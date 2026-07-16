Чем удивляет новый электрокроссовер Volkswagen, которому не нужен бензин

16 июля 2026, 11:34
Volkswagen ID Cross: старт приема заказов и новые параметры электрокроссовера
Volkswagen ID Cross: старт приема заказов и новые параметры электрокроссовера
Volkswagen начал предпродажи компактного электрокроссовера ID Cross, который уже вызвал интерес у российских автолюбителей. Модель доступна с тремя вариантами мощности и двумя типами аккумуляторов. От 2,5 млн рублей: что изменилось по сравнению с бензиновыми версиями, какие опции доступны и почему эта новинка может повлиять на рынок - объясняем подробно.
Для российских автомобилистов открытие предпродаж Volkswagen ID Cross - событие, которое может изменить представление о доступных электрокроссоверах. На фоне растущего интереса к экологичным технологиям и расширения ассортимента электромобилей, появление новой модели с европейским происхождением становится особенно актуальным. Дилеры Volkswagen начали принимать заказы на ID Cross, и это может стать заметным шагом для тех, кто рассматривает переход на электротягу.
Компактный ID Cross по своим размерам близок к популярному T-Cross, но при этом выигрывает по внутреннему пространству и объему багажника - 475 литров, что на 20 литров больше, чем у бензиновой версии. Внешний облик выполнен в стиле ID Polo, а интерьер во многом повторяет решения хетчбека, что делает салон более современным и эргономичным. Для покупателей доступны три варианта мощности: 116, 135 и 211 лошадиных сил, что позволяет подобрать оптимальную комплектацию под разные задачи.
Особое внимание уделено зарядке: быстрая подзарядка с 10% до 80% занимает всего 23-24 минуты, что заметно сокращает время ожидания по сравнению с предыдущими поколениями электромобилей. В зависимости от выбранной комплектации, ID Cross может быть оснащен матричной оптикой, адаптивной подвеской, подогревом сидений и руля, панорамной крышей и двухзонным климат-контролем. Стартовая цена в Германии составляет 27 995 евро, что эквивалентно примерно 2,5 млн рублей - это делает модель конкурентоспособной на фоне других европейских электрокаров.
Интересно, что на фоне запуска новых моделей, шинная индустрия также не стоит на месте: недавно на рынке появилась новая шина Ultra 5 от Ikon Tyres, о которой подробно рассказывалось в материале о ключевых особенностях и старте продаж Ultra 5. Это подчеркивает, что рынок автоиндустрии в Европе и России продолжает активно меняться, предлагая новые решения для современных водителей.
ID Cross может стать одним из первых электрокроссоверов Volkswagen, которые будут официально поставляться в страны СНГ с китайских заводов. Это открывает дополнительные возможности для покупателей, желающих приобрести европейский автомобиль по более доступной цене. Важно отметить, что расширение ассортимента электромобилей и появление новых моделей с разными вариантами аккумуляторов и мощностей может ускорить переход на экологичный транспорт в России. Судя по представленным данным, Volkswagen делает ставку на практичность, современный дизайн и технологичность, что может привлечь внимание не только поклонников марки, но и тех, кто впервые задумывается о покупке электромобиля.
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