20 ноября 2026, 17:54
Каким получился самый мощный Volkswagen Polo в истории и пойдет ли он в серию
Каким получился самый мощный Volkswagen Polo в истории и пойдет ли он в серию
Немецкий бренд отметил юбилей линейки GTI самым мощным Polo за всю историю модели. Узнали, зачем хетчбэку убрали задние двери и какую начинку он получил.
Электрический Volkswagen ID Polo GTI Clubsport набирает 100 км/ч за 4,7 секунды с системой Launch Control; максимальная скорость заявлена на уровне 240 км/ч. Одноразовый концепт построен на модульной платформе MEB+ и сохранит передний привод. Публичную премьеру назначили на Essen Motor Show в Германии, который пройдет с 27 ноября по 6 декабря 2026 года. Показ приурочен к 50-летию маркировки GTI. Volkswagen называет автомобиль трековым концептом и демонстратором электрической спортивной ДНК марки, а не серийной моделью. Автомобиль создан исключительно для гоночного трека.
Переднеприводная машина получила один электромотор мощностью 270 кВт, или 367 PS, примерно 362 л.с. В отдельных режимах отдача кратковременно доходит до 394 л.с. Максимальный крутящий момент составляет 550 Н·м против 290 Н·м у обычного ID Polo GTI. Под эту нагрузку Volkswagen усилил силовую структуру передней части и установил новый передний подрамник. Передачу тяги на передние колеса помогает контролировать электронно регулируемая блокировка дифференциала VAQ. Новая керамическая тормозная система рассчитана на трековую эксплуатацию.
Обычный ID Polo GTI мощностью около 226 PS достигает 100 км/ч за 6,8 секунды. Clubsport справляется с разгоном за 4,7 секунды. У серийного ID Polo GTI крутящий момент составляет 290 Н·м.
Кузов также переделали: четырехдверный хетчбек стал двухдверным, колесные арки расширили. Спереди установили крупный сплиттер. Сзади появились диффузор и массивное антикрыло, а на капоте сделали вентиляционные отверстия. В Volkswagen объяснили отказ от задних дверей широкими задними крыльями и увеличенной шириной кузова в задней части. Двухдверная схема останется особенностью концепта, для серийной версии ее не предусмотрели.
Заднего ряда в салоне больше нет, теперь он рассчитан на двух человек. Спереди поставили ковшеобразные кресла Recaro с пятиточечными ремнями. Красный каркас безопасности сразу выдает трековое назначение машины. Некоторые элементы отделали микрофлисом ArtVelours. 13-дюймовый экран оставили, но полноценную мультимедийную систему в концепт не установили.
Volkswagen не объявлял о серийном выпуске концепта. Компания также не называла цену и дату начала продаж. Проект представили как демонстрацию того, как спортивная ДНК GTI может перейти в электромобили. Ранее марка показывала заряженный кроссовер T-Roc R с ДВС мощностью 333 л.с. Для него предусмотрен специальный режим для гоночного трека Нюрбургринг.
Похожие материалы Фольксваген
-
12.11.2026, 00:17
Какой доступный автомобиль внезапно забрал главные автопремии Германии?
ID. Polo признали лучшим в ценовой категории до 25 000 евро и присудили ему еще две награды, включая Гран-при Автомобиль года в Германии. Для модели важны и оценки жюри, и заявленная в Германии стартовая цена. Европейский автомобиль года объявят в январе 2027-го.Читать далее
-
08.10.2026, 21:07
Где в России платят самый низкий транспортный налог: реальные суммы для машин до 100 л.с.
В 2026 году российские автовладельцы ищут способы снизить расходы на транспорт. Сумма налога зависит не только от мощности двигателя, но и от региона регистрации. В материале - конкретные модели, реальные ставки и нюансы, которые помогут сэкономить на налогах уже сейчас.Читать далее
-
21.05.2026, 17:16
Какие новые модели Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, BMW и Skoda ждут россиян
Российский рынок переживает трансформацию: привычные Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, BMW и Skoda ушли, но их новые поколения вызывают живой интерес. Разбираемся, как изменились эти автомобили и почему их возвращения ждут с особым нетерпением.Читать далее
-
30.04.2026, 17:21
Volkswagen ID.Polo: с массажными сиденьями и запасом хода 455 км по цене топовой Lada Vesta
Volkswagen представил долгожданный ID.Polo - полностью электрический хэтчбек с передовым оснащением и запасом хода до 455 км. Новинка уже доступна для предзаказа в Германии, а цена стартует от 24 995 евро. Почему эта модель может изменить рынок и что в ней необычного - разбираемся в деталях.Читать далее
-
14.04.2026, 15:02
Что выгоднее в 2026 году: Сравнение затрат на электрокар и бензиновый автомобиль за 5 лет
В 2026 году электромобили занимают уже почти 4% российского рынка, а государство активно поддерживает их владельцев. Мы разобрали, действительно ли эксплуатация электрокара обходится дешевле, чем классического автомобиля с ДВС, и какие подводные камни ждут покупателей. Эксперты отмечают важные нюансы, которые стоит учесть при выборе машины.Читать далее
-
08.03.2026, 05:13
Volkswagen готовит ID. Polo, ID. Golf и возвращение легендарного Beetle в новой линейке
Volkswagen меняет подход к своим моделям: теперь привычные названия получат и электрические версии. В ближайшие годы ожидаются ID. Polo, ID. Golf и, возможно, возвращение культового Beetle в новом цифровом облике. Почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
07.06.2020, 23:18
В Петербурге Ferrari влетела в VW Polo: разбиты оба автомобиля, водитель «бюджетника» погиб
Вечером 7 июня 2020 года в Петроградском районе Санкт-Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизнь человека. Орудием убийства стал дорогой итальянский суперкар стоимостью порядка 19 млн рублей.Читать далее
-
22.12.2016, 12:48
Крышу Volkswagen Polo окрасили в черный цвет
Новые элементы экстерьера станут доступны со следующего года. В палитру цветов Polo добавлен эксклюзивный металлик Copper Orange, который теперь предлагается для комплектаций Conceptline, Trendline, Comfortline и Highline.Читать далее
-
22.11.2026, 15:59
Кто и на каких условиях сможет купить машину со скидкой 35% с 1 декабря
Льготное автокредитование возобновят 1 декабря после паузы. Для семей с детьми расширили условия скидок. Покупателям электромобилей сохранят базовую выгоду 10%. Высоколокализованные модели дадут скидку до 35%.Читать далее
-
22.11.2026, 11:49
CFMOTO 450CL-C: круизер для города, который не боится грунтовок
Компания CFMOTO представила 450CL-C — круизер, позиционируемый как доступный вход в класс. Низкое седло высотой 690 мм, масса 166 кг и ременный привод вместо цепи делают модель ориентированной на плотный городской поток и спокойные загородные поездки.Читать далее
-
20.11.2026, 17:35
На что способен новый «Шмель» от RAM с мотором V8 на 777 сил
Взгляните на новый Rumble Bee («Шмель») от RAM с мотором на 777 сил. Он едет быстрее многих спорткаров, но не разучился возить тяжелые грузы. Разбираем главные фишки модели.Читать далее
Похожие материалы Фольксваген
-
12.11.2026, 00:17
Какой доступный автомобиль внезапно забрал главные автопремии Германии?
ID. Polo признали лучшим в ценовой категории до 25 000 евро и присудили ему еще две награды, включая Гран-при Автомобиль года в Германии. Для модели важны и оценки жюри, и заявленная в Германии стартовая цена. Европейский автомобиль года объявят в январе 2027-го.Читать далее
-
08.10.2026, 21:07
Где в России платят самый низкий транспортный налог: реальные суммы для машин до 100 л.с.
В 2026 году российские автовладельцы ищут способы снизить расходы на транспорт. Сумма налога зависит не только от мощности двигателя, но и от региона регистрации. В материале - конкретные модели, реальные ставки и нюансы, которые помогут сэкономить на налогах уже сейчас.Читать далее
-
21.05.2026, 17:16
Какие новые модели Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, BMW и Skoda ждут россиян
Российский рынок переживает трансформацию: привычные Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, BMW и Skoda ушли, но их новые поколения вызывают живой интерес. Разбираемся, как изменились эти автомобили и почему их возвращения ждут с особым нетерпением.Читать далее
-
30.04.2026, 17:21
Volkswagen ID.Polo: с массажными сиденьями и запасом хода 455 км по цене топовой Lada Vesta
Volkswagen представил долгожданный ID.Polo - полностью электрический хэтчбек с передовым оснащением и запасом хода до 455 км. Новинка уже доступна для предзаказа в Германии, а цена стартует от 24 995 евро. Почему эта модель может изменить рынок и что в ней необычного - разбираемся в деталях.Читать далее
-
14.04.2026, 15:02
Что выгоднее в 2026 году: Сравнение затрат на электрокар и бензиновый автомобиль за 5 лет
В 2026 году электромобили занимают уже почти 4% российского рынка, а государство активно поддерживает их владельцев. Мы разобрали, действительно ли эксплуатация электрокара обходится дешевле, чем классического автомобиля с ДВС, и какие подводные камни ждут покупателей. Эксперты отмечают важные нюансы, которые стоит учесть при выборе машины.Читать далее
-
08.03.2026, 05:13
Volkswagen готовит ID. Polo, ID. Golf и возвращение легендарного Beetle в новой линейке
Volkswagen меняет подход к своим моделям: теперь привычные названия получат и электрические версии. В ближайшие годы ожидаются ID. Polo, ID. Golf и, возможно, возвращение культового Beetle в новом цифровом облике. Почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
07.06.2020, 23:18
В Петербурге Ferrari влетела в VW Polo: разбиты оба автомобиля, водитель «бюджетника» погиб
Вечером 7 июня 2020 года в Петроградском районе Санкт-Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизнь человека. Орудием убийства стал дорогой итальянский суперкар стоимостью порядка 19 млн рублей.Читать далее
-
22.12.2016, 12:48
Крышу Volkswagen Polo окрасили в черный цвет
Новые элементы экстерьера станут доступны со следующего года. В палитру цветов Polo добавлен эксклюзивный металлик Copper Orange, который теперь предлагается для комплектаций Conceptline, Trendline, Comfortline и Highline.Читать далее
-
22.11.2026, 15:59
Кто и на каких условиях сможет купить машину со скидкой 35% с 1 декабря
Льготное автокредитование возобновят 1 декабря после паузы. Для семей с детьми расширили условия скидок. Покупателям электромобилей сохранят базовую выгоду 10%. Высоколокализованные модели дадут скидку до 35%.Читать далее
-
22.11.2026, 11:49
CFMOTO 450CL-C: круизер для города, который не боится грунтовок
Компания CFMOTO представила 450CL-C — круизер, позиционируемый как доступный вход в класс. Низкое седло высотой 690 мм, масса 166 кг и ременный привод вместо цепи делают модель ориентированной на плотный городской поток и спокойные загородные поездки.Читать далее
-
20.11.2026, 17:35
На что способен новый «Шмель» от RAM с мотором V8 на 777 сил
Взгляните на новый Rumble Bee («Шмель») от RAM с мотором на 777 сил. Он едет быстрее многих спорткаров, но не разучился возить тяжелые грузы. Разбираем главные фишки модели.Читать далее