8 ноября 2017, 18:14

Volkswagen готовит участника WRC

Стали известны первые подробности о новом ралли-каре Volkswagen, который примет участие в чемпионате мира по ралли WRC. Официальная премьера автомобиля должна состояться до конца года.
^

Ранее мы писали
Немецкий автопроизводитель Volkswagen начал разработку самой мощной и «заряженной» версии компактного хэтчбека ...
Читать далее
Раллийный автомобиль, построенный на базе гражданского хэтчбека Polo GTI, будет приводиться в движение 270-сильной наддувной «четверкой» объемом 1,6 литра. В паре с ним выступит 5-ступенчатая секвентальная коробка передач и система полного привода.

Все остальные технические характеристики машины пока не разглашаются. Что касается внешности, то она практически полностью идентична той, что имеет гражданский вариант хэтчбека VI поколения.

Автомобиль, подготовленный для категории R5, будет продаваться командам и частным пилотам с середины следующего года. Ранее сообщалось, что Volkswagen больше не будет принимать участие в чемпионате мира по классическому ралли.

Новинки и концепт кары VW, Фольксваген

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Volkswagen Passat
| Кому: Лада А под машиной масло остается? Есть следы какие? Если ответ на оба вопроса нет, то возможен вариант износа КШМ (кривошипно-шатунный механизм) , Проще говоря износ двигателя. Нужна капиталка, либо замена на новый. Двигатель то хоть какой, бензин/ дизель? А то про машину ни слова не сказали ...
Manko
Форум Volkswagen Jetta
У меня в данный момент Jetta. Моя первая машина (покупал еще в момент обучения в автошколе, шла с США) . Машина 2000г.в., 1.8Т 150л.с. (бензин) . Относится к четвертому поколению Jetta. Аналог европейской Bora. Так вот, езжу на ней уже 7.5 лет. Некоторые мои друзья уже три машины за это время сменили ...
Денис
Форум Volkswagen Sharan
| Кому: дима У меня было такое же по симптомам на VW Jetta 2000г (американка) . В моем случае виной была датчик вторичного воздуха, он не исправен и горела ошибка и все работало нормально (аварийный режим работы) , но если ошибка сбрасывалась (снимали клемы) то начиналось как и у вас. Когда только завел ...
Петр
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Volkswagen Автомудрость Volkswagen АвтоПитер Volkswagen Дизайн и тюнинг Volkswagen Новинки и концепт кары Volkswagen Новости и акции автосалонов Volkswagen Автосалоны и дилеры марки Volkswagen Аренда и прокат авто марки Volkswagen Автоклубы и форумы автозавчастей марки Volkswagen Автосервисы и магазины автозапчастей марки Volkswagen
Главные материалы
Готовим сани: ТОП-5 автомобилей для зимы
По медвежьей земле на «медвежьем» Skoda Kodiaq
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Suzuki Vitara и еще 7 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 77 моделей
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Volkswagen готовит участника WRC
{{material_121598}} Раллийный автомобиль, построенный на базе гражданского хэтчбека Polo GTI, будет приводиться в движение 270-сильной наддувной «четверкой» объемом 1,6 литра. В паре с ним выступит 5-ступенчатая секвентальная коробка передач и система полного привода.Все остальные технические характеристики машины пока не разглашаются. Что касается внешности, то она практически полностью идентична той, что имеет гражданский вариант хэтчбека VI поколения. Автомобиль, подготовленный для категории R5, будет продаваться командам и частным пилотам с середины следующего года. Ранее сообщалось, что Volkswagen больше не будет принимать участие в чемпионате мира по классическому ралли.
2017-11-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Тюменская область Кемерово Ленинградская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG