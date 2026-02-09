Почему новый Volkswagen ID. Beetle может стать самой обсуждаемой премьерой среди электромобилей ближайших лет

Volkswagen готовит возвращение легендарного Beetle: электромобиль ID. Beetle появится в 2027 году

Volkswagen спустя почти семь лет после завершения выпуска Beetle готовит возвращение культовой модели в новом формате. В 2027 году ожидается дебют полностью электрического ID. Beetle, который может изменить представление о классике на современном рынке.

Возвращение Volkswagen Beetle в новом облике — событие, которое не останется незамеченным ни среди поклонников классики, ни среди тех, кто следит за развитием электромобилей. Казалось, эпоха «Жука» завершилась навсегда, когда в 2019 году с конвейера в мексиканском Пуэбле сошёл последний экземпляр. Однако немецкий автогигант решил иначе: в 2027 году на рынок выйдет полностью электрический ID. Beetle, и это может стать одним из самых важных событий в автомобильной отрасли.

Интерес к этой новости вызван не только ностальгией по культовой модели, но и тем, что Volkswagen делает ставку на электрификацию своих знаковых автомобилей. Новый ID. Beetle обещает сохранить узнаваемые черты оригинала, предлагая при этом современные технологии и экологичность. Это особенно актуально на фоне ужесточения экологических стандартов и роста популярности электромобилей.

По имеющейся информации, компания планирует использовать уже проверенную платформу MEB, на которой построены другие модели линейки ID. Это означает, что будущий Beetle получит не только характерный внешний вид, но и передовые решения в области безопасности, комфорта и цифровых сервисов. Ожидается, что запас хода на одном заряде составит не менее 500 километров, а разгон до 100 км/ч займёт около 7 секунд — показатели, которые позволят ему успешно конкурировать с современными электрокарами.

Важно и то, что Volkswagen намерен сделать ID. Beetle максимально доступным. В компании понимают, что успех оригинала во многом был связан с его демократичностью, поэтому новая версия не станет элитарной игрушкой. Ожидается, что цена окажется ниже, чем у многих конкурентов в сегменте электромобилей, что может привлечь не только поклонников марки, но и тех, кто впервые задумывается о переходе на электротягу.

Дизайн будущей новинки активно обсуждается в профессиональном сообществе. Судя по первым рендерам, автомобиль сохранит фирменные округлые формы, но приобретёт более динамичные линии и современную светотехнику. Интерьер обещает быть минималистичным, с акцентом на цифровые панели и экологичные материалы. При этом разработчики не забывают о практичности: несмотря на компактные размеры, в салоне будет достаточно места для четырёх взрослых пассажиров и багажа.

Эксперты отмечают, что возвращение «Жука» в электрическом исполнении — это не просто попытка сыграть на ностальгии. Для Volkswagen это стратегический шаг, позволяющий укрепить позиции на рынке электромобилей и привлечь новую аудиторию. В условиях растущей конкуренции ставка на узнаваемый бренд и современные технологии может оказаться выигрышной.

Пока остаётся открытым вопрос, появится ли ID. Beetle на российском рынке одновременно с мировым релизом. Однако интерес к новинке уже высок, и многие дилеры готовы принимать предварительные заказы. Если проект будет реализован в заявленные сроки, к 2027 году мы станем свидетелями не просто возвращения легенды, а настоящей перезагрузки одного из самых узнаваемых автомобилей в истории.