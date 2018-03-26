26 марта 2018, 17:16
Volkswagen готовит новый пикап
Компания Volkswagen собирается представить на мотор-шоу в Нью-Йорке новый пикап. Модель построят на базе среднеразмерного внедорожника Atlas (в России – Teramont).
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В конце ноября 2017 года «немцы» зарегистрировали в патентном бюро США марку «Amarok». Однако, как ожидается, серийную версию новинки построят на более скромном шасси внедорожника Atlas/Teramont. По словам главы Volkswagen Герберта Дисса, если концептуальная модель понравится нью-йоркской публике, путь от прототипа до товарного автомобиля будет очень быстрым. Конкурентами нового пикапа Volkswagen станут такие серьезные противники как Chevrolet Colorado, Toyota Tacoma, Ford Ranger и Honda Ridgeline.
Помимо пикапа, Volkswagen представит в Ymq-Йорке пятиместную модификацию внедорожника Atlas/Teramont. В России продажи Teramont начались только в две недели назад, намного позднее, чем в США. Модель пока продается только в 7-местном варианте. Стоимость автомобиля с 2-литровым турбомотором (220 л.с.) начинается от 2 799 000 рублей.
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