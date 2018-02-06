Volkswagen Corrado празднует свое 30-летие
Технической базой (подрамники, элементы подвески, рулевого управления и торможения) для Corrado послужила платформа Golf II/А2. На первых порах автомобилю предложили 1,8-литровый 4-цилиндровым мотор G60, развивавший приличные 160 сил. В 1991-м в гамме силовых агрегатов появились более скромный по мощности (136 л.с.), но также «о четырех цилиндрах» 2-литровый двигатель.
Плюс еще был роскошный 190-сильный VR6 объемом 2,9 литра. Он оказался крутым и позволял спортивному купе разгоняться до 235 км/ч. Правда, машины с данным агрегатом использовали компоненты подвески из модельного ряда WV A3, включая узел задней оси и некоторые части передней оси платформы VW A3 в сборе.
Он автоматически поднимался, когда автомобиль начинал ехать быстрее 80 км/ч, и также автоматически убирался со скоростью ниже 24 км/ч. Кстати, спойлер можно было контролировать вручную – посредством специального переключателя в салоне. Был еще 2-литровый 115-сильный мотор, который появился в 1993-м.
Немцы решили отметить 30-летие Corrado и представили на выставке Bremen Classic Motorshow 2 эксклюзивные версии семейства Corrado. Первая, 210-сильная, является опытным образцом с двигателем G60 16V. Машина была изготовлена в 1989 году все там же, на заводе Karmann в Оснабрюке. Впоследствии она пополнила коллекцию Volkswagen Classic.
Экспонат №2 - последний экземпляр Corrado с левым расположением руля, сошедший с конвейера 6 июля 1995 года. Он оснащен вышеописанным VR6 и окрашен в классический зеленый перламутровый цвет.
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