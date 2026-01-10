Как выглядит современный дом на колесах — удивит даже скептиков

Volkswagen Crafter 4x4: автодом для семьи с шестью спальными местами и кухней

Volkswagen Crafter 4x4 превращен в настоящий дом на колесах. Внутри - шесть спальных мест, кухня и душ. Интерьер продуман до мелочей. Такой автодом подойдет для дальних поездок. Оцените, как изменился привычный фургон.

Volkswagen Crafter 4x4 превращен в настоящий дом на колесах. Внутри - шесть спальных мест, кухня и душ. Интерьер продуман до мелочей. Такой автодом подойдет для дальних поездок. Оцените, как изменился привычный фургон.

Volkswagen Crafter 4x4 в версии автодома — это не просто фургон, а полноценное мобильное жилье, рассчитанное на длительные путешествия с семьей или друзьями. Внутри этого компактного автомобиля имеется шесть спальных мест, что само по себе является редкостью. Организация пространства здесь доведена до совершенства: каждый сантиметр используется с умом, интерьер продуман так, чтобы обеспечить максимальный комфорт в дороге.

Фото: kung.ru

Пассажирские диваны оборудованы ремнями безопасности, гостиная легко трансформируется в дополнительное спальное место. Особое внимание уделено кровати второго уровня - она ​​оснащена электроприводом и может подниматься под потолок, превращая дневную зону в уютную спальню. Кухонный модуль включает в себя холодильник, микроволновую печь, мини-печь, индукционную плиту и множество отсеков для хранения продуктов и посуды. Все это делает автодом не только удобным, но и функциональным для длительных путешествий.

Фото: kung.ru

Внутренняя отделка выполнена из современных материалов: стены и потолок утеплены напыляемым пенополиуретаном, пол - экструдированным пенополистиролом, обшивка салона - прочной искусственной кожей. Дверные карты, сиденья и диваны перетянуты кожей Dakota, пол покрыт влагостойким ПВХ-ламинатом. Дизайнерские потолочные панели со встроенной светодиодной подсветкой создают уютную атмосферу даже в темное время суток.

Система водоснабжения включает бак для чистой воды на 250 литров с датчиком уровня, а также отдельную емкость для серой воды на 70 литров. Водонагреватель Webasto Isoterm Slim на 40 литров обеспечивает горячую воду, а насос Shurflo с шумоизоляцией делает подачу воды практически бесшумной. Предусмотрен наружный душ со встроенным лючком и душевой лейкой.

Мебель изготовлена ​​из облегченной ламинированной фанеры и крепится на алюминиевом каркасе. В столике установлен стол, покрытый искусственным камнем, а в задней части - дополнительный стол на поворотном основании. Опускающаяся двуспальная кровать оборудована системой безопасности, диваны в спальне легко трансформируются в дополнительные спальные места.