Не прошли по бюджету: почему Volkswagen откладывает выпуск электрического Golf GTI и что это значит для поклонников горячих хэтчбеков

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

24 января 2026, 12:01

Volkswagen официально подтвердил: следующий Golf станет электромобилем, включая легендарную версию GTI. Однако запуск новинки откладывается до конца десятилетия из-за финансовых ограничений. В материале - детали будущего модели, причины задержки и неожиданные концепты, которые волнуют поклонников.

Volkswagen окончательно определился с курсом: следующее поколение Golf, включая культовую версию GTI, будет полностью электрическим. Это решение стало логичным продолжением глобальной тенденции в области электрификации, которая захватила практически все сегменты рынка. Однако для поклонников классических хэтчбеков новость оказалась неоднозначной - ведь привычный бензиновый GTI уходит в прошлое.

Планы по запуску нового Golf оказались не такими быстрыми, как ожидалось. Производитель решил не торопиться с выводом на рынок электрической версии, сохранив актуальное поколение до конца века. Причина проста и прозаична – экономия. В последние годы Volkswagen значительно сократил расходы и теперь весьма осторожно относится к крупным инвестициям. В результате старт производства нового гольфа на платформе SSP перенесен на рубеж 2029–2030 годов.

Любопытно, что первоначально планировалось перенести выпуск бензиновых Golf в Мексику с 2027 года, чтобы запустить немецкий завод в Вольфсбурге для сборки будущих электромобилей. Однако и этот план оказался под вопросом: запуск производства электрокаров на историческом предприятии теперь планируется не ранее 2028 года. Таким образом, Volkswagen оказался в ситуации, когда необходимо балансировать между поддержкой текущей тенденции и подготовкой к запуску новых моделей.

Пока инженеры и финансисты корпорации решают судьбу будущего гольфа, дизайнеры и энтузиасты не тратят времени зря. В сети появились цифровые рендеры, представляющие, каким мог бы быть Golf GTI девятого поколения с бензиновым мотором. Виртуальная версия выглядит как логическое развитие эпохи Mk8: изменённые бамперы, свежая оптика, новые детали экстерьера. Под капотом — двухлитровый турбомотор с гибридной надстройкой, способный выдать более 300 лошадиных сил.

Однако, несмотря на интерес публики к консервативным концептам, шансов на появление такого автомобиля практически нет. Volkswagen четко дал понять: бензиновый GTI в новом направлении не рассматривается. Для многих поклонников это станет настоящим концом эпохи — последний бензиновый Golf GTI вскоре появится в истории, уступив место электрическим технологиям.

Тем не менее, переход на электромобили для Golf GTI – это не только вызов, но и возможность. Электрические версии обещают новые ощущения руля, мгновенный отклик и другие преимущества, которые раньше были недоступны. Но для тех, кто ценит характер классических хэтчбеков, грядущие перемены могут показаться слишком радикальными. В любом случае, эпоха перемен для Volkswagen Golf уже наступила, и наблюдать за этим процессом будет крайне интересно.

Упомянутые модели: Volkswagen Golf GTI (от 1 936 000 Р)
Упомянутые марки: Volkswagen
