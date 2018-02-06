6 февраля 2018, 13:58

Volkswagen Corrado празднует свое 30-летие

Автомобиль был разработан Гербертом Шефером и выпускался на заводе Karmann в немецком Оснабрюке с 1 сентября 1988 года и 31 июля 1995 года. За этот период удалось дать жизнь 97 521 экземплярам. Основные рынки сбыта - страны Европы, Канада и США.
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  Volkswagen Corrado празднует свое 30-летие Volkswagen Corrado Volkswagen Corrado празднует свое 30-летие Volkswagen Corrado Volkswagen Corrado празднует свое 30-летие Volkswagen Corrado Volkswagen Corrado празднует свое 30-летие Volkswagen Corrado Volkswagen Corrado празднует свое 30-летие Volkswagen Corrado Volkswagen Corrado празднует свое 30-летие
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Corrado изначально задумывался в качестве преемника VW Scirocco II. Но так вышло, что «ветерок» производился параллельно с новичком аж до 1992 года.

Технической базой (подрамники, элементы подвески, рулевого управления и торможения) для Corrado послужила платформа Golf II/А2. На первых порах автомобилю предложили 1,8-литровый 4-цилиндровым мотор G60, развивавший приличные 160 сил. В 1991-м в гамме силовых агрегатов появились более скромный по мощности (136 л.с.), но  также «о четырех цилиндрах» 2-литровый двигатель.

Плюс еще был роскошный 190-сильный VR6 объемом 2,9 литра. Он оказался крутым и позволял спортивному купе разгоняться до 235 км/ч. Правда, машины с данным агрегатом использовали компоненты подвески из модельного ряда WV A3, включая узел задней оси и некоторые части передней оси платформы VW A3 в сборе.

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Более широкая передняя колея Corrado VR6 потребовала установки новых передних крыльев с более широкими колесными арками вместе с новым передним бампером. Поскольку 190-сильное купе получилось стремительным, его оснастили  активным задним спойлером.

Он автоматически поднимался, когда автомобиль начинал ехать быстрее 80 км/ч, и также автоматически убирался со скоростью ниже 24 км/ч. Кстати, спойлер можно было контролировать вручную – посредством специального переключателя в салоне. Был еще 2-литровый 115-сильный мотор, который появился в 1993-м.

Немцы решили отметить 30-летие Corrado и представили на выставке Bremen Classic Motorshow 2 эксклюзивные версии семейства Corrado. Первая, 210-сильная, является опытным образцом с двигателем G60 16V. Машина была изготовлена в 1989 году все там же, на заводе Karmann в Оснабрюке. Впоследствии она пополнила коллекцию Volkswagen Classic.

Экспонат №2 - последний экземпляр Corrado с левым расположением руля, сошедший с конвейера 6 июля 1995 года. Он оснащен вышеописанным VR6 и окрашен в классический зеленый перламутровый цвет.

АвтоМудрость VW, Фольксваген Коррадо

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Volkswagen Corrado празднует свое 30-летие
{{material_121828}} Corrado изначально задумывался в качестве преемника VW Scirocco II. Но так вышло, что «ветерок» производился параллельно с новичком аж до 1992 года. Технической базой (подрамники, элементы подвески, рулевого управления и торможения) для Corrado послужила платформа Golf II/А2. На первых порах автомобилю предложили 1,8-литровый 4-цилиндровым мотор G60, развивавший приличные 160 сил. В 1991-м в гамме силовых агрегатов появились более скромный по мощности (136 л.с.), но  также «о четырех цилиндрах» 2-литровый двигатель.Плюс еще был роскошный 190-сильный VR6 объемом 2,9 литра. Он оказался крутым и позволял спортивному купе разгоняться до 235 км/ч. Правда, машины с данным агрегатом использовали компоненты подвески из модельного ряда WV A3, включая узел задней оси и некоторые части передней оси платформы VW A3 в сборе.{{material_119221}} Более широкая передняя колея Corrado VR6 потребовала установки новых передних крыльев с более широкими колесными арками вместе с новым передним бампером. Поскольку 190-сильное купе получилось стремительным, его оснастили  активным задним спойлером. Он автоматически поднимался, когда автомобиль начинал ехать быстрее 80 км/ч, и также автоматически убирался со скоростью ниже 24 км/ч. Кстати, спойлер можно было контролировать вручную – посредством специального переключателя в салоне. Был еще 2-литровый 115-сильный мотор, который появился в 1993-м. Немцы решили отметить 30-летие Corrado и представили на выставке Bremen Classic Motorshow 2 эксклюзивные версии семейства Corrado. Первая, 210-сильная, является опытным образцом с двигателем G60 16V. Машина была изготовлена в 1989 году все там же, на заводе Karmann в Оснабрюке. Впоследствии она пополнила коллекцию Volkswagen Classic. Экспонат №2 - последний экземпляр Corrado с левым расположением руля, сошедший с конвейера 6 июля 1995 года. Он оснащен вышеописанным VR6 и окрашен в классический зеленый перламутровый цвет.
2018-02-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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