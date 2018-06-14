14 июня 2018, 12:58

Volkswagen Golf возвращается в Россию

Компания Volkswagen приняла решение возобновить продажи хэтчбеков Golf в России, приостановленные ранее из-за низкого спроса. Стоимость базовой версии Trendline с 1,4-литровым мотором мощностью 125 л.с. составит минимум 1 429 900 рублей.
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  Volkswagen Golf возвращается в Россию Volkswagen Golf Volkswagen Golf возвращается в Россию Volkswagen Golf Volkswagen Golf возвращается в Россию Volkswagen Golf Volkswagen Golf возвращается в Россию Volkswagen Golf Volkswagen Golf возвращается в Россию
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Хэтчбек Golf – это бестселлер Volkswagen. В прошлом году по всему миру был продан почти миллион экземпляров. В России у него есть свои поклонники, но большим спросом автомобиль в последние годы не пользовался. В 2016 году поставки были прекращены в преддверии рестайлинга седьмого поколения. Дилеры распродавали запасы со склада, которые были исчерпаны к середине 2017 года. Низкий интерес к Volkswagen Golf в нашей стране объясняется высокой ценой – 1,4 млн рублей - сопоставимо со стоимостью кроссовера Tiguan калужской сборки. А цену, в свою очередь, объясняет отсутствие локального производства. По данным ГИБДД, в 2016 году на учет было поставлено всего 407 новых Volkswagen Golf.

Volkswagen Golf
Выпускается с 1974 г.
Новый от 1 197 000 до 2 527 000 Р
Отзывов: 9
Тем не менее, компания Volkswagen решила возобновить поставки в Россию. Причины этого, скорее, имиджевого порядка, нежели финансового. Поклонники модели готовы заплатить за него немалые деньги, поэтому хэтчбек вернется на российский рынок в качестве «нишевой» модели. Рестайлинговые хэтчбеки Volkswagen Golf седьмого поколения появятся в салонах дилеров в сентябре. Поставки будут осуществляться вплоть до февраля 2019-го с тем расчетом, чтобы товарных запасов дилерам хватило до конца года. Затем на рынок выйдет Golf восьмого поколения.

Российский офис Volkswagen уже определился с комплектациями и ценами для Golf. Выбор двигателей ограничат двумя 1,4-литровыми турбомоторами (125 л.с. и 150 л.с.) в сочетании с «роботом» DSG. Хэтчбеки с базовым 125-сильным агрегатом будут доступны в трех комплектациях (Trendline, Comfortline и R-Line) по цене от 1 429 900 до 1 569 900 рублей. Топовый 150-сильный двигатель предложат только в версии Highline, минимальная цена которой составит 1 649 900 рублей.

В базовую комплектацию войдет климат-контроль, круиз-контроль, мультимедийная система, подогрев передних сидений и руля, противотуманные фары и система автоматической парковки. Топовая версия получит полностью светодиодную оптику, цифровую приборную панель и анатомические сидения ergoActive.
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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Golf
А мне не повезло купил гольф 6 1.6 102л, с, с коробкой gsg7 пробег 50000 полетела коробка передач, обслуживался у дилера, попал на деньги,
вячеслав
Три человека погибли в ДТП в Канатчиковском проезде
все вы врете. бмв выехал на встречку и убил маму папу бабушку, а этому уроду ничего не будет, что вы ребенку скажите когда он очнется?
гость
Вибрация двигателя на холостых передается на кузов
Скажу, что это точно не глушитель. Там бы к этим симптомам еще бы и звуковой и дымовой эффекты добавились. Как вариант смотреть подушки двигателя, если они износились то вполне двигатель может передавать все свои вибрации на кузов, а с кузова вы уже чувствуете их и на торпеде и ручке коробки. Но если ...
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Volkswagen Golf возвращается в Россию
Хэтчбек Golf – это бестселлер Volkswagen. В прошлом году по всему миру был продан почти миллион экземпляров. В России у него есть свои поклонники, но большим спросом автомобиль в последние годы не пользовался. В 2016 году поставки были прекращены в преддверии рестайлинга седьмого поколения. Дилеры распродавали запасы со склада, которые были исчерпаны к середине 2017 года. Низкий интерес к Volkswagen Golf в нашей стране объясняется высокой ценой – 1,4 млн рублей - сопоставимо со стоимостью кроссовера Tiguan калужской сборки. А цену, в свою очередь, объясняет отсутствие локального производства. По данным ГИБДД, в 2016 году на учет было поставлено всего 407 новых Volkswagen Golf.{{model_1818}}Тем не менее, компания Volkswagen решила возобновить поставки в Россию. Причины этого, скорее, имиджевого порядка, нежели финансового. Поклонники модели готовы заплатить за него немалые деньги, поэтому хэтчбек вернется на российский рынок в качестве «нишевой» модели. Рестайлинговые хэтчбеки Volkswagen Golf седьмого поколения появятся в салонах дилеров в сентябре. Поставки будут осуществляться вплоть до февраля 2019-го с тем расчетом, чтобы товарных запасов дилерам хватило до конца года. Затем на рынок выйдет Golf восьмого поколения.Российский офис Volkswagen уже определился с комплектациями и ценами для Golf. Выбор двигателей ограничат двумя 1,4-литровыми турбомоторами (125 л.с. и 150 л.с.) в сочетании с «роботом» DSG. Хэтчбеки с базовым 125-сильным агрегатом будут доступны в трех комплектациях (Trendline, Comfortline и R-Line) по цене от 1 429 900 до 1 569 900 рублей. Топовый 150-сильный двигатель предложат только в версии Highline, минимальная цена которой составит 1 649 900 рублей.В базовую комплектацию войдет климат-контроль, круиз-контроль, мультимедийная система, подогрев передних сидений и руля, противотуманные фары и система автоматической парковки. Топовая версия получит полностью светодиодную оптику, цифровую приборную панель и анатомические сидения ergoActive.
2018-06-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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