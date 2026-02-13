Новая линейка электромобилей Volkswagen выходит в сегмент субкомпактных авто — первые подробности о загадочном ID. Polo и его «брате» на базе T-Cross

13 февраля 2026, 11:23
Volkswagen готовит электрокар ID. Polo: три версии под камуфляжем, премьера в апреле 2026
Volkswagen готовит электрокар ID. Polo: три версии под камуфляжем, премьера в апреле 2026
Volkswagen расширяет электролинейку и готовит к запуску субкомпактный ID. Polo, который появится в 2026 году сразу в нескольких версиях. Модель обещает стать заметным игроком на рынке городских электромобилей и уже вызывает интерес у экспертов.
Volkswagen делает ставку на новый сегмент: компания впервые выводит на рынок субкомпактный электромобиль, который должен стать доступным и массовым для обычных жителей. После успеха в классе компактных электрокаров немецкий концерн решил не останавливаться и готовит сразу несколько моделей на электротяге, среди которых ключевой станет ID. Polo.
Появление этой модели – не просто очередная новинка, а стратегический шаг, который может изменить расстановку сил в сегменте доступных электромобилей. В информационной автоиндустрии Volkswagen планирует представить ID. Polo в 2026 году, причем сразу в трех или более вариантах исполнения. Это позволит покупателю выбрать оптимальную комплектацию под свои задачи - от условий до максимальной оснащенности.
Особый интерес вызывает тот факт, что ID. Polo станет первым представителем новой субкомпактной линейки электромобилей Volkswagen. Вместе с ним на рынке и производит «собрат» популярного T-Cross, который также получит собственное имя и контурные черты. Оба автомобиля уже не раз попадали в объективы шпионских фотографов, но производитель тщательно скрывает детали внешности под плотным камуфляжем.
Эксперты отмечают, что Volkswagen выбрал удачный момент для выхода на рынок: спрос на компактные и недорогие электромобили в городах продолжает расти, а конкуренты пока не спешат предлагать действительно массовые решения в этом классе. ID. Polo может стать тем самым автомобилем, который сделает электромобили привычной частью городского пейзажа.
Похожие материалы Фольксваген
-
15.02.2026, 12:47
Porsche Panamera 2027: обновление дизайна и технологий для флагманского лифтбека
Porsche готовит масштабное обновление Panamera: изменения коснутся как внешности, так и технической начинки. Модель обещает стать еще безопаснее и технологичнее, сохраняя при этом узнаваемый стиль. Эксперты уже обсуждают, как новинка повлияет на сегмент люксовых лифтбеков.Читать далее
-
15.02.2026, 12:25
Honda CB1000F Bol d’Or 2: возвращение к ретро-дизайну в современном исполнении
В мире кастомных мотоциклов редко встречаются проекты, которые так смело обращаются к прошлому. Японская компания Plot Japan решила переосмыслить Honda CB1000F, вдохновившись эстетикой 80-х. Почему этот подход вызвал интерес у экспертов и поклонников ретро?Читать далее
-
15.02.2026, 10:58
4WD и AWD: как выбрать подходящую систему полного привода для разных дорог
Полный привод помогает справиться со сложной дорогой. Но не все системы одинаковы. Различия между 4WD и AWD могут удивить. Выбор зависит от ваших задач и стиля вождения.Читать далее
-
15.02.2026, 10:29
Китай готовит новый запрет для автомобильных рулей
В Китае обсуждают новые правила для автомобильных рулей. Власти планируют изменить стандарты безопасности. Ожидаются ограничения для нестандартных конструкций. Решение может повлиять на рынок электрокаров.Читать далее
-
15.02.2026, 09:42
Tenet: российский бренд на базе завода Volkswagen, новые кроссоверы и цены 2026
В России производят автомобили под маркой Tenet на бывшем заводе Volkswagen. В линейке - три кроссовера с разными характеристиками и ценами. Разбираемся, что стоит за этим проектом и как он может повлиять на рынок.Читать далее
-
15.02.2026, 08:13
Минусы Ford Bronco Sport: мнение эксперта и неожиданные детали интерьера
Автомобильный эксперт Александр Виноградов поделился свежим взглядом на Ford Bronco Sport, выделив его спорные решения в салоне и эргономике. Также затронуты нюансы эксплуатации, которые могут повлиять на выбор кроссовера в 2026 году.Читать далее
-
15.02.2026, 07:16
MAN TGL 8x8: автодом нового поколения с сауной, гаражом и премиальным интерьером
Премиальный автодом на базе MAN TGL 8x8 удивляет не только внедорожными возможностями, но и уровнем комфорта. Внутри - сауна, гараж, четыре спальных места и продуманная мультимедиа. Почему этот проект стал новым ориентиром для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
15.02.2026, 06:44
Rivian R2: все подробности о новом электрокроссовере до официального релиза
Rivian готовит к выходу свой новый электрокроссовер R2, который может стать ключевым для компании. Ожидается, что 12 марта будут раскрыты все технические детали и стоимость, но интерес к новинке уже огромен. Почему этот автомобиль так важен для рынка - разбираемся в материале.Читать далее
-
15.02.2026, 05:47
Пять ключевых отличий Lada Granta лифтбек от седана: что изменилось в новой версии
Lada Granta в кузове лифтбек вышла на рынок с заметными изменениями: новый дизайн, улучшенные тормоза и модернизированная подвеска. Эксперты отмечают, что часть новшеств вскоре появится и на седане. Разбираемся, что важно знать о новинке.Читать далее
-
14.02.2026, 19:24
Полуинтегрированный автодом ADRIA Matrix Supreme 670 SL: пять спальных мест и зимний пакет
ADRIA Matrix Supreme 670 SL - свежий взгляд на комфортные путешествия: дизельный мотор, автоматическая коробка, продуманная планировка и современные опции. Модель уже доступна в России, что особенно актуально на фоне растущего интереса к автодомам.Читать далее
Похожие материалы Фольксваген
-
15.02.2026, 12:47
Porsche Panamera 2027: обновление дизайна и технологий для флагманского лифтбека
Porsche готовит масштабное обновление Panamera: изменения коснутся как внешности, так и технической начинки. Модель обещает стать еще безопаснее и технологичнее, сохраняя при этом узнаваемый стиль. Эксперты уже обсуждают, как новинка повлияет на сегмент люксовых лифтбеков.Читать далее
-
15.02.2026, 12:25
Honda CB1000F Bol d’Or 2: возвращение к ретро-дизайну в современном исполнении
В мире кастомных мотоциклов редко встречаются проекты, которые так смело обращаются к прошлому. Японская компания Plot Japan решила переосмыслить Honda CB1000F, вдохновившись эстетикой 80-х. Почему этот подход вызвал интерес у экспертов и поклонников ретро?Читать далее
-
15.02.2026, 10:58
4WD и AWD: как выбрать подходящую систему полного привода для разных дорог
Полный привод помогает справиться со сложной дорогой. Но не все системы одинаковы. Различия между 4WD и AWD могут удивить. Выбор зависит от ваших задач и стиля вождения.Читать далее
-
15.02.2026, 10:29
Китай готовит новый запрет для автомобильных рулей
В Китае обсуждают новые правила для автомобильных рулей. Власти планируют изменить стандарты безопасности. Ожидаются ограничения для нестандартных конструкций. Решение может повлиять на рынок электрокаров.Читать далее
-
15.02.2026, 09:42
Tenet: российский бренд на базе завода Volkswagen, новые кроссоверы и цены 2026
В России производят автомобили под маркой Tenet на бывшем заводе Volkswagen. В линейке - три кроссовера с разными характеристиками и ценами. Разбираемся, что стоит за этим проектом и как он может повлиять на рынок.Читать далее
-
15.02.2026, 08:13
Минусы Ford Bronco Sport: мнение эксперта и неожиданные детали интерьера
Автомобильный эксперт Александр Виноградов поделился свежим взглядом на Ford Bronco Sport, выделив его спорные решения в салоне и эргономике. Также затронуты нюансы эксплуатации, которые могут повлиять на выбор кроссовера в 2026 году.Читать далее
-
15.02.2026, 07:16
MAN TGL 8x8: автодом нового поколения с сауной, гаражом и премиальным интерьером
Премиальный автодом на базе MAN TGL 8x8 удивляет не только внедорожными возможностями, но и уровнем комфорта. Внутри - сауна, гараж, четыре спальных места и продуманная мультимедиа. Почему этот проект стал новым ориентиром для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
15.02.2026, 06:44
Rivian R2: все подробности о новом электрокроссовере до официального релиза
Rivian готовит к выходу свой новый электрокроссовер R2, который может стать ключевым для компании. Ожидается, что 12 марта будут раскрыты все технические детали и стоимость, но интерес к новинке уже огромен. Почему этот автомобиль так важен для рынка - разбираемся в материале.Читать далее
-
15.02.2026, 05:47
Пять ключевых отличий Lada Granta лифтбек от седана: что изменилось в новой версии
Lada Granta в кузове лифтбек вышла на рынок с заметными изменениями: новый дизайн, улучшенные тормоза и модернизированная подвеска. Эксперты отмечают, что часть новшеств вскоре появится и на седане. Разбираемся, что важно знать о новинке.Читать далее
-
14.02.2026, 19:24
Полуинтегрированный автодом ADRIA Matrix Supreme 670 SL: пять спальных мест и зимний пакет
ADRIA Matrix Supreme 670 SL - свежий взгляд на комфортные путешествия: дизельный мотор, автоматическая коробка, продуманная планировка и современные опции. Модель уже доступна в России, что особенно актуально на фоне растущего интереса к автодомам.Читать далее