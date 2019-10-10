10 октября 2019, 10:35
Volkswagen дразнит новым хэтчбеком Golf
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Фото: Volkswagen
До официальной премьеры Volkswagen Golf восьмого поколения осталось ровно две недели. Новинку покажут 24 октября. А пока компания Volkswagen дразнит публику тизерными изображениями нового хэтчбека.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
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И если внешне автомобиль изменится мало, то в салоне нас ждет настоящая революция. Передняя панель кардинально переработана. Физических кнопок стало существенно меньше. Многие элементы управления перенесли на сенсорный экран, который теперь составляет единое целое с цифровой панелью приборов. Слева от «приборки» появился еще один небольшой монитор. Под тачскрином медиасисстемы, кажется, расположены сенсорные клавиши для управления настройками климатической системы.
Все подробности узнаем уже совсем скоро. Премьера запланирована на 24 октября. Продажи в Европе стартуют до конца 2019 года. Первым на рынок выйдет 5-дверный хэтчбек, затем появится универсал. Из линейки Golf, скорее всего, исключат 3-дверный хэтчбек и минивен Sportsvan. «Заряженные» модификации Golf GTI и Golf R появятся в 2020 году.
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Тест-драйв Volkswagen Tiguan 2.0 TDI: ты прохладой меня не мучай
10.04.2019, 09:10
Тест-драйв Volkswagen Teramont: у него есть другая
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