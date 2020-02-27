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27 февраля 2020, 20:36

Volkswagen ID.3 выдает по 300 ошибок ежедневно

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Фото: autoblog.com
В компании Volkswagen создался очень неприятный и напряженный момент. Главная новинка концерна электромобиль ID.3 выдает по 300 ошибок ежедневно. Над проблемой работает 10 000 специалистов.
Volkswagen ID 3 выдает по 300 ошибок ежедневно

Фото: autoblog.com

Volkswagen ID 3 выдает по 300 ошибок ежедневно

Фото: autoblog.com

Volkswagen ID 3 выдает по 300 ошибок ежедневно

Фото: autoblog.com

Volkswagen ID 3 выдает по 300 ошибок ежедневно

Фото: autoblog.com

Volkswagen ID 3 выдает по 300 ошибок ежедневно

Фото: autoblog.com

Volkswagen ID 3 выдает по 300 ошибок ежедневно

Фото: autoblog.com

Volkswagen ID 3 выдает по 300 ошибок ежедневно
Volkswagen ID 3 выдает по 300 ошибок ежедневно
Volkswagen ID 3 выдает по 300 ошибок ежедневно
Volkswagen ID 3 выдает по 300 ошибок ежедневно
Volkswagen ID 3 выдает по 300 ошибок ежедневно
Volkswagen ID 3 выдает по 300 ошибок ежедневно
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Каждое утро в офисе завода Volkswagen в Вольфсбурге топ-менеджеры и специалисты по программному обеспечению из VW, Audi , Porsche встречаются, чтобы обсудить единственную проблему — ID.3. VW Group вложила огромные ресурсы в решение проблемы. Ежедневно сотни водителей тестируют блоки ID.3 после исправлений.

Рекламная кампания, которая была запущена несколько месяцев назад обещала, что продажи нового электрического хэтчбека ID.3 начнутся летом 2020 года. Но, как пишет немецкое издание Manager Magazin, многие специалисты очень сомневаются, что это возможно.

Хэтчбек ID.3 очень важен для Volkswagen, автомобиль ставят в один ряд с такими монстрами как Жук и Гольф. Но в ID.3 выявили множе­ство проблем в программ­ном обеспе­чении. Концерн близок к тому, чтобы перенести запуск серийного производства на 12 месяцев. Первые головы уже полетели. Издание Manager Magazin цитирует инженеров компании, которые говорят, что «базовая архитектура была разработана слишком поспешно», поэтому различные модули «часто не понимают друг друга». Между тем, до 50 электрических хэтчбеков сходит с конвейера каждый день и доставляется в хранилища.

Затянувшееся решение проблемы с ID.3 может привести к более серьезным последствиям нежели отсрочка продажи хэтчбека. Инженеры, работающие над ID.4, который должен поступить в продажу в этом году на жизненно важных рынках США и Китая, не могут завершить свою работу вовремя без помощи программистов, которые решают проблему ID.3. Также VW Group планировала в 2020 году реализовать 100 000 ID.3 и 70 000 Audi E-Tron, что позволило бы компании избежать штрафов за уровень выбросов CO2.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Golf
А мне не повезло купил гольф 6 1.6 102л, с, с коробкой gsg7 пробег 50000 полетела коробка передач, обслуживался у дилера, попал на деньги,
вячеслав
Три человека погибли в ДТП в Канатчиковском проезде
все вы врете. бмв выехал на встречку и убил маму папу бабушку, а этому уроду ничего не будет, что вы ребенку скажите когда он очнется?
гость
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Все это можно сделать недорого в авто сервисе Точка GM Cadillac, оборудование там самое современное и специалисты все высококвалифицированные. Ремонт делают качественно, четко соблюдая все технологии, используют в работе только качественные расходники. Пока идет ремонт можно подождать в комфортном зале ...
Николай Галузин
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Volkswagen ID.3 выдает по 300 ошибок ежедневно
{{material_127495}}Каждое утро в офисе завода Volkswagen в Вольфсбурге топ-менеджеры и специалисты по программному обеспечению из VW, Audi , Porsche встречаются, чтобы обсудить единственную проблему — ID.3. VW Group вложила огромные ресурсы в решение проблемы. Ежедневно сотни водителей тестируют блоки ID.3 после исправлений.Рекламная кампания, которая была запущена несколько месяцев назад обещала, что продажи нового электрического хэтчбека ID.3 начнутся летом 2020 года. Но, как пишет немецкое издание Manager Magazin, многие специалисты очень сомневаются, что это возможно.Хэтчбек ID.3 очень важен для Volkswagen, автомобиль ставят в один ряд с такими монстрами как Жук и Гольф. Но в ID.3 выявили множе­ство проблем в программ­ном обеспе­чении. Концерн близок к тому, чтобы перенести запуск серийного производства на 12 месяцев. Первые головы уже полетели. Издание Manager Magazin цитирует инженеров компании, которые говорят, что «базовая архитектура была разработана слишком поспешно», поэтому различные модули «часто не понимают друг друга». Между тем, до 50 электрических хэтчбеков сходит с конвейера каждый день и доставляется в хранилища.Затянувшееся решение проблемы с ID.3 может привести к более серьезным последствиям нежели отсрочка продажи хэтчбека. Инженеры, работающие над ID.4, который должен поступить в продажу в этом году на жизненно важных рынках США и Китая, не могут завершить свою работу вовремя без помощи программистов, которые решают проблему ID.3. Также VW Group планировала в 2020 году реализовать 100 000 ID.3 и 70 000 Audi E-Tron, что позволило бы компании избежать штрафов за уровень выбросов CO2.
2020-02-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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