Сюрприз от VW: электроседан для Поднебесной — что скрывает новинка?

17 января 2026, 10:25
Volkswagen снял завесу: электроседану для Китая на базе нового кроссовера ID. Unyx 08 быть
Volkswagen запускает в Китае электрокроссовер ID. Unyx 08, созданный совместно с JAC и Xpeng. Вслед за ним появится седан на той же платформе. Дизайн и характеристики держат в напряжении. Ожидания растут.
В 2026 году Volkswagen выйдет на китайский рынок с новым электрокроссовером ID. Unix 08, который уже успел сделать шум среди поклонников марки. Но на этом немцы не останавливаются: следом за кроссовером в Поднебесной фабрики готовят и седан, построенный на той же платформе. Это не просто очередная новинка – это стратегический шаг, который может изменить расстановку сил на рынке электромобилей в Китае.
ID. Unix 08 - результат тесного сотрудничества Volkswagen с JAC Motors и Xpeng. Совместное предприятие VW Anhui стало площадкой для производства не только кроссовера, но и целой линейки электромобилей, ориентированных исключительно на китайских потребителей. Немцы явно делают ставку на локализацию и адаптацию под вкусы местных жителей.
Внешность ID. Unix 08 практически не отличается от концепта, показанного на Шанхайском автосалоне. Габариты впечатляют: длина почти 5 метров, а колесная база составляет три метра. По размерам кроссовер занимает нишу между Tiguan и Atlas, но в США его ждать не стоит - модель уникальная для Китая. Технически ID. Unix 08 построен на 800-вольтовой архитектуре. В топовой версии с полным приводом общая мощность достигает 496 лошадиных сил, а запас хода обещает более 700 километров по китайскому циклу CLTC. Это серьезная заявка на лидерство.
Однако главная интрига - это будущий электроседан на базе ID. Unix 08. Первые рендеры уже появились в сети. Можно предположить, что он унаследует платформу, силовые установки и батарею от кроссовера, а значит, будет не только стильным, но и весьма динамичным. Volkswagen делает ставку на локальное партнерство и глубокую интеграцию с китайскими компаниями, что позволяет быстрее выводить новые модели и учитывать местные особенности. Останется ли будущий электроседан эксклюзивом для Китая или когда-нибудь появится в других странах - вопрос открытый. Но уже сейчас ясно: Volkswagen готов удивлять и рисковать, чтобы не потерять позиции на крупнейшем автомобильном рынке мира.
