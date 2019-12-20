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20 декабря 2019, 17:59

Volkswagen Caddy следующего поколения на тизере выглядит очень спортивно

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Фото: Volkswagen
Компания Volkswagen опубликовала первые тизерные изображения Caddy нового поколения. На них новинка больше напоминает раллийный спорткар, чем развозной фургон.
Volkswagen Caddy следующего поколения на тизере выглядит очень спортивно

Фото: Volkswagen

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Коммерческий фургон Volkswagen Caddy готовится сменить поколение в 2020 году. Немецкая компания еще весной приступила к дорожным испытаниям. Но до сих пор кузов новинки был скрыт плотным слоем камуфляжа. Появление первых официальных тизеров свидетельствует о том, что премьера уже не за горами.

На опубликованных дизайнерских набросках фургон выглядит как заправский спорткар: стильная решетка радиатора, массивные воздухозаборники и огромные колеса, обутые в низкопрофильную резину. На передних стойках появились футуристичные зеркала. Корма выполнена в стиле модного сейчас минимализма с узкой лентой светодиодов, окаймляющей заднее стекло. Надпись на борту «Delivery» указывает, что перед нами грузовая версия Caddy.

К сожалению, судя по шпионским снимкам, запечатлевшим Caddy на дорожных тестах, серийная версия получит кузов вполне традиционной формы. Да и в Volkswagen уточняют, что опубликованные тизерные изображения – это лишь анонс новой модели. Для коммерческого транспорта функциональность и практичность гораздо важнее дизайна. Новый Caddy построят на платформе MQB, как и модели новой линейки T7. Переход на новую архитектуру позволит оптимизировать полезное пространство внутри. Сначала в продажу поступят версии с классическими ДВС. Затем выпустят фургоны с гибридной надстройкой на основе 48-вольтовой электросети.


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Volkswagen Caddy следующего поколения на тизере выглядит очень спортивно
{{material_126220}}Коммерческий фургон Volkswagen Caddy готовится сменить поколение в 2020 году. Немецкая компания еще весной приступила к дорожным испытаниям. Но до сих пор кузов новинки был скрыт плотным слоем камуфляжа. Появление первых официальных тизеров свидетельствует о том, что премьера уже не за горами.На опубликованных дизайнерских набросках фургон выглядит как заправский спорткар: стильная решетка радиатора, массивные воздухозаборники и огромные колеса, обутые в низкопрофильную резину. На передних стойках появились футуристичные зеркала. Корма выполнена в стиле модного сейчас минимализма с узкой лентой светодиодов, окаймляющей заднее стекло. Надпись на борту «Delivery» указывает, что перед нами грузовая версия Caddy.К сожалению, судя по шпионским снимкам, запечатлевшим Caddy на дорожных тестах, серийная версия получит кузов вполне традиционной формы. Да и в Volkswagen уточняют, что опубликованные тизерные изображения – это лишь анонс новой модели. Для коммерческого транспорта функциональность и практичность гораздо важнее дизайна. Новый Caddy построят на платформе MQB, как и модели новой линейки T7. Переход на новую архитектуру позволит оптимизировать полезное пространство внутри. Сначала в продажу поступят версии с классическими ДВС. Затем выпустят фургоны с гибридной надстройкой на основе 48-вольтовой электросети.
2019-12-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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