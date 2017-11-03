3 ноября 2017, 17:47

Volkswagen и «ГАЗ» создадут авто на общей платформе

Подразделение грузовых автомобилей Volkswagen Truck&Bus намерено приобрести часть акций отечественного производителя «Группа ГАЗ». В планах компании создание автомобиля на немецкой платформе.
^

Ранее мы писали
«Группа ГАЗ» и компания Eastern Petroleum подписали контакт о начале поставок на Филиппины автомобилей «ГАЗель ...
Читать далее
Эту информацию подтвердил руководитель Truck&Bus Андреас Реншлер во время общения с западными СМИ. По словам топ-менеджера, в настоящее время стороны обсуждают возможные варианты сотрудничества. В рамках соглашения Горьковский автомобильный завод может начать поставки кабин для грузового транспорта VW. Также предполагается взаимодействие в сегменте легкого коммерческого транспорта.

Как сообщает Реншлер, «у нас есть Volkswagen Crafter и MAN TGE, у «ГАЗа» есть «Газель» — почему бы в будущем не объединить их на одной платформе».

Это не первый опыт сотрудничества компаний. Так, в настоящее время между сторонами заключено партнерское соглашение о продлении контрактного выпуска легковых автомобилей в Нижнем Новгороде. Это сотрудничество предполагает оснащение отечественных машин 2-литровыми дизельными двигателями от немецких партнеров.

Отметим, что сейчас уже существует подобное соглашение между компаниями «КамАЗ» и Daimler. Последняя приобрела 15% акций отечественного производителя и в рамках сотрудничества поставляет некоторые комплектующие для российских грузовиков. Также стороны приступили к совместному строительству завода по производству кабин.

Новости VW, Фольксваген, GAZ, Газель

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Volkswagen Jetta
У меня в данный момент Jetta. Моя первая машина (покупал еще в момент обучения в автошколе, шла с США) . Машина 2000г.в., 1.8Т 150л.с. (бензин) . Относится к четвертому поколению Jetta. Аналог европейской Bora. Так вот, езжу на ней уже 7.5 лет. Некоторые мои друзья уже три машины за это время сменили ...
Денис
Форум Volkswagen Sharan
| Кому: дима У меня было такое же по симптомам на VW Jetta 2000г (американка) . В моем случае виной была датчик вторичного воздуха, он не исправен и горела ошибка и все работало нормально (аварийный режим работы) , но если ошибка сбрасывалась (снимали клемы) то начиналось как и у вас. Когда только завел ...
Петр
Форум Volkswagen Polo
Выбирал между маздой и фольксвагеном. И в моем внутреннем споре победил фольксваген, потому что я понадеялся на немецкую надежность. И не прогадал, потому что езжу на своем поло уже больше трех лет и за все время кардинально ни разу не заглядывал под капот, кроме замены масла и фильтров при ТО. В остальном ...
Олег
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква ГАЗ Автомудрость ГАЗ АвтоПитер ГАЗ Дизайн и тюнинг ГАЗ Новинки и концепт кары ГАЗ Новости и акции автосалонов ГАЗ Автосалоны и дилеры марки ГАЗ Аренда и прокат авто марки ГАЗ Автоклубы и форумы автозавчастей марки ГАЗ Автосервисы и магазины автозапчастей марки ГАЗ
Главные материалы
По медвежьей земле на «медвежьем» Skoda Kodiaq
Тест-драйв Renault Koleos: французский гаджет
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Volkswagen и «ГАЗ» создадут авто на общей платформе
{{material_120849}}Эту информацию подтвердил руководитель Truck&Bus Андреас Реншлер во время общения с западными СМИ. По словам топ-менеджера, в настоящее время стороны обсуждают возможные варианты сотрудничества. В рамках соглашения Горьковский автомобильный завод может начать поставки кабин для грузового транспорта VW. Также предполагается взаимодействие в сегменте легкого коммерческого транспорта.Как сообщает Реншлер, «у нас есть Volkswagen Crafter и MAN TGE, у «ГАЗа» есть «Газель» — почему бы в будущем не объединить их на одной платформе». Это не первый опыт сотрудничества компаний. Так, в настоящее время между сторонами заключено партнерское соглашение о продлении контрактного выпуска легковых автомобилей в Нижнем Новгороде. Это сотрудничество предполагает оснащение отечественных машин 2-литровыми дизельными двигателями от немецких партнеров.Отметим, что сейчас уже существует подобное соглашение между компаниями «КамАЗ» и Daimler. Последняя приобрела 15% акций отечественного производителя и в рамках сотрудничества поставляет некоторые комплектующие для российских грузовиков. Также стороны приступили к совместному строительству завода по производству кабин.
2017-11-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Самара Старый Оскол Рязань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG