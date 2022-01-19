Volkswagen и Bosch сделают из Германии «аккумуляторный дом»: о чем идет речь?
Традиционный в таких случаях меморандум о взаимопонимании между VW и Bosch уже подписан. Но сотрудничество пока еще находится на ранней стадии, сообщили в корпоративных кругах. Проект «аккумуляторного дома» первоначально планируется разместить в Зальцгиттере и частично в Штутгарте-Фейербахе (Германия).
Первым делом Volkswagen планирует построить в Европе 6 фабрик сотовой связи. Одна уже функционирует в северной Швеции. Еще одна должна появиться в Испании. Не исключено, что дополнительная точка будет открыта в одном из регионов Восточной Европы.
Концерн уже создал собственную европейскую акционерную компанию (SE) для успешного ведения аккумуляторного бизнеса.
Политики Германии, мимо которых инвестиции не проходят, в принципе, не против нового проекта. Но они предлагают построить фабрику аккумуляторов на побережье Северного моря, поскольку там производство могло бы снабжаться электроэнергией ветра.
Недавно Немецкое агентство печати заявило, что дополнительная фабрика в Германии должна быть конкурентоспособной на международном уровне. «Другие страны Европы привлекают огромные инвестиции, значительно превышающие возможности земли Нижняя Саксония. Германия должна спросить себя: может ли она позволить, чтобы самый важный компонент автомобилей будущего не производился из Германии»?
К слову, с аналогичным проектом выступает Группа Stellantis – при анонсированной поддержке Total Saft она запланировала строительство в Кайзерслаутерне (Германия) завода по производству аккумуляторных батарей для Opel поддерживается матерью группы Stellantis и французской дочерней компанией Total Saft.
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