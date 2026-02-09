Почему новый Volkswagen ID. Beetle может стать самой обсуждаемой премьерой среди электромобилей ближайших лет

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

9 февраля 2026, 07:12

Volkswagen готовит возвращение легендарного Beetle: электромобиль ID. Beetle появится в 2027 году

Volkswagen готовит возвращение легендарного Beetle: электромобиль ID. Beetle появится в 2027 году

Почему новый Volkswagen ID. Beetle может стать самой обсуждаемой премьерой среди электромобилей ближайших лет

Volkswagen готовит возвращение легендарного Beetle: электромобиль ID. Beetle появится в 2027 году

Volkswagen спустя почти семь лет после завершения выпуска Beetle готовит возвращение культовой модели в новом формате. В 2027 году ожидается дебют полностью электрического ID. Beetle, который может изменить представление о классике на современном рынке.

Volkswagen спустя почти семь лет после завершения выпуска Beetle готовит возвращение культовой модели в новом формате. В 2027 году ожидается дебют полностью электрического ID. Beetle, который может изменить представление о классике на современном рынке.

Возвращение Volkswagen Beetle в новом облике — событие, которое не останется незамеченным ни среди поклонников классики, ни среди тех, кто следит за развитием электромобилей. Казалось, эпоха «Жука» завершилась навсегда, когда в 2019 году с конвейера в мексиканском Пуэбле сошёл последний экземпляр. Однако немецкий автогигант решил иначе: в 2027 году на рынок выйдет полностью электрический ID. Beetle, и это может стать одним из самых важных событий в автомобильной отрасли.

Интерес к этой новости вызван не только ностальгией по культовой модели, но и тем, что Volkswagen делает ставку на электрификацию своих знаковых автомобилей. Новый ID. Beetle обещает сохранить узнаваемые черты оригинала, предлагая при этом современные технологии и экологичность. Это особенно актуально на фоне ужесточения экологических стандартов и роста популярности электромобилей.

По имеющейся информации, компания планирует использовать уже проверенную платформу MEB, на которой построены другие модели линейки ID. Это означает, что будущий Beetle получит не только характерный внешний вид, но и передовые решения в области безопасности, комфорта и цифровых сервисов. Ожидается, что запас хода на одном заряде составит не менее 500 километров, а разгон до 100 км/ч займёт около 7 секунд — показатели, которые позволят ему успешно конкурировать с современными электрокарами.

Важно и то, что Volkswagen намерен сделать ID. Beetle максимально доступным. В компании понимают, что успех оригинала во многом был связан с его демократичностью, поэтому новая версия не станет элитарной игрушкой. Ожидается, что цена окажется ниже, чем у многих конкурентов в сегменте электромобилей, что может привлечь не только поклонников марки, но и тех, кто впервые задумывается о переходе на электротягу.

Дизайн будущей новинки активно обсуждается в профессиональном сообществе. Судя по первым рендерам, автомобиль сохранит фирменные округлые формы, но приобретёт более динамичные линии и современную светотехнику. Интерьер обещает быть минималистичным, с акцентом на цифровые панели и экологичные материалы. При этом разработчики не забывают о практичности: несмотря на компактные размеры, в салоне будет достаточно места для четырёх взрослых пассажиров и багажа.

Эксперты отмечают, что возвращение «Жука» в электрическом исполнении — это не просто попытка сыграть на ностальгии. Для Volkswagen это стратегический шаг, позволяющий укрепить позиции на рынке электромобилей и привлечь новую аудиторию. В условиях растущей конкуренции ставка на узнаваемый бренд и современные технологии может оказаться выигрышной.

Пока остаётся открытым вопрос, появится ли ID. Beetle на российском рынке одновременно с мировым релизом. Однако интерес к новинке уже высок, и многие дилеры готовы принимать предварительные заказы. Если проект будет реализован в заявленные сроки, к 2027 году мы станем свидетелями не просто возвращения легенды, а настоящей перезагрузки одного из самых узнаваемых автомобилей в истории.

Упомянутые модели: Volkswagen Beetle (от 1 580 000 Р)
Упомянутые марки: Volkswagen
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Фольксваген

Похожие материалы Фольксваген

Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
GAC S7 выходит на российский рынок: дата старта продаж и интересные особенности
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ижевск Белгород Иркутск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться