Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Мария Степанова

5 марта 2026, 19:48

Volkswagen готовит преемника ID.3: первые детали о будущем Golf девятого поколения

Volkswagen ID. Golf сменит ID.3 и сохранит бензиновую версию — что ждет легендарную модель

Volkswagen анонсировал преемника ID.3, который может получить имя ID. Golf и стать девятым поколением культового хэтчбека. Новинка сохранит бензиновый двигатель, что важно для поклонников классики. Почему этот шаг может изменить рынок - в нашем материале.

Volkswagen вновь оказался в центре внимания, представив первую официальную иллюстрацию будущего поколения модели Golf. Компания планирует выпустить преемника модели ID.3 в 2028 году, и, по предварительным данным, новинка получит название ID. Гольф. Это решение уже вызвало осторожное обсуждение среди экспертов и автолюбителей, ведь речь идет о самой продаваемой модели в истории бренда — более 35 миллионов автомобилей Golf нашли своих владельцев по всему миру.

Особый интерес вызывает тот факт, что Volkswagen не собирается полностью отказываться от традиционных двигателей внутреннего сгорания. Девятое поколение Golf будет доступно не только в электрической версии, но и с бензиновым мотором. Такой подход позволяет сохранить преемственность поколений и одновременно следовать тенденциям электрификации, что особенно актуально на фоне ужесточения экологических стандартов в Европе.

Первые изображения силуэта ID. Гольф были представлены на внутренней встрече в Вольфсбурге, что подчеркивает стратегическую важность проекта для концерна. В рамках эволюции дизайна новинка обещает быть узнаваемой, но при этом более современной и технологичной. Ожидается, что автомобиль получит расширенный набор электронных ассистентов и новые решения в области безопасности.

Volkswagen делает ставку на сохранение легендарного имени Golf даже в эпоху электромобилей, что может стать ключевым фактором для покупателей, которые ценят традиции, но готовы к переменам. Подобный подход уже встречается у других автопроизводителей: например, Mercedes-Benz также продолжает развивать свои культовые модели, внедряя инновационные технологии, о чем недавно рассказывалось в материале о тестах нового шестицилиндрового двигателя для C 53 на зимних трассах Швеции - подробности о стратегии Mercedes-AMG .

Пока подробные технические характеристики ID. Golf держится в секрете, но уже ясно: Volkswagen намерен сохранить баланс между инновациями и традициями. Это решение может стать определяющим для всего будущего сегмента Golf и задать новый вектор развития европейского рынка компактных автомобилей.

