26 марта 2018, 17:16

Volkswagen готовит новый пикап

Компания Volkswagen собирается представить на мотор-шоу в Нью-Йорке новый пикап. Модель построят на базе среднеразмерного внедорожника Atlas (в России – Teramont).
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Volkswagen готовит новый пикап Volkswagen Teramont
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До открытия автосалона в Нью-Йорке осталась буквально пара дней. Поэтому вполне естественно, что появляется все больше и больше слухов о предстоящих премьерах. Издание Motor1 сообщает, что Volkswagen привезет на выставку прототип совершенно нового пикапа. 

В конце ноября 2017 года «немцы» зарегистрировали в патентном бюро США марку «Amarok». Однако, как ожидается, серийную версию новинки построят на более скромном шасси внедорожника Atlas/Teramont. По словам главы Volkswagen Герберта Дисса, если концептуальная модель понравится нью-йоркской публике, путь от прототипа до товарного автомобиля будет очень быстрым. Конкурентами нового пикапа Volkswagen станут такие серьезные противники как Chevrolet Colorado, Toyota Tacoma, Ford Ranger и Honda Ridgeline.

Помимо пикапа, Volkswagen представит в Ymq-Йорке пятиместную модификацию внедорожника Atlas/Teramont. В России продажи Teramont начались только в две недели назад, намного позднее, чем в США. Модель пока продается только в 7-местном варианте. Стоимость автомобиля с 2-литровым турбомотором (220 л.с.) начинается от 2 799 000 рублей.
Новинки и концепт кары VW, Фольксваген Терамонт
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Volkswagen готовит новый пикап
{{material_122756}}До открытия автосалона в Нью-Йорке осталась буквально пара дней. Поэтому вполне естественно, что появляется все больше и больше слухов о предстоящих премьерах. Издание Motor1 сообщает, что Volkswagen привезет на выставку прототип совершенно нового пикапа. В конце ноября 2017 года «немцы» зарегистрировали в патентном бюро США марку «Amarok». Однако, как ожидается, серийную версию новинки построят на более скромном шасси внедорожника Atlas/Teramont. По словам главы Volkswagen Герберта Дисса, если концептуальная модель понравится нью-йоркской публике, путь от прототипа до товарного автомобиля будет очень быстрым. Конкурентами нового пикапа Volkswagen станут такие серьезные противники как Chevrolet Colorado, Toyota Tacoma, Ford Ranger и Honda Ridgeline.Помимо пикапа, Volkswagen представит в Ymq-Йорке пятиместную модификацию внедорожника Atlas/Teramont. В России продажи Teramont начались только в две недели назад, намного позднее, чем в США. Модель пока продается только в 7-местном варианте. Стоимость автомобиля с 2-литровым турбомотором (220 л.с.) начинается от 2 799 000 рублей.
2018-03-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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