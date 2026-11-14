Запас хода до 520 км и цена от 1,5 млн рублей: Volkswagen представил новый ID. Era 5X

14 ноября 2026, 12:21
Новый кроссовер Volkswagen оказался дешевле Lada Vesta: раскрыты цены ID. Era 5X
Новый кроссовер Volkswagen оказался дешевле Lada Vesta: раскрыты цены ID. Era 5X
В линейке ID. Era дебютировал первый электромобиль на платформе CMP. В Китае доступны две батареи, запас хода достигает 520 км. Старшие версии получили продвинутый комплекс водительских ассистентов.
У ID. Era 5X пока только передний привод и один электромотор. Предзаказы на кроссовер в Китае открыла компания SAIC Volkswagen, а 12 ноября 2026 года модель вышла на местный рынок. Это первая полностью электрическая модель в линейке ID. Era, рассчитанная на массовый сегмент КНР.
Кроссовер построен на новой платформе CMP. Рекомендованные цены четырех комплектаций, Pro, Pro+, Max и Ultra, составляют от 119 900 до 159 900 юаней, примерно 1,5-2 млн рублей. На старте действовали временные цены от 99 900 до 139 900 юаней: Pro предлагали за 99 900 юаней, Pro+ - за 115 900, Max - за 127 900, Ultra - за 139 900. При оценке цены стоит учитывать и расходы на владение: в разборе стоимости владения Lada Granta оказалась дешевле Vesta за три года, несмотря на более высокую остаточную стоимость последней.
Кузов достигает 4560 мм в длину, 1896 мм в ширину и 1630 мм в высоту. Колесная база составляет 2815 мм. Багажник вмещает от 394 до 1815 литров, а под полом есть дополнительный отсек на 158 литров. Для колес заявлены диски диаметром от 17 до 19 дюймов. Спереди установлены стойки МакФерсон, сзади - независимая многорычажная подвеска. Силовой каркас на 83% выполнен из высокопрочных сталей; в базовой комплектации предусмотрено семь подушек безопасности.
В салоне установлены два дисплея: приборный диагональю 10,25 дюйма и центральный, на 15,6 дюйма, с разрешением 2,5K. Мультимедийная система работает на 4-нм чипе MediaTek MTK8676. Передние кресла получили электрорегулировки, подогрев и вентиляцию. В топовых версиях есть подогрев руля и продвинутый комплекс водительских ассистентов с заявленной вычислительной мощностью до 420 TOPS. В него входят лидар на 192 линии и чип Horizon Journey 6H. В базовой версии предусмотрены автоматическая парковка, обзор на 540 градусов и контроль слепых зон.
Единственный передний электромотор развивает 155 кВт, или около 211 л.с., и 270 Н·м. Разгон до 100 км/ч занимает 7,1 или 7,3 секунды, в зависимости от версии; максимальная скорость - 175 км/ч. Покупателям предложат аккумуляторы емкостью 45,8 и 58,5 кВт·ч. Запас хода составляет соответственно 415 и 520 километров по китайскому циклу CLTC. Эти показатели относятся именно к CLTC: напрямую сопоставлять их с цифрами по европейскому циклу WLTP или американскому EPA нельзя. Батареи для разных исполнений поставляют CATL и Gotion High-Tech.
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