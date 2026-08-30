Volkswagen ID. Tiguan приходит на смену ID.4: платформа MEB+, зарядка до 180 кВт и новые батареи до 79 кВт·ч

Volkswagen ID. Tiguan сменит ID.4: новые детали и сроки выхода электрокроссовера

Volkswagen готовит к запуску ID. Tiguan - преемника ID.4 на новой платформе MEB+. Модель обещает свежий дизайн, улучшенные характеристики и новые технологии. Разбираемся, чем важна эта смена для рынка электромобилей и почему она привлекает внимание экспертов.

Volkswagen готовит к запуску ID. Tiguan - преемника ID.4 на новой платформе MEB+. Модель обещает свежий дизайн, улучшенные характеристики и новые технологии. Разбираемся, чем важна эта смена для рынка электромобилей и почему она привлекает внимание экспертов.

Volkswagen готовит заметное обновление в линейке электрокроссоверов: вместо привычного ID.4 на рынок выходит совершенно новый ID. Тигуан. Это не просто смена названия — речь идет о глубокой переработке модели, которая теперь базируется на современной платформе MEB+. Такой шаг поможет бренду не отставать от быстро меняющихся тенденций в электромобильной индустрии и удерживать позиции среди конкурентов.

Производство ID.4 на заводе в Чаттануге завершилось еще в конце прошлого года, а запасы, по расчетам компании, должны были сохраниться до 2027 года, но закончились раньше.

Первые шпионские снимки говорят о заметных изменениях, отличающих его от предшественника. Внешне автомобиль стал строже и современнее, новые двери, переработанные задние стойки иной формы подчеркивают, что это не просто рестайлинг.

Задняя часть также меняется: новый бампер, диффузор, крышка багажника и фонари, которые пока маскируют под старую модель с помощью пленки.

Интерьер пока держится в секрете, но предполагает полностью новую переднюю панель, другие дисплеи, руль, кнопки и отделку. По слухам, Volkswagen делает ставку на более качественные материалы и улучшенную эргономику.

Главное отличие ID. Tiguan - переход на платформу MEB+, который гарантирует не только большую жесткость кузова, но и расширенные возможности по части батарей и зарядки. Ожидаются аккумуляторы на 58 и 79 кВт·ч, новые электромоторы с увеличенной мощностью и запасом хода, а также поддержка мощности зарядки свыше 180 кВт. Это позволит ID. Tiguan конкурировать с современными электрокроссоверами на рынке.

Прежний ID.4 выпускался в США с 2022 по 2026 год, а теперь производится в Германии и Китае. Модель предлагалась с задним или полным приводом, длина составляла 4584 мм, ширина - 1852 мм, высота - 1636 мм, масса превышала 2 тонны. В США цены на ID.4 начинались от 45 095 долларов за базовую версию, а топовые комплектации стоили до 57 655 долларов.

Появление ID. Tiguan – не пример единственного обновления в сегменте кроссоверов: автопроизводители активно пересматривают свои линейки, чтобы соответствовать ожиданиям рынка. Например, недавно Lamborghini выпустила спецверсию Temerario Tricolore, которая также стала символом перемен и новых технологий — подробнее об этом можно узнать в материале о новых тенденциях в премиум-сегменте .

Volkswagen ID. Tiguan может стать одной из самых технологичных моделей бренда в ближайшие годы. Важно отметить, что переход на MEB+ и новые батареи открывают для Volkswagen возможности для обновлений и расширения ассортимента электромобилей.