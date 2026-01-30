Почему Volkswagen решился на смену названия для своего популярного электрокроссовера и что изменится в обновленной модели

Volkswagen готовит переименование ID.4: электрокроссовер получит новое имя в 2027 году

Volkswagen планирует в 2027 году переименовать свой компактный электрокроссовер ID.4 в ID.4 Tiguan. Модель получит не только новое имя, но и заметные изменения во внешности и технической части. Это решение может повлиять на восприятие бренда и расстановку сил на рынке электромобилей.

Volkswagen планирует в 2027 году переименовать свой компактный электрокроссовер ID.4 в ID.4 Tiguan. Модель получит не только новое имя, но и заметные изменения во внешности и технической части. Это решение может повлиять на восприятие бренда и расстановку сил на рынке электромобилей.

Новость о том, что Volkswagen собирается переименовать свой электрокроссовер ID.4 в ID.4 Tiguan, стала одной из самых обсуждаемых в автомобильной среде. Причина проста: речь идет не просто о смене шильдика, а о признании узнаваемости классического Tiguan с растущей популярности электромобилей. Такой шаг позволяет изменить баланс сил на рынке и повлиять на выбор покупателей, особенно в Европе и США, где имя Tiguan давно ассоциируется с надежностью и практичностью.

Решение о переименовании стало известно благодаря профсоюзу IG Metall, который опубликовал планы компании. Для Volkswagen это не просто маркетинговый ход – это стратегический шаг, направленный на изменение позиций в сегменте электрокроссоверов. В США Tiguan — самая продаваемая модель бренда, а в Европе, несмотря на конкуренцию со стороны T-Roc и Golf, он остаётся одним из ключевых игроков. Использование имени Tiguan для электрической версии - логический способ обеспечить лояльность клиентов и привлечь новую аудиторию.

Обновленный электрокроссовер заметно отличается от предшественника. Если раньше ID.4 предпочитал плавные, округлые формы, то теперь дизайнеры Volkswagen сделали более строгий, «коробчатый» силуэт. Изменения коснулись не только внешности: привычные «клавишные» дверные ручки уступили место классическим, а линия дверей и оптика стали более выразительными. Даже капот и его интеграция с передними стойками переработаны, что делает автомобиль более современным и солидным.

Внутри предусмотрены улучшенные системы, в которых используются устройства и более качественные материалы отделки. Однако не обошлось без спорных решений: все обновленные модели на платформе MEB теперь оснащаются задними барабанными тормозами вместо дисковых, что может вызвать проблемы у требовательных водителей. Платформа MEB+ изначально разрабатывалась для компактных и переднеприводных машин, классическая MEB — для заднеприводных и более крупных моделей, включая ID.3 и ID.6, которые доступны только на китайском рынке.

Техническая часть также претерпит изменения. Ожидается появление новых вариантов батарей и электроприводов. Особое внимание уделяется литий-железо-фосфатным аккумуляторам, которые дешевле в производстве и проще в логистике в условиях дефицита никель-магний-кобальтовых. Такие батареи характеризуются лучшей термостойкостью и большим количеством циклов зарядки, но у них плотность энергии ниже и они хуже работают на морозе, что требует более мощных систем обогрева.

Таким образом, Volkswagen не просто обновляет модель, а делает ставку на узнаваемость и технологичность, чтобы укрепить свои позиции в быстро меняющемся сегменте электромобилей. Переименование ID.4 в ID.4 Tiguan - это не только маркетинговый ход, но и попытка создать новый стандарт для массовых электрических кроссоверов.