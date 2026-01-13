Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

13 января 2026, 16:45

Volkswagen Golf 8 после обновления: новый взгляд на привычный хэтчбек

Volkswagen Golf 8 после обновления: новый взгляд на привычный хэтчбек

Что изменилось в Golf 8 2024 года – революция или косметика?

Volkswagen Golf 8 после обновления: новый взгляд на привычный хэтчбек

Volkswagen Golf 8 получил заметные перемены после рестайлинга. Производитель сделал акцент на эргономике и технологиях. Электрическая версия удивила запасом хода. Цены остались на высоком уровне. Подробности – в нашем материале.

Volkswagen Golf 8 получил заметные перемены после рестайлинга. Производитель сделал акцент на эргономике и технологиях. Электрическая версия удивила запасом хода. Цены остались на высоком уровне. Подробности – в нашем материале.

В 2024 году Volkswagen представил обновленный Golf восьмого поколения, который сразу привлек внимание автолюбителей. Немцы явно учли критику, накопившуюся за первые годы выпуска модели. Теперь Golf стал не просто современнее, а заметно удобнее в повседневной эксплуатации. 

Главное новшество – переработанная система управления. Центральный дисплей теперь вынесен отдельно, как у старших моделей бренда. Меню стали логичнее, а навигация по функциям – быстрее и понятнее. Сенсорные ползунки для регулировки громкости и температуры наконец-то получили подсветку, что решило одну из самых раздражающих проблем прошлых версий. Многофункциональное рулевое колесо избавилось от сенсорных кнопок – их заменили классические физические клавиши, и это действительно облегчило жизнь водителю.

Внешне рестайлинг не бросается в глаза, но детали говорят сами за себя. Фары стали чуть более строгими, а на решетке радиатора теперь может появиться светящийся логотип VW. Внутри Golf остался компактным, но по-прежнему радует простором и удобством посадки. Багажник у бензиновой версии вмещает от 305 до 1160 литров, а у гибрида чуть меньше – часть объема заняла батарея.

Фото: Volkswagen

Линейка двигателей расширилась до 13 вариантов. Особое внимание привлек 1.5-литровый TSI на 116 л.с. – он оказался экономичным и достаточно динамичным для города. В смешанном цикле расход топлива составил 5,6 литра на 100 км, что подтверждено независимыми тестами. Но настоящей сенсацией стал гибрид eHybrid: его аккумулятор увеличили до 19,7 кВтч, и теперь на электротяге можно проехать до 143 км. В реальных условиях удалось достичь 119 км без запуска бензинового мотора. Зарядка быстрая – до 50 кВт на CCS-станциях, а разгон до сотни занимает всего 7,2 секунды.

Технологии безопасности тоже шагнули вперед. Система Car2X позволяет Golf обмениваться данными с другими автомобилями и инфраструктурой, предупреждая о пробках, авариях и других опасностях на дороге. Это не просто модная опция, а реальный вклад в безопасность движения.

Фото: Volkswagen

Однако за все эти улучшения приходится платить. Стоимость обновленного Golf осталась на высоком уровне, особенно если речь идет о гибридных версиях с богатым оснащением. Тем не менее, спрос на модель стабильно высокий – универсальность и комфорт по-прежнему делают Golf одним из лидеров в своем классе.

Тесты ADAC показали: Golf 1.5 TSI Life и eHybrid Style DSG получили отличные оценки за комфорт, динамику, безопасность и экологичность. Итоговые баллы – 2,1 и 2,0 соответственно. Напомним, ADAC использует специфическую шкалу оценок, где "Очень хорошо" 0,6 - 1,5 балла, а "ужасно" 4,6 - 5,5 балла. Результат подтверждает, что рестайлинг пошел модели на пользу. Golf 8 стал взрослее, технологичнее и удобнее, сохранив при этом свой узнаваемый характер.

Упомянутые модели: Volkswagen Golf (от 1 197 000 Р)
Упомянутые марки: Volkswagen
