8 ноября 2017, 18:14
Volkswagen готовит участника WRC
Стали известны первые подробности о новом ралли-каре Volkswagen, который примет участие в чемпионате мира по ралли WRC. Официальная премьера автомобиля должна состояться до конца года.
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Немецкий автопроизводитель Volkswagen начал разработку самой мощной и «заряженной» версии компактного хэтчбека ...Читать далее
Все остальные технические характеристики машины пока не разглашаются. Что касается внешности, то она практически полностью идентична той, что имеет гражданский вариант хэтчбека VI поколения.
Автомобиль, подготовленный для категории R5, будет продаваться командам и частным пилотам с середины следующего года. Ранее сообщалось, что Volkswagen больше не будет принимать участие в чемпионате мира по классическому ралли.
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Февральский срез Volkswagen: от д-ра Мюнха до индийской «Фабии»
07.02.2017, 08:16
Четырнадцать лет назад начали выпускать Volkswagen Touran
13.12.2016, 10:07
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