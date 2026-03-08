Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

8 марта 2026, 05:13

Электрический ID. Beetle может появиться в 2027 году — Volkswagen меняет стратегию

Volkswagen меняет подход к своим моделям: теперь привычные названия получат и электрические версии. В ближайшие годы ожидаются ID. Polo, ID. Golf и, возможно, возвращение культового Beetle в новом цифровом облике. Почему это важно для рынка - в нашем материале.

Volkswagen снова удивляет автомобильный рынок: компания отказывается от прежней стратегии, когда электромобили ID. и классические бензиновые модели существовали параллельно, не пересекаются даже по названиям. Теперь немецкий концерн решил объединить модельный ряд, чтобы сделать выбор для покупателей проще и логичнее. Это решение особенно актуально на фоне растущей конкуренции и стремления к электрификации, когда даже самые узнаваемые имена получают новую жизнь.

В ближайшие годы Volkswagen планирует вывести на рынок сразу несколько новых моделей с привычными названиями, но в электрическом исполнении. Уже подтверждены разработки ID. Polo и ID. Golf, а также их спортивных версий ID. GTI. Такой подход позволит сохранить узнаваемость бренда и упростить навигацию в ассортименте, который ранее был раздвоен между классическими и электрическими машинами. Теперь, например, Polo и ID. Polo будут существовать бок о бок, как и Golf с ID. Golf. Это не только маркетинговый ход, но и попытка удержать лояльную аудиторию, которая не готова расставаться с любимыми моделями, но хочет идти в ногу со временем.

Особое внимание привлекает возможное возвращение легендарного Beetle - на этот раз в полностью электрическом формате. По слухам, ID. Beetle может появиться уже в 2027 году, став третьей современной реинкарнацией культовой модели. Виртуальные дизайнеры уже представили свои версии будущей новинки: например, Giorgi Tedoradze предложил концепт с четырьмя дверями, что позволит машине конкурировать в компактном классе и расширить аудиторию. Такой шаг выглядит логичным на фоне успеха ID. Buzz, вдохновленного классическим микроавтобусом Volkswagen Type 2 (T1), и может стать новым витком в истории бренда.

Стоит отметить, что Volkswagen не впервые экспериментирует с переосмыслением своих икон. Ранее компания уже анонсировала преемника ID.3, который, по информации экспертов отрасли, может получить имя ID. Golf и сохранить бензиновую версию. Это подтверждает курс на объединение модельного ряда и сохранение традиций, несмотря на технологические перемены.

В целом, стратегия Volkswagen отражает глобальные тренды: производители стремятся не только к электрификации, но и к сохранению узнаваемых имен, чтобы не потерять связь с историей. Возвращение Beetle в цифровом облике может стать не просто ностальгией, а важным шагом для всей индустрии, где прошлое и будущее встречаются на одной платформе.

Упомянутые модели: Volkswagen Polo (от 649 500 Р)
Упомянутые марки: Volkswagen
