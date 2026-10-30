Немецкое имя с китайским интеллектом: как Volkswagen ID. Era 5X заставит потеснить конкурентов за 1,2 миллиона рублей

Дешевле, но умнее: как Volkswagen создал электрокроссовер по цене Lada Iskra

Немецкий автогигант идет ва-банк на китайском рынке. Новый электрокроссовер Volkswagen ID. Era 5X получил революционную платформу от Xpeng, продвинутый автопилот и ценник в районе 1,2 млн рублей в пересчете с юаней. Разбираемся, на чем именно сэкономили инженеры, почему машина лишилась 30% электронных блоков и сможет ли этот бюджетный хит добраться до России.

Немецкий автогигант идет ва-банк на китайском рынке. Новый электрокроссовер Volkswagen ID. Era 5X получил революционную платформу от Xpeng, продвинутый автопилот и ценник в районе 1,2 млн рублей в пересчете с юаней. Разбираемся, на чем именно сэкономили инженеры, почему машина лишилась 30% электронных блоков и сможет ли этот бюджетный хит добраться до России.

Количество электронных блоков управления сократилось примерно на 30%, это одно из заметных последствий смены архитектуры. Volkswagen ID. Era 5X получил China Electronic Architecture (CEA), которую Volkswagen разработал в Китае совместно с Xpeng. Компании подписали соглашение о сотрудничестве в июле 2024 года. Архитектура объединяет центральный вычислительный комплекс с зональными контроллерами и поддерживает дистанционные обновления программного обеспечения. Уровень заявленных водительских ассистентов обозначен как L2++. Это классификация систем помощи водителю, а не автономное управление SAE Level 3.

Так Volkswagen пытается снизить расходы на автомобиль для китайского рынка. Модель построена на платформе CMP (Compact Main Platform), которую Volkswagen Group China разработала для массовых автомобилей на новых источниках энергии. Платформа предназначена для электромобилей и, по опубликованным данным, подходит и для подключаемых гибридов. Согласно статье, CMP даёт возможность снизить производственные затраты на 40% относительно MEB. В Китае Volkswagen выпускает автомобили на предприятиях FAW-Volkswagen и SAIC Volkswagen. ID. Era 5X собирают на площадке SAIC Volkswagen.

В октябре 2026 года CMP запустили в серийное производство, а ID. Era 5X стал первым серийным автомобилем на этой платформе. MarkLines описывает событие как запуск массового производства первой разработанной в Китае платформы Volkswagen для автомобилей на новых источниках энергии. CMP ориентирована на локальную инженерию и унификацию компонентов. Еще одна задача платформы, адаптация к китайской цепочке поставок.

В отраслевых материалах для семейства CMP приводят платформенные ориентиры. Для самых эффективных моделей заявлены запас хода свыше 600 км по циклу CLTC и расход около 11 кВт·ч на 100 км. Распределение массы составляет 54:46. Среди других параметров указаны многорычажная задняя подвеска и зарядка с 30 до 80% примерно за 25 минут. Эти показатели описывают возможности семейства CMP, а не отдельную спецификацию ID. Era 5X.

Машина будет стоить около 99 900 юаней, это примерно 1,2 млн рублей. Пока это лишь ценовой ориентир, официальную цену модели не объявляли.

Кроссовер получил один электродвигатель мощностью 208 л. с. (около 153 кВт), его максимальная скорость составляет 175 км/ч. Аккумулятор поставляет CATL. По данным AutoNext, запас хода модели пока не объявлен. Известны габариты ID. Era 5X: длина составляет 4560 мм, колесная база равна 2815 мм.

Углы въезда и съезда составляют 16 и 18 градусов. В оснащение входят камеры вместо традиционных зеркал и расширенный комплект подушек безопасности, включая центральную. Комплектация рассчитана на высокие результаты в рейтингах C-NCAP и C-IASI. Среди заявленных особенностей также электронные помощники L2++, производительный процессор для них и китайское программное обеспечение для водительских ассистентов.