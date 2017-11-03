Volkswagen и «ГАЗ» создадут авто на общей платформе
Как сообщает Реншлер, «у нас есть Volkswagen Crafter и MAN TGE, у «ГАЗа» есть «Газель» — почему бы в будущем не объединить их на одной платформе».
Это не первый опыт сотрудничества компаний. Так, в настоящее время между сторонами заключено партнерское соглашение о продлении контрактного выпуска легковых автомобилей в Нижнем Новгороде. Это сотрудничество предполагает оснащение отечественных машин 2-литровыми дизельными двигателями от немецких партнеров.
Отметим, что сейчас уже существует подобное соглашение между компаниями «КамАЗ» и Daimler. Последняя приобрела 15% акций отечественного производителя и в рамках сотрудничества поставляет некоторые комплектующие для российских грузовиков. Также стороны приступили к совместному строительству завода по производству кабин.
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