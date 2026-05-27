В Китае начали продавать новый лифтбек Volkswagen - почему его уже сравнивают с Lada

Volkswagen ID. Unyx 07: электроседан с 220 л.с. и ценой на уровне Lada выходит в Китае

В Китае стартовали продажи Volkswagen ID. Unyx 07 - электроседана, который удивил сочетанием мощности и цены. Модель построена на платформе MEB, оснащена современными технологиями и стоит как популярные бюджетные авто. Почему этот запуск может изменить рынок и что важно знать о новинке - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей новость о старте продаж Volkswagen ID. Unyx 07 в Китае может стать настоящим сигналом: электромобили становятся не только технологичнее, но и доступнее. На фоне роста интереса к электрокарам и постоянных разговоров о ценах на новые автомобили, появление мощного седана по цене, сравнимой с Lada, выглядит как важный тренд для всего рынка.

Volkswagen ID. Unyx 07 - это лифтбек с выразительным угловатым дизайном, длиной 4853 мм и колесной базой 2826 мм. Автомобиль построен на платформе MEB, что уже само по себе говорит о современном подходе к конструкции и безопасности. Под капотом - задний электромотор мощностью 228 л.с., что позволяет рассчитывать на динамику, сравнимую с более дорогими моделями. Внутри - настоящий технологический центр: цифровая приборная панель на 10,25 дюйма, огромный 15-дюймовый сенсорный экран мультимедиа и отдельный 12-дюймовый дисплей для пассажира. Над всей этой электроникой возвышается 27-дюймовый проекционный дисплей с дополненной реальностью, что пока встречается только в премиальных авто.

Салон Volkswagen ID. Unyx 07 продуман до мелочей: двухспицевое рулевое колесо с кнопками, подсветка по всему периметру, панорамная крыша с электроприводом и солнцезащитным козырьком. Для комфорта предусмотрены спортивные сиденья с 12-позиционной регулировкой, аудиосистема с 12 динамиками и даже система ароматизации воздуха. Все комплектации оснащены продвинутым ассистентом водителя Xpeng NOA, который помогает при движении по маршруту и делает поездки безопаснее.

По информации Carscoops, базовая версия Pure оценивается в 129 900 юаней (примерно 1,37 млн рублей), а более оснащенная Pure SE - в 139 900 юаней (около 1,47 млн рублей). Это ставит новинку в один ряд с такими конкурентами, как BYD Seal 06 EV, XPeng Mona M03, Geely Galaxy E8, Deepal SL03 и Tesla Model 3. А в России его цена сопоставима с седаном Lada Iskra в средней комплектации без медиасистемы. При этом Volkswagen делает ставку на сочетание цены, мощности и оснащения, что может привлечь внимание не только китайских, но и российских покупателей, следящих за трендами на мировом рынке.

Интересно, что на фоне запуска новых моделей в Китае, российский рынок также переживает волну обновлений. Такие новости показывают, что борьба за покупателя становится все острее, а производители вынуждены предлагать больше за меньшие деньги.

Если смотреть на ситуацию шире, появление Volkswagen ID. Unyx 07 в Китае может указывать на ускорение перехода к электромобилям в массовом сегменте. Модель сочетает в себе современные технологии, мощность и доступную цену, что раньше было редкостью для электрокаров. Для российских автолюбителей это сигнал: рынок меняется, и уже в ближайшие годы подобные предложения могут появиться и у нас. Важно отметить, что конкуренция среди производителей электромобилей усиливается, а значит, покупатели могут рассчитывать на еще более выгодные условия и расширение ассортимента.