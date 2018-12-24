24 декабря 2018, 22:37

Volkswagen готовит электрического конкурента Wrangler и Defender

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Концерн Volkswagen после дизельного скандала устремил все внимание на электрические технологии. Готовится выпуск целого семейства электромобилей, в которое войдут хэтчбек, кроссовер, минивен и большой седан. Компанию им составит внедорожник Volkswagen T-Rug, который по надежности и проходимости сможет конкурировать с легендарными моделями: Jeep Wrangler и Land Rover Defender.
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Volkswagen готовит электрического конкурента Wrangler и Defender Volkswagen
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Информации о модели пока мало. Проект проходит под условным названием T-Rug (от англ. «rugged» - грубый, прочный или «rugged terrain» - пересеченная местность). Будущий внедорожный электрокар получит брутальную внешность и завидный дорожный просвет.
 
Покупателям хотят предложить две версии: укороченную 3-дверную длиной около 4,5 метра и 5-дверный внедорожник длиной 4,85 метра. Комплект аккумуляторных батарей позволит проезжать до 550 километров без подзарядки.

Серийный Volkswagen T-Rug построят на модульной платформе MEB. Некоторые агрегаты и узлы достанутся ему от других электрических моделей концерна, разработка которых уже вошла в завершающую фазу. Но премьера электрического внедорожника все равно состоится нескоро – не раньше 2022 года. Зато новинка сможет занять нишу полноразмерных вседорожников, освободившуюся после того, как Volkswagen Touareg в третьем поколении окончательно превратился в кроссовер, лишившись внедорожной трансмиссии.
Новинки и концепт кары VW, Фольксваген
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Форум Volkswagen Pointer
Цитата:| Кому: сергей Позволю себе не согласится, печка в мороз просто зверь, не хуже ваза, по крайней мере у меня, да и проблем то особых нет.
Сергей
Форум Volkswagen Polo
Радует меня машин. Ездит и ездит. Главное вовремя обслуживать машину. Единственное жалею, что при схожей цене у рапида намного больше багажник (
smithana
Форум Volkswagen Scirocco
Цитата:| Кому: кристи Ну вы тоже сравнили опель и фольксваген. Опель из немецких марок всегда был на последнем месте по всем показателям. Да и насчет звуков вы перегибаете, может у вас с машиной что не так, но конкретно сцирокко к вашим звукам точно не имеет отношение. Цитата:| Кому: эвтектика52 На ...
Дэн
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Volkswagen готовит электрического конкурента Wrangler и Defender
{{material_124528}}Информации о модели пока мало. Проект проходит под условным названием T-Rug (от англ. «rugged» - грубый, прочный или «rugged terrain» - пересеченная местность). Будущий внедорожный электрокар получит брутальную внешность и завидный дорожный просвет. Покупателям хотят предложить две версии: укороченную 3-дверную длиной около 4,5 метра и 5-дверный внедорожник длиной 4,85 метра. Комплект аккумуляторных батарей позволит проезжать до 550 километров без подзарядки.Серийный Volkswagen T-Rug построят на модульной платформе MEB. Некоторые агрегаты и узлы достанутся ему от других электрических моделей концерна, разработка которых уже вошла в завершающую фазу. Но премьера электрического внедорожника все равно состоится нескоро – не раньше 2022 года. Зато новинка сможет занять нишу полноразмерных вседорожников, освободившуюся после того, как Volkswagen Touareg в третьем поколении окончательно превратился в кроссовер, лишившись внедорожной трансмиссии.
2018-12-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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