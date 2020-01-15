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15 января 2020, 16:31

Volkswagen готов представить обновленный Tiguan

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В Сети появилось первое изображение рестайлингового кроссовера Volkswagen Tiguan второго поколения. Автомобиль запечатлели во время рекламной фотосессии. Не исключено, что публике новинку предъявят в марте на автосалоне в Женеве.
Volkswagen готов представить обновленный Tiguan

Фото: cochespias / instagram.com

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Кроссовер Volkswagen Tiguan второго поколения дебютировал осенью 2015 года на Франкфуртском мотор-шоу. В ноябре следующего года производство модели наладили на заводе концерна в Калуге. Сейчас настало время планового обновления в середине жизненного цикла. Конкуренция в сегменте компактных кроссоверов очень сильная.

Шпионский снимок, опубликованный CocheSpias в Instagram, довольно плохого качества. Но новые вытянутые фары головного света видны хорошо. Кроме того, кроссовер получит новый передний бампер. Для рекламной фотосессии отобрали Tiguan в исполнении R-Line. На это указывает спортивный обвес, огромные воздухозаборники со встроенными «противотуманками», массивный спойлер и крупные черненые колесные диски.

Изображений кормы обновленного Tiguan, к сожалению, пока нет. Можно предположить, что компания изменит графику светодиодных фонарей, а по центру задней двери под логотипом VW появятся крупные буквы «Tiguan» - по аналогии с новыми Arteon, Touareg и Golf. Поскольку компания уже озадачилась съемками рекламы, премьера рестайлингового Tiguan не за горами. Ближайшая крупная европейская автомобильная выставка пройдет в марте в Женеве. Как ожидается, одновременно будет представлен прототип «заряженного» Tiguan R мощностью порядка 300 «лошадей».

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Форум Volkswagen Tiguan
Цитата:| Кому: Леонид Согласен, позитивных сторон больше у него. Только за расходы тут особо говорить нечего, у всех он начинает с годами увеличивается. Но это не сильно критично, так сказать. В остальном, тут на любителя, если там копейки считают, то можно и пересесть, будет экономия, я особого смысла ...
Виталий
Названы пять лучших среднеразмерных кроссоверов на российском рынке
"Редакция портала CarsWeek.ru составила ТОП-5 лучших кроссоверов среднего размера..." (с Все перечисленные автомобили не являются среднеразмерными кроссоверами. Это компактные, С-класса кроссовки. CarsWeek ошибся, а все и репостят это.
Loki-777
Пять популярных кроссоверов за 2 млн рублей
Иксви как бомба замедленного действия. Еще взорвет, вот увидите, но не сейчас, а после обновы. Вообще субару резко решили обновить генерации у всех своих моделей практически, и все на удивление ожидаемы. Хотя какие удивления? Субару есть субару.
Вова
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Volkswagen готов представить обновленный Tiguan
{{material_128055}}Кроссовер Volkswagen Tiguan второго поколения дебютировал осенью 2015 года на Франкфуртском мотор-шоу. В ноябре следующего года производство модели наладили на заводе концерна в Калуге. Сейчас настало время планового обновления в середине жизненного цикла. Конкуренция в сегменте компактных кроссоверов очень сильная.Шпионский снимок, опубликованный CocheSpias в Instagram, довольно плохого качества. Но новые вытянутые фары головного света видны хорошо. Кроме того, кроссовер получит новый передний бампер. Для рекламной фотосессии отобрали Tiguan в исполнении R-Line. На это указывает спортивный обвес, огромные воздухозаборники со встроенными «противотуманками», массивный спойлер и крупные черненые колесные диски.Изображений кормы обновленного Tiguan, к сожалению, пока нет. Можно предположить, что компания изменит графику светодиодных фонарей, а по центру задней двери под логотипом VW появятся крупные буквы «Tiguan» - по аналогии с новыми Arteon, Touareg и Golf. Поскольку компания уже озадачилась съемками рекламы, премьера рестайлингового Tiguan не за горами. Ближайшая крупная европейская автомобильная выставка пройдет в марте в Женеве. Как ожидается, одновременно будет представлен прототип «заряженного» Tiguan R мощностью порядка 300 «лошадей».
2020-01-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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