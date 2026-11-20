Каким получился самый мощный Volkswagen Polo в истории и пойдет ли он в серию

Немецкий бренд отметил юбилей линейки GTI самым мощным Polo за всю историю модели. Узнали, зачем хетчбэку убрали задние двери и какую начинку он получил.

Немецкий бренд отметил юбилей линейки GTI самым мощным Polo за всю историю модели. Узнали, зачем хетчбэку убрали задние двери и какую начинку он получил.

Электрический Volkswagen ID Polo GTI Clubsport набирает 100 км/ч за 4,7 секунды с системой Launch Control; максимальная скорость заявлена на уровне 240 км/ч. Одноразовый концепт построен на модульной платформе MEB+ и сохранит передний привод. Публичную премьеру назначили на Essen Motor Show в Германии, который пройдет с 27 ноября по 6 декабря 2026 года. Показ приурочен к 50-летию маркировки GTI. Volkswagen называет автомобиль трековым концептом и демонстратором электрической спортивной ДНК марки, а не серийной моделью. Автомобиль создан исключительно для гоночного трека.

Переднеприводная машина получила один электромотор мощностью 270 кВт, или 367 PS, примерно 362 л.с. В отдельных режимах отдача кратковременно доходит до 394 л.с. Максимальный крутящий момент составляет 550 Н·м против 290 Н·м у обычного ID Polo GTI. Под эту нагрузку Volkswagen усилил силовую структуру передней части и установил новый передний подрамник. Передачу тяги на передние колеса помогает контролировать электронно регулируемая блокировка дифференциала VAQ. Новая керамическая тормозная система рассчитана на трековую эксплуатацию.

Обычный ID Polo GTI мощностью около 226 PS достигает 100 км/ч за 6,8 секунды. Clubsport справляется с разгоном за 4,7 секунды. У серийного ID Polo GTI крутящий момент составляет 290 Н·м.

Кузов также переделали: четырехдверный хетчбек стал двухдверным, колесные арки расширили. Спереди установили крупный сплиттер. Сзади появились диффузор и массивное антикрыло, а на капоте сделали вентиляционные отверстия. В Volkswagen объяснили отказ от задних дверей широкими задними крыльями и увеличенной шириной кузова в задней части. Двухдверная схема останется особенностью концепта, для серийной версии ее не предусмотрели.

Заднего ряда в салоне больше нет, теперь он рассчитан на двух человек. Спереди поставили ковшеобразные кресла Recaro с пятиточечными ремнями. Красный каркас безопасности сразу выдает трековое назначение машины. Некоторые элементы отделали микрофлисом ArtVelours. 13-дюймовый экран оставили, но полноценную мультимедийную систему в концепт не установили.

Volkswagen не объявлял о серийном выпуске концепта. Компания также не называла цену и дату начала продаж. Проект представили как демонстрацию того, как спортивная ДНК GTI может перейти в электромобили. Ранее марка показывала заряженный кроссовер T-Roc R с ДВС мощностью 333 л.с. Для него предусмотрен специальный режим для гоночного трека Нюрбургринг.