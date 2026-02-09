Почему новый Volkswagen ID. Beetle может стать самой обсуждаемой премьерой среди электромобилей ближайших лет

9 февраля 2026, 07:12
Volkswagen готовит возвращение легендарного Beetle: электромобиль ID. Beetle появится в 2027 году
Volkswagen готовит возвращение легендарного Beetle: электромобиль ID. Beetle появится в 2027 году
Volkswagen спустя почти семь лет после завершения выпуска Beetle готовит возвращение культовой модели в новом формате. В 2027 году ожидается дебют полностью электрического ID. Beetle, который может изменить представление о классике на современном рынке.
Возвращение Volkswagen Beetle в новом облике — событие, которое не останется незамеченным ни среди поклонников классики, ни среди тех, кто следит за развитием электромобилей. Казалось, эпоха «Жука» завершилась навсегда, когда в 2019 году с конвейера в мексиканском Пуэбле сошёл последний экземпляр. Однако немецкий автогигант решил иначе: в 2027 году на рынок выйдет полностью электрический ID. Beetle, и это может стать одним из самых важных событий в автомобильной отрасли.
Интерес к этой новости вызван не только ностальгией по культовой модели, но и тем, что Volkswagen делает ставку на электрификацию своих знаковых автомобилей. Новый ID. Beetle обещает сохранить узнаваемые черты оригинала, предлагая при этом современные технологии и экологичность. Это особенно актуально на фоне ужесточения экологических стандартов и роста популярности электромобилей.
По имеющейся информации, компания планирует использовать уже проверенную платформу MEB, на которой построены другие модели линейки ID. Это означает, что будущий Beetle получит не только характерный внешний вид, но и передовые решения в области безопасности, комфорта и цифровых сервисов. Ожидается, что запас хода на одном заряде составит не менее 500 километров, а разгон до 100 км/ч займёт около 7 секунд — показатели, которые позволят ему успешно конкурировать с современными электрокарами.
Важно и то, что Volkswagen намерен сделать ID. Beetle максимально доступным. В компании понимают, что успех оригинала во многом был связан с его демократичностью, поэтому новая версия не станет элитарной игрушкой. Ожидается, что цена окажется ниже, чем у многих конкурентов в сегменте электромобилей, что может привлечь не только поклонников марки, но и тех, кто впервые задумывается о переходе на электротягу.
Дизайн будущей новинки активно обсуждается в профессиональном сообществе. Судя по первым рендерам, автомобиль сохранит фирменные округлые формы, но приобретёт более динамичные линии и современную светотехнику. Интерьер обещает быть минималистичным, с акцентом на цифровые панели и экологичные материалы. При этом разработчики не забывают о практичности: несмотря на компактные размеры, в салоне будет достаточно места для четырёх взрослых пассажиров и багажа.
Эксперты отмечают, что возвращение «Жука» в электрическом исполнении — это не просто попытка сыграть на ностальгии. Для Volkswagen это стратегический шаг, позволяющий укрепить позиции на рынке электромобилей и привлечь новую аудиторию. В условиях растущей конкуренции ставка на узнаваемый бренд и современные технологии может оказаться выигрышной.
Пока остаётся открытым вопрос, появится ли ID. Beetle на российском рынке одновременно с мировым релизом. Однако интерес к новинке уже высок, и многие дилеры готовы принимать предварительные заказы. Если проект будет реализован в заявленные сроки, к 2027 году мы станем свидетелями не просто возвращения легенды, а настоящей перезагрузки одного из самых узнаваемых автомобилей в истории.
Похожие материалы Фольксваген
-
18.01.2026, 05:52
Десять автомобилей, которые не сходят с конвейера десятилетиями - в чем их секрет
Некоторые автомобили выпускаются десятилетиями и не теряют популярности. Их не вытесняют новые модели. В чем причина такой долгой жизни? Узнайте, какие машины стали настоящими долгожителями и почему их до сих пор покупают.Читать далее
-
13.11.2025, 07:09
Volkswagen готовит возвращение легендарного Beetle в виде электрокара ID.Beetle в 2027 году
Volkswagen задумал вернуть культовый Beetle, но теперь в электрическом исполнении. Прошло уже шесть лет с момента ухода последнего «Жука». Каким будет новый ID.Beetle и сможет ли он повторить успех предшественников? Узнайте, что известно о проекте на данный момент.Читать далее
-
17.07.2025, 15:42
West Coast Customs преобразили Volkswagen Beetle
West Coast Customs представили новый взгляд на культовый Volkswagen Beetle — с двухцветным кузовом и увеличенными колесными арками. Получилось стильно и дорого. Такой автомобиль мало кого сможет оставить равнодушным.Читать далее
-
09.02.2026, 12:27
Toyota Corolla 2024: реальный опыт владения, неожиданные плюсы и минусы нового поколения
Владелец Toyota Corolla 2024 из Новосибирска делится личным опытом покупки и эксплуатации, сравнивая с предыдущей моделью. Какие неожиданные детали всплыли в процессе, и что важно знать тем, кто выбирает между новым и подержанным авто - читайте в материале.Читать далее
-
09.02.2026, 12:15
КамАЗ запатентовал новую кабину с цифровым управлением для грузовиков
КамАЗ удивил отрасль свежим патентом: в кабине нового поколения появится полностью цифровая панель и уникальная центральная консоль. Почему это решение может изменить подход к управлению грузовиками и что ждет водителей в ближайшем будущем - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.02.2026, 12:03
Российский авторынок начал февраль с неожиданного роста: свежие цифры по сегментам
Вышло исследование: на первой неделе февраля российский авторынок удивил позитивной динамикой сразу в нескольких сегментах. Продажи легковых и коммерческих автомобилей пошли вверх, несмотря на традиционный спад в начале месяца. Какие факторы повлияли на ситуацию и чего ждать дальше - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.02.2026, 11:04
Changan запускает глобальные испытания новых аккумуляторов и систем безопасности SDA Intelligence
Changan представил сразу несколько технологических новинок, которые могут изменить подход к безопасности и автономности автомобилей. Вышло исследование: компания начала масштабные испытания натрий-ионных аккумуляторов и обновленной системы SDA Intelligence. Что грозит конкурентам и почему эти разработки обсуждают эксперты - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 10:47
Рынок подержанных электромобилей в России: рекордные продажи и новые лидеры 2025
Вышло исследование: в 2025 году россияне приобрели рекордное количество подержанных электромобилей, и рынок удивил не только цифрами, но и расстановкой сил среди брендов. Какие марки оказались в топе, почему Nissan удержал лидерство, а китайские и американские производители усилили позиции - мало кто ожидал таких перемен. Что это значит для будущего рынка и какие тенденции стоит учитывать - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.02.2026, 10:33
Toyota готовит новый трехрядный внедорожник для США: что известно о преемнике Highlander
Toyota разрабатывает крупный внедорожник с тремя рядами сидений, который может заменить Highlander. Новинка ориентирована на рынок США и обещает новые решения в сегменте семейных авто. Почему этот проект вызывает интерес у экспертов - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 09:19
Belgee X70 и Geely Atlas Pro: есть ли отличия между моделями — эксперты сравнили
Белорусский кроссовер Belgee X70, стартовавший в мае 2024 года, вызвал интерес на российском рынке. Эксперты уже сравнили его с Geely Atlas Pro по ценам, комплектациям и качеству сборки.Читать далее
-
09.02.2026, 09:01
Лада Веста 2015–2021: как изменилась конструкция и оснащение за шесть лет выпуска
Лада Веста за шесть лет претерпела множество изменений, несмотря на отсутствие официального рестайлинга. Разбираемся, какие доработки появились в конструкции, моторах и оснащении, и на что обратить внимание при выборе между ранней и поздней версией.Читать далее
Похожие материалы Фольксваген
-
18.01.2026, 05:52
Десять автомобилей, которые не сходят с конвейера десятилетиями - в чем их секрет
Некоторые автомобили выпускаются десятилетиями и не теряют популярности. Их не вытесняют новые модели. В чем причина такой долгой жизни? Узнайте, какие машины стали настоящими долгожителями и почему их до сих пор покупают.Читать далее
-
13.11.2025, 07:09
Volkswagen готовит возвращение легендарного Beetle в виде электрокара ID.Beetle в 2027 году
Volkswagen задумал вернуть культовый Beetle, но теперь в электрическом исполнении. Прошло уже шесть лет с момента ухода последнего «Жука». Каким будет новый ID.Beetle и сможет ли он повторить успех предшественников? Узнайте, что известно о проекте на данный момент.Читать далее
-
17.07.2025, 15:42
West Coast Customs преобразили Volkswagen Beetle
West Coast Customs представили новый взгляд на культовый Volkswagen Beetle — с двухцветным кузовом и увеличенными колесными арками. Получилось стильно и дорого. Такой автомобиль мало кого сможет оставить равнодушным.Читать далее
-
09.02.2026, 12:27
Toyota Corolla 2024: реальный опыт владения, неожиданные плюсы и минусы нового поколения
Владелец Toyota Corolla 2024 из Новосибирска делится личным опытом покупки и эксплуатации, сравнивая с предыдущей моделью. Какие неожиданные детали всплыли в процессе, и что важно знать тем, кто выбирает между новым и подержанным авто - читайте в материале.Читать далее
-
09.02.2026, 12:15
КамАЗ запатентовал новую кабину с цифровым управлением для грузовиков
КамАЗ удивил отрасль свежим патентом: в кабине нового поколения появится полностью цифровая панель и уникальная центральная консоль. Почему это решение может изменить подход к управлению грузовиками и что ждет водителей в ближайшем будущем - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.02.2026, 12:03
Российский авторынок начал февраль с неожиданного роста: свежие цифры по сегментам
Вышло исследование: на первой неделе февраля российский авторынок удивил позитивной динамикой сразу в нескольких сегментах. Продажи легковых и коммерческих автомобилей пошли вверх, несмотря на традиционный спад в начале месяца. Какие факторы повлияли на ситуацию и чего ждать дальше - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.02.2026, 11:04
Changan запускает глобальные испытания новых аккумуляторов и систем безопасности SDA Intelligence
Changan представил сразу несколько технологических новинок, которые могут изменить подход к безопасности и автономности автомобилей. Вышло исследование: компания начала масштабные испытания натрий-ионных аккумуляторов и обновленной системы SDA Intelligence. Что грозит конкурентам и почему эти разработки обсуждают эксперты - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 10:47
Рынок подержанных электромобилей в России: рекордные продажи и новые лидеры 2025
Вышло исследование: в 2025 году россияне приобрели рекордное количество подержанных электромобилей, и рынок удивил не только цифрами, но и расстановкой сил среди брендов. Какие марки оказались в топе, почему Nissan удержал лидерство, а китайские и американские производители усилили позиции - мало кто ожидал таких перемен. Что это значит для будущего рынка и какие тенденции стоит учитывать - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.02.2026, 10:33
Toyota готовит новый трехрядный внедорожник для США: что известно о преемнике Highlander
Toyota разрабатывает крупный внедорожник с тремя рядами сидений, который может заменить Highlander. Новинка ориентирована на рынок США и обещает новые решения в сегменте семейных авто. Почему этот проект вызывает интерес у экспертов - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 09:19
Belgee X70 и Geely Atlas Pro: есть ли отличия между моделями — эксперты сравнили
Белорусский кроссовер Belgee X70, стартовавший в мае 2024 года, вызвал интерес на российском рынке. Эксперты уже сравнили его с Geely Atlas Pro по ценам, комплектациям и качеству сборки.Читать далее
-
09.02.2026, 09:01
Лада Веста 2015–2021: как изменилась конструкция и оснащение за шесть лет выпуска
Лада Веста за шесть лет претерпела множество изменений, несмотря на отсутствие официального рестайлинга. Разбираемся, какие доработки появились в конструкции, моторах и оснащении, и на что обратить внимание при выборе между ранней и поздней версией.Читать далее