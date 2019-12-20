20 декабря 2019, 17:59
Volkswagen Caddy следующего поколения на тизере выглядит очень спортивно
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Фото: Volkswagen
Компания Volkswagen опубликовала первые тизерные изображения Caddy нового поколения. На них новинка больше напоминает раллийный спорткар, чем развозной фургон.
Фото: Volkswagen
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На опубликованных дизайнерских набросках фургон выглядит как заправский спорткар: стильная решетка радиатора, массивные воздухозаборники и огромные колеса, обутые в низкопрофильную резину. На передних стойках появились футуристичные зеркала. Корма выполнена в стиле модного сейчас минимализма с узкой лентой светодиодов, окаймляющей заднее стекло. Надпись на борту «Delivery» указывает, что перед нами грузовая версия Caddy.
К сожалению, судя по шпионским снимкам, запечатлевшим Caddy на дорожных тестах, серийная версия получит кузов вполне традиционной формы. Да и в Volkswagen уточняют, что опубликованные тизерные изображения – это лишь анонс новой модели. Для коммерческого транспорта функциональность и практичность гораздо важнее дизайна. Новый Caddy построят на платформе MQB, как и модели новой линейки T7. Переход на новую архитектуру позволит оптимизировать полезное пространство внутри. Сначала в продажу поступят версии с классическими ДВС. Затем выпустят фургоны с гибридной надстройкой на основе 48-вольтовой электросети.
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