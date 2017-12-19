19 декабря 2017, 09:13

Volkswagen готовит мощный Arteon

Флагманская модель Volkswagen – Arteon – может получить спортивную версию. Ожидается, что новинка с индексом R сможет быть даже мощнее Porsche Panamera.
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Модель планируется оснастить 3-литровым турбированным агрегатом V6, отдача которого составит 410 л. с. Привод окажется полным по умолчанию. Динамические характеристики не сообщаются.

Помимо этого, разработчики установят на модель муфту Haldex последнего поколения. Что касается сроков запуска такой машины, то она появится на мировом авторынке не раньше, чем через 3 года. Чтобы проекту дали «зеленый свет», маркетологи сперва должны просчитать спрос на Arteon R.

Ранее сообщалось, что Volkswagen готовит новый ралли-кар, который примет участие в чемпионате мира WRC. Автомобиль, построенный на базе гражданского хэтчбека Polo GTI, будет приводиться в движение 270-сильной наддувной «четверкой» объемом 1,6 литра. В паре с ним выступит 5-ступенчатая секвентальная коробка передач и система полного привода.
Новинки и концепт кары VW, Фольксваген

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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Scirocco
| Кому: кристи Ну вы тоже сравнили опель и фольксваген. Опель из немецких марок всегда был на последнем месте по всем показателям. Да и насчет звуков вы перегибаете, может у вас с машиной что не так, но конкретно сцирокко к вашим звукам точно не имеет отношение. | Кому: эвтектика52 На ДСГ особо ...
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Volkswagen готовит мощный Arteon
{{material_121668}} Модель планируется оснастить 3-литровым турбированным агрегатом V6, отдача которого составит 410 л. с. Привод окажется полным по умолчанию. Динамические характеристики не сообщаются.Помимо этого, разработчики установят на модель муфту Haldex последнего поколения. Что касается сроков запуска такой машины, то она появится на мировом авторынке не раньше, чем через 3 года. Чтобы проекту дали «зеленый свет», маркетологи сперва должны просчитать спрос на Arteon R.Ранее сообщалось, что Volkswagen готовит новый ралли-кар, который примет участие в чемпионате мира WRC. Автомобиль, построенный на базе гражданского хэтчбека Polo GTI, будет приводиться в движение 270-сильной наддувной «четверкой» объемом 1,6 литра. В паре с ним выступит 5-ступенчатая секвентальная коробка передач и система полного привода.
2017-12-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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