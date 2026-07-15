ID. Buzz Tourer 4Motion: теперь не просто электробус, а мобильный отель на колёсах

15 июля 2026, 07:31
Volkswagen ID Buzz 2027: возвращение электробуса с новым туристическим пакетом
Volkswagen ID Buzz 2027: возвращение электробуса с новым туристическим пакетом
Volkswagen возвращает на рынок США электробус ID Buzz в 2027 году, добавляя туристическую версию Tourer с возможностью ночевки и рядом доработок. Новинка может стать заметным событием для любителей автопутешествий и поклонников ретро-дизайна.
Возвращение Volkswagen ID Buzz на американский рынок в 2027 году стало одной из самых громких новостей как для поклонников электромобилей, так и для любителей автотуризма. После короткой паузы, взятой в 2026 году, компания решила не просто возобновить продажи модели, но и сделать её более привлекательной для тех, кто ищет универсальный транспорт для путешествий и отдыха на природе.
Главное новшество — появление версии Tourer 4Motion, ориентированной именно на автокемпинг. В этой комплектации предусмотрен полноценный спальный модуль, включающий складной матрас с платформой, шторки на окнах, вентиляционные панели для передних стёкол и специальный режим Overnight Mode, позволяющий использовать электробус для ночёвки. В стандартное оснащение также вошли выдвижной фаркоп, капитанские кресла, электрохромная крыша, система кругового обзора и 20‑дюймовые диски тёмного графита. Для любителей отдыха на природе предусмотрены складные уличный стол и стулья — это делает Tourer одним из самых практичных вариантов для автопутешествий.
В обновлённой линейке ID Buzz представлено четыре версии: базовая заднеприводная Pro S RWD, полноприводная Pro S 4Motion, новый Tourer 4Motion и топовая Pro S Plus 4Motion с 21‑дюймовыми колёсами. Все модификации получили разъём NACS, аналогичный тому, что используется в электромобилях Tesla, что заметно упрощает зарядку на большинстве станций. Особое внимание уделено дизайну: теперь каждый ID Buzz окрашен в двухцветную схему, а сочетание оттенков Candy White и Cherry Red с белыми колёсными дисками отсылает к легендарному Type 2 Microbus.
Важно подчеркнуть, что ID Buzz — это не просто электробус, а попытка Volkswagen переосмыслить культовую модель для нового поколения. В Европе аналогичный пакет Good Night Package уже пользуется спросом, а в США и России интерес к подобным решениям только набирает обороты. В условиях растущей популярности автопутешествий и развития инфраструктуры зарядных станций такие модели способны изменить представление о семейных поездках и отдыхе на колёсах. Для российского рынка, где спрос на универсальные автомобили с возможностью ночёвки традиционно высок, появление подобных комплектаций может стать заметным трендом ближайших лет.
На данный момент Volkswagen не раскрывает ни стоимость, ни запас хода новой версии, ни точную дату появления в дилерских центрах. Однако эксперты сходятся во мнении, что появление спального пакета — логичный шаг, учитывая растущий интерес к автокемпингу и мобильному образу жизни. К слову, другие производители электрокаров тоже экспериментируют с нестандартными решениями, так что сегмент «электро-кемперов» обещает быть активным в ближайшее врем, например, Lamborghini Toro de Mar удивил рынком сочетанием электропривода и солнечных панелей.
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