Революция в микромобильности: VW интегрировал в велосипед умный шлем с SOS и проекционный дисплей

Volkswagen и n+ создали e-bike с системой безопасности как у авто

Volkswagen совместно с n+ представили не просто два новых электровелосипеда, а целую экосистему умных аксессуаров с автомобильными технологиями. Это может изменить подход к безопасности и комфорту на городских дорогах уже в ближайшие годы.

Volkswagen совместно с n+ представили не просто два новых электровелосипеда, а целую экосистему умных аксессуаров с автомобильными технологиями. Это может изменить подход к безопасности и комфорту на городских дорогах уже в ближайшие годы.

Volkswagen и n+ удивили рынок, представив не просто очередные электровелосипеды, а целую экосистему устройств, вдохновлённых автомобильными стандартами безопасности. В условиях, когда городская мобильность становится всё более технологичной, такой подход может задать новый тренд для всей отрасли.

Вместо того чтобы запускать собственное производство велосипедов, Volkswagen передал лицензию компании n+, которая уже объявила о сотрудничестве с автогигантами. В результате появились две модели — Sport и Cross, но на этом разработчики не остановились. Они интегрировали в комплекс решений для электровелосипеда технологии, которые раньше были доступны только в автомобилях.

Фото: Smart eBike / Volkswagen / n+

В экосистему включены четыре ключевых элемента: Smart View, Smart Lights, Smart Helmet и Smart Glasses. Smart View — это система с радаром и выключателем заднего вида, встроенная в руль. Она позволяет контролировать обстановку сзади, не отвлекаясь от дороги. Дополнительно система предупреждает о слепых зонах, что особенно актуально в сложных городских условиях.

Smart Lights работает по принципу автомобильных световых сигналов: на багажнике размещены полноценные поворотники, а в шлеме — стоп-сигнал, реагирующий на торможение. Все элементы синхронизированы с действиями велосипедиста, а световые решения выполнены в стилистике VW.

Умный шлем расширяет возможности безопасности. Он соединяется с электровелосипедом по Bluetooth, оснащён акселерометром для фиксации падений и может автоматически отправлять уведомления в экстренные службы с заданным интервалом.

Умные очки оснащены проекционным дисплеем, который выводит навигацию, предупреждения о слепых зонах и другую полезную информацию прямо в поле зрения велосипедиста. Подобные решения уже демонстрировались на выставках, например, на Eurobike 2026, где производители активно обсуждали будущее безопасности велосипедистов.

По словам представителей n+, цель проекта — объединить интеллектуальные системы, носимые устройства и технологии повышения заметности на единой платформе, чтобы перенести автомобильную философию безопасности в сферу микромобильности. Как отметил Питер Йост, генеральный директор Volkswagen Accessories, внедрение таких технологий в электровелосипед — это логичный шаг эволюции, который может изменить представление о безопасности на дорогах.

Для российского рынка подобные разработки особенно актуальны: уровень безопасности велосипедистов в городах остаётся низким, а интеграция автомобильных технологий позволяет существенно повысить защищённость. Кроме того, такие системы могут стать стандартом для будущих моделей, если докажут свою эффективность в реальных условиях. Важно подчеркнуть, что развитие экосистемы умных аксессуаров — это не просто модный тренд, а реальный шаг к снижению количества ДТП с участием велосипедистов и повышению общей безопасности на дорогах.

Интересно, что похожий подход к созданию экосистемы для двухколёсного транспорта недавно обсуждался и в других проектах. Например, на рынке мотоциклов BMW также делает ставку на интеграцию автомобильных решений, а в некоторых материалах упоминаются даже концепции, основанные на аэрокосмических технологиях - подробности о Vision K18 и его особенностях .