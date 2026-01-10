Как выглядит современный дом на колесах — удивит даже скептиков

10 января 2026, 09:09
Volkswagen Crafter 4x4: автодом для семьи с шестью спальными местами и кухней
Volkswagen Crafter 4x4: автодом для семьи с шестью спальными местами и кухней
Volkswagen Crafter 4x4 превращен в настоящий дом на колесах. Внутри - шесть спальных мест, кухня и душ. Интерьер продуман до мелочей. Такой автодом подойдет для дальних поездок. Оцените, как изменился привычный фургон.
Volkswagen Crafter 4x4 в версии автодома — это не просто фургон, а полноценное мобильное жилье, рассчитанное на длительные путешествия с семьей или друзьями. Внутри этого компактного автомобиля имеется шесть спальных мест, что само по себе является редкостью. Организация пространства здесь доведена до совершенства: каждый сантиметр используется с умом, интерьер продуман так, чтобы обеспечить максимальный комфорт в дороге.
Пассажирские диваны оборудованы ремнями безопасности, гостиная легко трансформируется в дополнительное спальное место. Особое внимание уделено кровати второго уровня - она оснащена электроприводом и может подниматься под потолок, превращая дневную зону в уютную спальню. Кухонный модуль включает в себя холодильник, микроволновую печь, мини-печь, индукционную плиту и множество отсеков для хранения продуктов и посуды. Все это делает автодом не только удобным, но и функциональным для длительных путешествий.
Внутренняя отделка выполнена из современных материалов: стены и потолок утеплены напыляемым пенополиуретаном, пол - экструдированным пенополистиролом, обшивка салона - прочной искусственной кожей. Дверные карты, сиденья и диваны перетянуты кожей Dakota, пол покрыт влагостойким ПВХ-ламинатом. Дизайнерские потолочные панели со встроенной светодиодной подсветкой создают уютную атмосферу даже в темное время суток.
Система водоснабжения включает бак для чистой воды на 250 литров с датчиком уровня, а также отдельную емкость для серой воды на 70 литров. Водонагреватель Webasto Isoterm Slim на 40 литров обеспечивает горячую воду, а насос Shurflo с шумоизоляцией делает подачу воды практически бесшумной. Предусмотрен наружный душ со встроенным лючком и душевой лейкой.
Мебель изготовлена из облегченной ламинированной фанеры и крепится на алюминиевом каркасе. В столике установлен стол, покрытый искусственным камнем, а в задней части - дополнительный стол на поворотном основании. Опускающаяся двуспальная кровать оборудована системой безопасности, диваны в спальне легко трансформируются в дополнительные спальные места.
Похожие материалы Фольксваген
-
10.01.2026, 10:12
Forster 599 2026: дом на колесах с удивительно просторным интерьером для двоих
Европейские автодома удивляют компактностью и вместительностью. Новая модель Forster 599 2026 года создана для пар, ценящих свободу и комфорт. Внутри скрывается множество неожиданных решений. Узнайте, чем этот дом на колесах отличается от других. Вас ждет необычный взгляд на привычные вещи.Читать далее
-
10.01.2026, 09:42
В России изменится состав бензина: что изменится для автовладельцев и их машин
В стране готовятся к нововведению на заправках. В топливо добавят новый компонент. Водителям стоит узнать, как это повлияет на эксплуатацию авто. Эксперты объяснили, что важно учитывать при заправке.Читать далее
-
10.01.2026, 09:29
Стоит ли покупать Jetour T1: динамика вместо проходимости
Jetour T1 - кроссовер представленный в России. Он меньше T2, но не уступает по мощности. В салоне просторно, багажник вместительный. Динамика впечатляет, но есть нюансы в управлении. Стоит ли выбирать T1 - вопрос открытый.Читать далее
-
10.01.2026, 08:08
Мини-дом Sora: компактное жилье для жизни круглый год по доступной цене
Маленькие автодома не исчезают, а становятся все интереснее. Sora - пример того, как компактное жилье может быть удобным для постоянного проживания. Узнайте, почему такие дома выбирают все больше людей. Неожиданные детали и свежий взгляд на привычные вещи.Читать далее
-
10.01.2026, 07:31
Что происходит с электромобилем зимой и как морозы влияют на запас хода
Зимой электромобили ведут себя иначе, чем летом. Морозы влияют на дальность поездки и скорость зарядки. Производители внедряют новые технологии для борьбы с холодом. Но есть нюансы, о которых важно знать заранее. Не все электрокары одинаково переносят российские зимы.Читать далее
-
10.01.2026, 07:24
Новый игрок на рынке Geely EX5 EM-i: тест-драйв гибридного кроссовера с запасом хода почти 1000 км
Geely EX5 EM-i удивляет запасом хода и расходом топлива. В салоне просторно, а цена не кусается. Но есть нюансы в оснащении и управлении. Тест-драйв выявил неожиданные плюсы и минусы. Подходит ли он для дальних поездок?Читать далее
-
10.01.2026, 07:07
Белорусский гибридный кроссовер Belgee X80 может появиться в России — чем удивит новинка
Гибридный кроссовер Belgee X80 способен проехать до 940 км. В России он появится, если интерес покупателей будет высоким. Модель сочетает бензиновый мотор и электродвигатель. Цена и сроки старта продаж пока не раскрыты. Подробности - в материале.Читать далее
-
10.01.2026, 07:02
Автодом для четверых на базе Газель Некст: комфорт и богатое оснащение — что скрывается внутри
В России появился новый автодом на базе Газель Некст. В нем можно жить круглый год. Внутри - кухня, душ, биотуалет и спальные места. Опций больше, чем ожидаешь. Цена зависит от комплектации. Такой дом на колесах подойдет для семьи или компании.Читать далее
-
10.01.2026, 06:47
Сколько реально стоит владеть УАЗ Патриот за 5 лет в России
Владение внедорожником часто кажется выгодным, но цифры могут удивить. Эксперты раскрыли, сколько на самом деле уходит на УАЗ Патриот. В расчетах учтены все ключевые траты. Итоговая сумма может изменить ваше мнение о покупке.Читать далее
-
10.01.2026, 06:26
Belgee готовит для России три новинки: электромобиль, гибрид и седан на газе
БелДжи готовит сразу три новых автомобиля. Электрокар, гибрид и седан на газе появятся уже скоро. Подробности о комплектациях и ценах держатся в секрете. Ожидается, что новинки удивят рынки Беларуси и России.Читать далее
Похожие материалы Фольксваген
-
10.01.2026, 10:12
Forster 599 2026: дом на колесах с удивительно просторным интерьером для двоих
Европейские автодома удивляют компактностью и вместительностью. Новая модель Forster 599 2026 года создана для пар, ценящих свободу и комфорт. Внутри скрывается множество неожиданных решений. Узнайте, чем этот дом на колесах отличается от других. Вас ждет необычный взгляд на привычные вещи.Читать далее
-
10.01.2026, 09:42
В России изменится состав бензина: что изменится для автовладельцев и их машин
В стране готовятся к нововведению на заправках. В топливо добавят новый компонент. Водителям стоит узнать, как это повлияет на эксплуатацию авто. Эксперты объяснили, что важно учитывать при заправке.Читать далее
-
10.01.2026, 09:29
Стоит ли покупать Jetour T1: динамика вместо проходимости
Jetour T1 - кроссовер представленный в России. Он меньше T2, но не уступает по мощности. В салоне просторно, багажник вместительный. Динамика впечатляет, но есть нюансы в управлении. Стоит ли выбирать T1 - вопрос открытый.Читать далее
-
10.01.2026, 08:08
Мини-дом Sora: компактное жилье для жизни круглый год по доступной цене
Маленькие автодома не исчезают, а становятся все интереснее. Sora - пример того, как компактное жилье может быть удобным для постоянного проживания. Узнайте, почему такие дома выбирают все больше людей. Неожиданные детали и свежий взгляд на привычные вещи.Читать далее
-
10.01.2026, 07:31
Что происходит с электромобилем зимой и как морозы влияют на запас хода
Зимой электромобили ведут себя иначе, чем летом. Морозы влияют на дальность поездки и скорость зарядки. Производители внедряют новые технологии для борьбы с холодом. Но есть нюансы, о которых важно знать заранее. Не все электрокары одинаково переносят российские зимы.Читать далее
-
10.01.2026, 07:24
Новый игрок на рынке Geely EX5 EM-i: тест-драйв гибридного кроссовера с запасом хода почти 1000 км
Geely EX5 EM-i удивляет запасом хода и расходом топлива. В салоне просторно, а цена не кусается. Но есть нюансы в оснащении и управлении. Тест-драйв выявил неожиданные плюсы и минусы. Подходит ли он для дальних поездок?Читать далее
-
10.01.2026, 07:07
Белорусский гибридный кроссовер Belgee X80 может появиться в России — чем удивит новинка
Гибридный кроссовер Belgee X80 способен проехать до 940 км. В России он появится, если интерес покупателей будет высоким. Модель сочетает бензиновый мотор и электродвигатель. Цена и сроки старта продаж пока не раскрыты. Подробности - в материале.Читать далее
-
10.01.2026, 07:02
Автодом для четверых на базе Газель Некст: комфорт и богатое оснащение — что скрывается внутри
В России появился новый автодом на базе Газель Некст. В нем можно жить круглый год. Внутри - кухня, душ, биотуалет и спальные места. Опций больше, чем ожидаешь. Цена зависит от комплектации. Такой дом на колесах подойдет для семьи или компании.Читать далее
-
10.01.2026, 06:47
Сколько реально стоит владеть УАЗ Патриот за 5 лет в России
Владение внедорожником часто кажется выгодным, но цифры могут удивить. Эксперты раскрыли, сколько на самом деле уходит на УАЗ Патриот. В расчетах учтены все ключевые траты. Итоговая сумма может изменить ваше мнение о покупке.Читать далее
-
10.01.2026, 06:26
Belgee готовит для России три новинки: электромобиль, гибрид и седан на газе
БелДжи готовит сразу три новых автомобиля. Электрокар, гибрид и седан на газе появятся уже скоро. Подробности о комплектациях и ценах держатся в секрете. Ожидается, что новинки удивят рынки Беларуси и России.Читать далее