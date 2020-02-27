27 февраля 2020, 20:36
Volkswagen ID.3 выдает по 300 ошибок ежедневно
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Фото: autoblog.com
В компании Volkswagen создался очень неприятный и напряженный момент. Главная новинка концерна электромобиль ID.3 выдает по 300 ошибок ежедневно. Над проблемой работает 10 000 специалистов.
Фото: autoblog.com
Фото: autoblog.com
Фото: autoblog.com
Фото: autoblog.com
Фото: autoblog.com
Фото: autoblog.com
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Компания Volkswagen вступила в электрическую эру. Серийный хэтчбек ID.3 получил электрическую силовую установку ...Читать далее
Рекламная кампания, которая была запущена несколько месяцев назад обещала, что продажи нового электрического хэтчбека ID.3 начнутся летом 2020 года. Но, как пишет немецкое издание Manager Magazin, многие специалисты очень сомневаются, что это возможно.
Хэтчбек ID.3 очень важен для Volkswagen, автомобиль ставят в один ряд с такими монстрами как Жук и Гольф. Но в ID.3 выявили множество проблем в программном обеспечении. Концерн близок к тому, чтобы перенести запуск серийного производства на 12 месяцев. Первые головы уже полетели. Издание Manager Magazin цитирует инженеров компании, которые говорят, что «базовая архитектура была разработана слишком поспешно», поэтому различные модули «часто не понимают друг друга». Между тем, до 50 электрических хэтчбеков сходит с конвейера каждый день и доставляется в хранилища.
Затянувшееся решение проблемы с ID.3 может привести к более серьезным последствиям нежели отсрочка продажи хэтчбека. Инженеры, работающие над ID.4, который должен поступить в продажу в этом году на жизненно важных рынках США и Китая, не могут завершить свою работу вовремя без помощи программистов, которые решают проблему ID.3. Также VW Group планировала в 2020 году реализовать 100 000 ID.3 и 70 000 Audi E-Tron, что позволило бы компании избежать штрафов за уровень выбросов CO2.
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20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
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04.08.2019, 08:56
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Комментарии пользователей
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