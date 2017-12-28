28 декабря 2017, 17:35

Volkswagen и Skoda уедут на ремонт

И вновь на российском авторынке анонсировали отзывную кампанию. На сей раз она касается 26 038 автомобилей Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid, которые были проданы в текущем году.
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Volkswagen и Skoda уедут на ремонт Skoda Rapid, Volkswagen Polo

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Российский офис Volkswagen принял решение отозвать 30 777 седанов Polo, которые были проданы в период с 2015 ...
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Как сообщается на сайте Росстандарта, причиной внепланового визита на сервис станет некачественная сварка буксировочной проушины, вложенная в комплект бортового инструмента. Неисправность может привести к ее обрыву во время буксировки.

Cписок VIN-номеров отзываемых автомобилей опубликован на портале ведомства. Также автовладельцев оповестят дилеры. Сообщается, что кампания затронет 16 065 автомобилей Volkswagen Polo, а также 9 973 седана Skoda Rapid.

Специалисты авторизованных сервисных центров бесплатно проведут диагностику машин на предмет неисправности и, при необходимости, заменят буксировочную проушину.

Комплектации и технические характеристики

Skoda Rapid Style 1.6 MTVolkswagen Polo Life 1.6 MT
Год выпуска, с2017 2017
Год выпуска, по2018 2018
Кузовлифтбэк седан
Количество дверей/мест5/5 4/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин110 90
Объем двигателя1598 1598
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая Механическая 5-ступенчатая
Приводпередний передний
Городской цикл 7.7
Загородный цикл 4.5
Смешанный цикл 5.7
ТопливоАИ-95 АИ-95
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Новости Шкода, VW, Фольксваген Рапид, Поло Седан

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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Polo
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Volkswagen и Skoda уедут на ремонт
{{material_121978}}Как сообщается на сайте Росстандарта, причиной внепланового визита на сервис станет некачественная сварка буксировочной проушины, вложенная в комплект бортового инструмента. Неисправность может привести к ее обрыву во время буксировки.Cписок VIN-номеров отзываемых автомобилей опубликован на портале ведомства. Также автовладельцев оповестят дилеры. Сообщается, что кампания затронет 16 065 автомобилей Volkswagen Polo, а также 9 973 седана Skoda Rapid.Специалисты авторизованных сервисных центров бесплатно проведут диагностику машин на предмет неисправности и, при необходимости, заменят буксировочную проушину.
2017-12-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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