28 декабря 2017, 17:35
Volkswagen и Skoda уедут на ремонт
И вновь на российском авторынке анонсировали отзывную кампанию. На сей раз она касается 26 038 автомобилей Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid, которые были проданы в текущем году.
Ранее мы писали
Российский офис Volkswagen принял решение отозвать 30 777 седанов Polo, которые были проданы в период с 2015 ...Читать далее
Cписок VIN-номеров отзываемых автомобилей опубликован на портале ведомства. Также автовладельцев оповестят дилеры. Сообщается, что кампания затронет 16 065 автомобилей Volkswagen Polo, а также 9 973 седана Skoda Rapid.
Специалисты авторизованных сервисных центров бесплатно проведут диагностику машин на предмет неисправности и, при необходимости, заменят буксировочную проушину.
Комплектации и технические характеристики
|Skoda Rapid Style 1.6 MT
|Volkswagen Polo Life 1.6 MT
|Год выпуска, с
|2017
|2017
|Год выпуска, по
|2018
|2018
|Кузов
|лифтбэк
|седан
|Количество дверей/мест
|5/5
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|110
|90
|Объем двигателя
|1598
|1598
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|передний
|передний
|Городской цикл
|7.7
|Загородный цикл
|4.5
|Смешанный цикл
|5.7
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
|Перейти к сравнению и всем характеристикам
Читайте по теме
ТОП-5 бюджетных седанов с большим багажником
18.10.2017, 08:34
ТОП-5 автомобилей для студентов
05.04.2017, 08:11
Февральский срез Volkswagen: от д-ра Мюнха до индийской «Фабии»
07.02.2017, 08:16
Четырнадцать лет назад начали выпускать Volkswagen Touran
13.12.2016, 10:07
Volkswagen в июле 1970-х: уход «Жука» и рождение «Хорька»
01.07.2016, 09:50
Вспоминаем VW Transporter, который переехал из Вольфсбурга в Ганновер
08.03.2016, 08:57
Читайте по теме
ТОП-5 бюджетных седанов с большим багажником
18.10.2017, 08:34
ТОП-5 автомобилей для студентов
05.04.2017, 08:11
Февральский срез Volkswagen: от д-ра Мюнха до индийской «Фабии»
07.02.2017, 08:16
Четырнадцать лет назад начали выпускать Volkswagen Touran
13.12.2016, 10:07
Volkswagen в июле 1970-х: уход «Жука» и рождение «Хорька»
01.07.2016, 09:50
Вспоминаем VW Transporter, который переехал из Вольфсбурга в Ганновер
08.03.2016, 08:57
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Выбирал между маздой и фольксвагеном. И в моем внутреннем споре победил фольксваген, потому что я понадеялся на немецкую надежность. И не прогадал, потому что езжу на своем поло уже больше трех лет и за все время кардинально ни разу не заглядывал под капот, кроме замены масла и фильтров при ТО. В остальном ...
Старый рапид был хорош, надо присмотреться к новому
Bazil, мало того, что они не желают снижать стоимость (хотя будем честны, за последние два года цены немного упали) , так и машины сейчас делают "одноразовыми". Вспомните ауди 100 сигару, ауди 80 бочка, мерс 190 и т.д. с двигателями миллионниками, с крепкими кузовами. А что сейчас? Концернам не выгодно ...
Интересные разделы
АвтоМосква Volkswagen Автомудрость Volkswagen АвтоПитер Volkswagen Дизайн и тюнинг Volkswagen Новинки и концепт кары Volkswagen Новости и акции автосалонов Volkswagen Автосалоны и дилеры марки Volkswagen Аренда и прокат авто марки Volkswagen Автоклубы и форумы автозавчастей марки Volkswagen Автосервисы и магазины автозапчастей марки Volkswagen
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное