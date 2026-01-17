Сюрприз от VW: электроседан для Поднебесной — что скрывает новинка?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

17 января 2026, 10:25

Volkswagen снял завесу: электроседану для Китая на базе нового кроссовера ID. Unyx 08 быть

Volkswagen снял завесу: электроседану для Китая на базе нового кроссовера ID. Unyx 08 быть

Сюрприз от VW: электроседан для Поднебесной — что скрывает новинка?

Volkswagen снял завесу: электроседану для Китая на базе нового кроссовера ID. Unyx 08 быть

Volkswagen запускает в Китае электрокроссовер ID. Unyx 08, созданный совместно с JAC и Xpeng. Вслед за ним появится седан на той же платформе. Дизайн и характеристики держат в напряжении. Ожидания растут.

Volkswagen запускает в Китае электрокроссовер ID. Unyx 08, созданный совместно с JAC и Xpeng. Вслед за ним появится седан на той же платформе. Дизайн и характеристики держат в напряжении. Ожидания растут.

В 2026 году Volkswagen выйдет на китайский рынок с новым электрокроссовером ID. Unix 08, который уже успел сделать шум среди поклонников марки. Но на этом немцы не останавливаются: следом за кроссовером в Поднебесной фабрики готовят и седан, построенный на той же платформе. Это не просто очередная новинка – это стратегический шаг, который может изменить расстановку сил на рынке электромобилей в Китае.

ID. Unix 08 - результат тесного сотрудничества Volkswagen с JAC Motors и Xpeng. Совместное предприятие VW Anhui стало площадкой для производства не только кроссовера, но и целой линейки электромобилей, ориентированных исключительно на китайских потребителей. Немцы явно делают ставку на локализацию и адаптацию под вкусы местных жителей.

Внешность ID. Unix 08 практически не отличается от концепта, показанного на Шанхайском автосалоне. Габариты впечатляют: длина почти 5 метров, а колесная база составляет три метра. По размерам кроссовер занимает нишу между Tiguan и Atlas, но в США его ждать не стоит - модель уникальная для Китая. Технически ID. Unix 08 построен на 800-вольтовой архитектуре. В топовой версии с полным приводом общая мощность достигает 496 лошадиных сил, а запас хода обещает более 700 километров по китайскому циклу CLTC. Это серьезная заявка на лидерство.

Однако главная интрига - это будущий электроседан на базе ID. Unix 08. Первые рендеры уже появились в сети. Можно предположить, что он унаследует платформу, силовые установки и батарею от кроссовера, а значит, будет не только стильным, но и весьма динамичным. Volkswagen делает ставку на локальное партнерство и глубокую интеграцию с китайскими компаниями, что позволяет быстрее выводить новые модели и учитывать местные особенности. Останется ли будущий электроседан эксклюзивом для Китая или когда-нибудь появится в других странах - вопрос открытый. Но уже сейчас ясно: Volkswagen готов удивлять и рисковать, чтобы не потерять позиции на крупнейшем автомобильном рынке мира.

Упомянутые модели: Volkswagen ID.UNYX
Упомянутые марки: Volkswagen, JAC, XPeng
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Фольксваген, ДжАК, Икспенг

Похожие материалы Фольксваген, ДжАК, Икспенг

Lynk & Co 08 удивил запасом хода: реальный тест гибрида с рекордной батареей
Evolute i-Space с полным приводом поступил в продажу в России по цене от 2,87 млн рублей
Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сочи Ростов-на-Дону Краснодар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться