. Работа предприятия будет налажена в соответствии с современными стандартами концерна Volkswagen в области управления производством, качеством, системами закупок, поставок и продаж.Производственная мощность «Джизакского автомобильного завода» составляет 20 000 автомобилей в год. На первом этапе здесь будут собирать две  модификации Volkswagen Caddy: 7-местный пассажирский универсал и грузовой фургон. Автомобиль предназначен как для коммерческого, так и для семейного пользования. Он оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 110 л.с.. Именно такие агрегаты собирают на российском заводе Volkswagen в Калуге. Расход топлива в режиме городского цикла составляет 9,3 литра на 100 километров, на трассе – 6,1 литра на 100 километров. В дальнейшем на конвейер узбекского предприятия встанут другие модели коммерческой линейки Volkswagen.
2020-03-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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