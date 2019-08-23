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23 августа 2019, 00:01

Volkswagen готовит тотальный ребрендинг

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В сентябре в рамках автосалона во Франкфурте компания Volkswagen представит новую эмблему, звуковой логотип и фирменный стиль. Ребрендинг символизирует обновление компании и призван максимально дистанцировать ее от дизельного скандала. Презентация пройдет под девизом «Новый Volkswagen».
Volkswagen готовит тотальный ребрендинг

Фото взято из открытых источников

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О планах Volkswagen обновить логотип стало известно в апреле 2018 года. Скандал с фальсификацией данных по выбросам дизельных двигателей повлек не только миллиардные убытки, но и нанес серьезный ущерб репутации компании. В Volkswagen решили сосредоточиться на развитии экологически чистых технологий. В сентябре на мотор-шоу во Франкфурте наряду с премьерой серийного электрического хэтчбека ID.3 представят новый логотип и фирменный стиль марки.

По словам представителей Volkswagen, новый логотип будет более смелым и красочным с двухмерным дизайном. Больше никаких подробностей не сообщается. Можно не сомневаться, что буквы «V» и «W» никуда не исчезнут. Вероятно, изменится шрифт и пропадет «объем». Новая эмблема будет символизировать переход к электрическим технологиям и должна одинаково гармонично смотреться на кузове автомобиля и на экране смартфона.

Переход на новый логотип будет постепенным. Сначала его внедрят в штаб-квартире бренда и у европейских дилеров. К октябрю ребрендинг доберется до Китая, где у Volkswagen исторически сильные позиции. В начале 2020 года он будет использоваться во всех представительствах Volkswagen в Северной и Южной Америке, а также на других мировых рынках. В общей сложности компании предстоит заменить порядка 70 000 старых логотипов на 10 000 объектов в 171 стране мира. Как сообщил член правления Volkswagen по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию Юрген Штакманн, комплексный ребрендинг - логическое следствие стратегической переориентации бренда.

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Volkswagen готовит тотальный ребрендинг
{{material_123110}}О планах Volkswagen обновить логотип стало известно в апреле 2018 года. Скандал с фальсификацией данных по выбросам дизельных двигателей повлек не только миллиардные убытки, но и нанес серьезный ущерб репутации компании. В Volkswagen решили сосредоточиться на развитии экологически чистых технологий. В сентябре на мотор-шоу во Франкфурте наряду с премьерой серийного электрического хэтчбека ID.3 представят новый логотип и фирменный стиль марки.По словам представителей Volkswagen, новый логотип будет более смелым и красочным с двухмерным дизайном. Больше никаких подробностей не сообщается. Можно не сомневаться, что буквы «V» и «W» никуда не исчезнут. Вероятно, изменится шрифт и пропадет «объем». Новая эмблема будет символизировать переход к электрическим технологиям и должна одинаково гармонично смотреться на кузове автомобиля и на экране смартфона.Переход на новый логотип будет постепенным. Сначала его внедрят в штаб-квартире бренда и у европейских дилеров. К октябрю ребрендинг доберется до Китая, где у Volkswagen исторически сильные позиции. В начале 2020 года он будет использоваться во всех представительствах Volkswagen в Северной и Южной Америке, а также на других мировых рынках. В общей сложности компании предстоит заменить порядка 70 000 старых логотипов на 10 000 объектов в 171 стране мира. Как сообщил член правления Volkswagen по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию Юрген Штакманн, комплексный ребрендинг - логическое следствие стратегической переориентации бренда.
2019-08-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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