Электрический ID. Beetle может появиться в 2027 году — Volkswagen меняет стратегию

8 марта 2026, 05:13
Volkswagen готовит ID. Polo, ID. Golf и возвращение легендарного Beetle в новой линейке
Volkswagen готовит ID. Polo, ID. Golf и возвращение легендарного Beetle в новой линейке
Volkswagen меняет подход к своим моделям: теперь привычные названия получат и электрические версии. В ближайшие годы ожидаются ID. Polo, ID. Golf и, возможно, возвращение культового Beetle в новом цифровом облике. Почему это важно для рынка - в нашем материале.
Volkswagen снова удивляет автомобильный рынок: компания отказывается от прежней стратегии, когда электромобили ID. и классические бензиновые модели существовали параллельно, не пересекаются даже по названиям. Теперь немецкий концерн решил объединить модельный ряд, чтобы сделать выбор для покупателей проще и логичнее. Это решение особенно актуально на фоне растущей конкуренции и стремления к электрификации, когда даже самые узнаваемые имена получают новую жизнь.
В ближайшие годы Volkswagen планирует вывести на рынок сразу несколько новых моделей с привычными названиями, но в электрическом исполнении. Уже подтверждены разработки ID. Polo и ID. Golf, а также их спортивных версий ID. GTI. Такой подход позволит сохранить узнаваемость бренда и упростить навигацию в ассортименте, который ранее был раздвоен между классическими и электрическими машинами. Теперь, например, Polo и ID. Polo будут существовать бок о бок, как и Golf с ID. Golf. Это не только маркетинговый ход, но и попытка удержать лояльную аудиторию, которая не готова расставаться с любимыми моделями, но хочет идти в ногу со временем.
Особое внимание привлекает возможное возвращение легендарного Beetle - на этот раз в полностью электрическом формате. По слухам, ID. Beetle может появиться уже в 2027 году, став третьей современной реинкарнацией культовой модели. Виртуальные дизайнеры уже представили свои версии будущей новинки: например, Giorgi Tedoradze предложил концепт с четырьмя дверями, что позволит машине конкурировать в компактном классе и расширить аудиторию. Такой шаг выглядит логичным на фоне успеха ID. Buzz, вдохновленного классическим микроавтобусом Volkswagen Type 2 (T1), и может стать новым витком в истории бренда.
Стоит отметить, что Volkswagen не впервые экспериментирует с переосмыслением своих икон. Ранее компания уже анонсировала преемника ID.3, который, по информации экспертов отрасли, может получить имя ID. Golf и сохранить бензиновую версию. Это подтверждает курс на объединение модельного ряда и сохранение традиций, несмотря на технологические перемены.
В целом, стратегия Volkswagen отражает глобальные тренды: производители стремятся не только к электрификации, но и к сохранению узнаваемых имен, чтобы не потерять связь с историей. Возвращение Beetle в цифровом облике может стать не просто ностальгией, а важным шагом для всей индустрии, где прошлое и будущее встречаются на одной платформе.
Похожие материалы Фольксваген
-
23.01.2026, 18:56
Четыре альтернативы Lada Granta на вторичном рынке за миллион рублей
Эксперт разобрался, какие машины можно купить вместо популярной Granta. Сравнили плюсы и минусы каждого варианта. Некоторые решения удивят даже опытных водителей. Не спешите с выбором - есть нюансы.Читать далее
-
15.01.2026, 00:12
В Челябинске продают уникальный Volkswagen Polo 2018 с минимальным пробегом и топовой комплектацией
В Челябинске выставлен на продажу Volkswagen Polo 2018 года с пробегом 2500 км. Автомобиль сохранил заводское состояние и богатое оснащение. Цена заметно выше рынка, но предложение интригует. Подробности и детали сделки - в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 05:27
Четыре лучших автомобиля до миллиона рублей на вторичном рынке в 2025 году
Можно ли найти достойный автомобиль за миллион рублей? Мы изучили рынок и выбрали четыре интересных варианта. В подборке – только проверенные модели, которые не подведут. Узнайте, на что обратить внимание при покупке и какие нюансы учесть.Читать далее
-
24.09.2025, 16:49
Volkswagen представил особую версию Polo CityLife с привлекательной ценой
Автоконцерн Volkswagen расширил линейку популярной модели Polo. В продаже появилась новая версия. Подробности о комплектации и позиционировании держатся в секрете.Читать далее
-
20.02.2024, 11:21
Автомобили с самыми надежными в мире моторами. Список из 30 моделей
Двигатель – один из ключевых агрегатов автомобиля, ремонт которого стоит больших денег. Поэтому опытные автомобилисты при выборе машины рекомендуют в первую очередь обращать внимание именно на тип мотора.Читать далее
-
09.02.2024, 12:48
Журналисты попробовали выгодно купить китайский автомобиль. Огромная скидка оказалась фейком
В январе дилеры китайских брендов объявили о внушительных скидках, достигающих сотен тысяч рублей. Якобы им требовалось срочно разгрузить склады от прошлогодних машин. Журналисты решили проверить, насколько выгодно сейчас купить автомобиль.Читать далее
-
03.03.2022, 07:31
Эксперты Euro NCAP разбили первые 7 автомобилей в 2022 году
EuroNCAP опубликовал результаты первых в этом году краш-тестов. Всего эксперты проверили безопасности семи новых моделей, шесть из них удостоились максимальных пяти звезд.Читать далее
-
25.09.2021, 20:31
3 самых недорогих лифтбека у дилеров в 2021 году
Лифтбеки удачно сочетают силуэт классического седана с практичностью хэтчбека. Но в отличие от последнего увеличенный задний свес обеспечивает значительно более вместительный багажник.Читать далее
-
31.05.2021, 17:24
Помните, сколько стоили Lada Granta и Kia Rio в 2012 году?
Мы уже успели привыкнуть, что цены в стране растут день ото дня, и автомобили здесь не исключение. Например, сейчас самая доступная комплектация Lada Granta стоит минимум 520 тысяч рублей. А сколько она стоила 10 лет назад?Читать далее
-
29.03.2021, 17:13
Лучшие машины вместо Kia Rio и Hyundai Solaris: ТОП-3 ближайших конкурентов
Соплатформенные бюджетники Kia Rio и Hyundai Solaris, как шерочка с машерочкой, идут по жизни рядом, постоянно занимая в ТОП-25 рейтинга АЕБ верхние позиции. Истории этой уже не один год, а картина не меняется. Скучно и банально, господа. Читать далее
