Немецкий ответ Corvette, который мы не получили: История концепта Golf GTI Roadster

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

20 февраля 2026, 07:29

Volkswagen Golf GTI Roadster: концепт, который мог бросить вызов Corvette, но остался мечтой

Volkswagen Golf GTI Roadster: концепт, который мог бросить вызов Corvette, но остался мечтой

Немецкий ответ Corvette, который мы не получили: История концепта Golf GTI Roadster

Volkswagen Golf GTI Roadster: концепт, который мог бросить вызов Corvette, но остался мечтой

В 2014 году Volkswagen показал публике концепт Golf GTI Roadster - автомобиль, который мог бы изменить представление о спортивных моделях бренда. Но почему столь яркая новинка так и не попала на конвейер, и как это повлияло на имидж марки сегодня?

В 2014 году Volkswagen показал публике концепт Golf GTI Roadster - автомобиль, который мог бы изменить представление о спортивных моделях бренда. Но почему столь яркая новинка так и не попала на конвейер, и как это повлияло на имидж марки сегодня?

Когда в 2014 году Volkswagen вывел на сцену концепт Golf GTI Roadster, публика замерла: перед ними стоял автомобиль, который выглядел так, будто только что выехал из компьютерной игры. Но это был не виртуальный прототип, а настоящий, осязаемый спорткар, способный перевернуть представление о возможных немецких марках. Внешность родстера поражала: стремительный силуэт, агрессивные линии, собственная посадка и огромные колеса - все это делало машину, похожую на конкурента Корвета, но с немецким акцентом.

Созданный изначально как виртуальный автомобиль для популярного автосимулятора, Golf GTI Roadster быстро перешел из границ компьютерного мира в реальность. Инженеры Volkswagen не просто воплотили фантазию дизайнеров, создав полноценный ходовой экземпляр, который мог бы стать сенсацией на рынке спорткаров. Под капотом - двигатель V6 со ступенью турбонаддува, выдающий более 500 лошадиных сил, полный привод и роботизированная коробка передач. Подобный набор характеристик позволил бы родстеру не только конкурировать с Corvette, но и претендовать на статус одного из самых быстрых автомобилей в истории марки.

Однако, несмотря на восторженные отзывы экспертов и внимание общественности, руководство Volkswagen решило не запускать Golf GTI Roadster в серию. Причины таких решений до сих пор вызывают споры среди поклонников бренда. Некоторые считают, что дело в высокой стоимости производства и рисках, связанных с выпуском нишевого спорта. Другие были уверены, что компания просто не была готова к такому отходу от привычного имиджа. В итоге уникальный родстер остался лишь яркой страницей в истории концептов Volkswagen, а его технические решения и дизайнерские находки так и не дошли до серийных моделей.

Интересно, что эксперименты с дизайном и концептами для Volkswagen — явление нередкое. Эта ситуация напоминает выбор подержанного автомобиля: иногда яркая и неожиданная находка оказывается самой практичной в повседневной жизни. Кстати, если вы присматриваетесь к покупке Volkswagen на вторичном рынке, рекомендуем обратить внимание на анализ слабых мест Tiguan первого поколения — этот материал поможет вам выбрать по-настоящему надежный кроссовер подробности здесь .

Сегодня, спустя годы после премьеры, Golf GTI Roadster остается символом несбывшихся надежд и смелых амбиций Volkswagen. Его появление стало напоминанием о том, что даже самые яркие идеи могут остаться лишь концептами, если не совпадут с расчетами маркетологов и стратегией бренда. Тем не менее, сам факт существования такого автомобиля говорит о потенциале немецкой инженерии и о том, что Volkswagen научился удивлять не только массовыми моделями, но и настоящими спортивными экспериментами.

Упомянутые модели: Volkswagen Golf GTI (от 1 936 000 Р)
Упомянутые марки: Volkswagen
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Фольксваген

Похожие материалы Фольксваген

Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Mazda CX-5 2026: отказ от кнопок и шайбы в пользу сенсорного экрана
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Ростов-на-Дону Московская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться