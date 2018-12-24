24 декабря 2018, 22:37
Volkswagen готовит электрического конкурента Wrangler и Defender
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Концерн Volkswagen после дизельного скандала устремил все внимание на электрические технологии. Готовится выпуск целого семейства электромобилей, в которое войдут хэтчбек, кроссовер, минивен и большой седан. Компанию им составит внедорожник Volkswagen T-Rug, который по надежности и проходимости сможет конкурировать с легендарными моделями: Jeep Wrangler и Land Rover Defender.
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Покупателям хотят предложить две версии: укороченную 3-дверную длиной около 4,5 метра и 5-дверный внедорожник длиной 4,85 метра. Комплект аккумуляторных батарей позволит проезжать до 550 километров без подзарядки.
Серийный Volkswagen T-Rug построят на модульной платформе MEB. Некоторые агрегаты и узлы достанутся ему от других электрических моделей концерна, разработка которых уже вошла в завершающую фазу. Но премьера электрического внедорожника все равно состоится нескоро – не раньше 2022 года. Зато новинка сможет занять нишу полноразмерных вседорожников, освободившуюся после того, как Volkswagen Touareg в третьем поколении окончательно превратился в кроссовер, лишившись внедорожной трансмиссии.
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Тест-драйв Volkswagen Tiguan: в расцвете сил
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Тест-драйв Volkswagen Amarok: роскошь или необходимость
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