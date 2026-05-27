В Китае начали продавать новый лифтбек Volkswagen - почему его уже сравнивают с Lada

27 мая 2026, 08:01
Volkswagen ID. Unyx 07: электроседан с 220 л.с. и ценой на уровне Lada выходит в Китае
Volkswagen ID. Unyx 07: электроседан с 220 л.с. и ценой на уровне Lada выходит в Китае
В Китае стартовали продажи Volkswagen ID. Unyx 07 - электроседана, который удивил сочетанием мощности и цены. Модель построена на платформе MEB, оснащена современными технологиями и стоит как популярные бюджетные авто. Почему этот запуск может изменить рынок и что важно знать о новинке - разбираемся в деталях.
Для российских автолюбителей новость о старте продаж Volkswagen ID. Unyx 07 в Китае может стать настоящим сигналом: электромобили становятся не только технологичнее, но и доступнее. На фоне роста интереса к электрокарам и постоянных разговоров о ценах на новые автомобили, появление мощного седана по цене, сравнимой с Lada, выглядит как важный тренд для всего рынка.
Volkswagen ID. Unyx 07 - это лифтбек с выразительным угловатым дизайном, длиной 4853 мм и колесной базой 2826 мм. Автомобиль построен на платформе MEB, что уже само по себе говорит о современном подходе к конструкции и безопасности. Под капотом - задний электромотор мощностью 228 л.с., что позволяет рассчитывать на динамику, сравнимую с более дорогими моделями. Внутри - настоящий технологический центр: цифровая приборная панель на 10,25 дюйма, огромный 15-дюймовый сенсорный экран мультимедиа и отдельный 12-дюймовый дисплей для пассажира. Над всей этой электроникой возвышается 27-дюймовый проекционный дисплей с дополненной реальностью, что пока встречается только в премиальных авто.
Салон Volkswagen ID. Unyx 07 продуман до мелочей: двухспицевое рулевое колесо с кнопками, подсветка по всему периметру, панорамная крыша с электроприводом и солнцезащитным козырьком. Для комфорта предусмотрены спортивные сиденья с 12-позиционной регулировкой, аудиосистема с 12 динамиками и даже система ароматизации воздуха. Все комплектации оснащены продвинутым ассистентом водителя Xpeng NOA, который помогает при движении по маршруту и делает поездки безопаснее.
По информации Carscoops, базовая версия Pure оценивается в 129 900 юаней (примерно 1,37 млн рублей), а более оснащенная Pure SE - в 139 900 юаней (около 1,47 млн рублей). Это ставит новинку в один ряд с такими конкурентами, как BYD Seal 06 EV, XPeng Mona M03, Geely Galaxy E8, Deepal SL03 и Tesla Model 3. А в России его цена сопоставима с седаном Lada Iskra в средней комплектации без медиасистемы. При этом Volkswagen делает ставку на сочетание цены, мощности и оснащения, что может привлечь внимание не только китайских, но и российских покупателей, следящих за трендами на мировом рынке.
Интересно, что на фоне запуска новых моделей в Китае, российский рынок также переживает волну обновлений. Например, недавно стало известно о старте продаж новых автомобилей Volga, что может изменить баланс сил среди конкурентов - подробнее об этом можно узнать в материале о запуске Volga и ценах на новые модели. Такие новости показывают, что борьба за покупателя становится все острее, а производители вынуждены предлагать больше за меньшие деньги.
Если смотреть на ситуацию шире, появление Volkswagen ID. Unyx 07 в Китае может указывать на ускорение перехода к электромобилям в массовом сегменте. Модель сочетает в себе современные технологии, мощность и доступную цену, что раньше было редкостью для электрокаров. Для российских автолюбителей это сигнал: рынок меняется, и уже в ближайшие годы подобные предложения могут появиться и у нас. Важно отметить, что конкуренция среди производителей электромобилей усиливается, а значит, покупатели могут рассчитывать на еще более выгодные условия и расширение ассортимента.
Похожие материалы Фольксваген, Лада
-
10.03.2026, 16:20
Volkswagen ID. Unyx 08: новый электрокроссовер с необычным интерьером и запасом хода 730 км
Volkswagen представил интерьер своего нового электрокроссовера ID. Unyx 08, который заметно отличается от привычных моделей бренда. В салоне почти нет привычных кнопок, а управление сосредоточено на больших экранах. Модель уже готовится к старту продаж в Китае и может попасть в Россию по параллельному импорту. Почему этот автомобиль может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
17.01.2026, 10:25
Volkswagen снял завесу: электроседану для Китая на базе нового кроссовера ID. Unyx 08 быть
Volkswagen запускает в Китае электрокроссовер ID. Unyx 08, созданный совместно с JAC и Xpeng. Вслед за ним появится седан на той же платформе. Дизайн и характеристики держат в напряжении. Ожидания растут.Читать далее
-
10.11.2025, 17:31
Volkswagen представил электрокроссовер ID. UNYX 08 с запасом хода более 700 км
Volkswagen готовит к выходу крупный электрокроссовер ID. UNYX 08. Модель удивляет запасом хода и технологиями. В салоне – инновационный дизайн и экологичные материалы. Поддержка ИИ и продвинутые ассистенты делают новинку заметной на рынке. Ожидается множество интересных опций.Читать далее
-
27.05.2026, 07:51
В России ужесточают требования к безопасности новых авто: что изменится и как это скажется на цене
В России готовят масштабные перемены для всех, кто планирует купить новый автомобиль. Власти вводят обязательные системы безопасности, которые раньше были лишь опцией. Мало кто знает, что это приведет к заметному росту цен и изменит подход к выбору машины. Эксперты объяснили, какие технологии станут стандартом и почему автопроизводители не спешат внедрять новшества.Читать далее
-
27.05.2026, 05:31
Рейтинг оцинковки кузова: какие китайские кроссоверы в России защищены от коррозии
В 2026 году вопрос коррозии для китайских кроссоверов в России актуален как никогда: эксперты проверили популярные модели и выяснили, какие из них действительно способны противостоять зимним реагентам и не требуют срочной антикоррозийной обработки.Читать далее
-
27.05.2026, 05:00
BAW MPV: 7 мест, классическая АКПП и 2,0-литровый мотор без турбины по доступной цене
BAW MPV - редкий гость на российском рынке: минивэн с семью местами, атмосферным двигателем и классической автоматической коробкой. Чем он отличается от конкурентов и на чем сэкономил производитель - разбираемся в обзоре.Читать далее
-
27.05.2026, 04:50
Haval Jolion и Haval M6: сравнение кроссоверов на фоне падения спроса и скидок
Российский рынок кроссоверов переживает непростые времена: спрос падает, дилеры вынуждены снижать цены даже на такие популярные модели, как Haval Jolion и Haval M6. В чем их ключевые различия и какой вариант окажется выгоднее для покупателя - разбираемся в деталях.Читать далее
-
26.05.2026, 18:36
Belgee X70: чем отличается от Geely Atlas Pro и стоит ли покупать в 2026 году
Белорусский кроссовер Belgee X70 - это не просто копия Geely Atlas Pro, а самостоятельная модель с рядом доработок и адаптаций для российского рынка. Разбираемся, чем X70 отличается от донора, какие у него сильные и слабые стороны, и почему он может быть интересен покупателям именно сейчас.Читать далее
-
26.05.2026, 18:28
JAC J7: двухлетний лифтбек D-класса с АКПП и кожей дешевле новой Гранты
На рынке подержанных авто в России двухлетний JAC J7 с богатой комплектацией и автоматом стоит как новая Лада Гранта, но предлагает куда больше опций. Разбираемся, чем объясняется такая разница в цене и стоит ли рассматривать китайский лифтбек как альтернативу привычным моделям.Читать далее
-
26.05.2026, 17:54
General Motors внедряет систему CPS: автомобили смогут видеть сквозь препятствия
General Motors представил уникальную технологию CPS, которая объединяет автомобили в единую сеть и позволяет видеть то, что скрыто за большими машинами или углами зданий. Система уже вызвала интерес у экспертов: какие задачи она решает, что мешает запуску и почему это важно для безопасности на дорогах - разбираемся, как изменится привычное вождение в ближайшие годы.Читать далее
-
26.05.2026, 17:21
Сертификация Senat 900: старт массового выпуска нового седана в России
Мало кто ожидал, что отечественный премиум-седан Senat 900 так быстро пройдет сертификацию. Теперь модель официально готова к массовому производству и появлению в автосалонах. Почему это событие может изменить рынок, какие особенности у новинки и что ждет покупателей - разбираемся в деталях. Читать далее
Похожие материалы Фольксваген, Лада
-
10.03.2026, 16:20
Volkswagen ID. Unyx 08: новый электрокроссовер с необычным интерьером и запасом хода 730 км
Volkswagen представил интерьер своего нового электрокроссовера ID. Unyx 08, который заметно отличается от привычных моделей бренда. В салоне почти нет привычных кнопок, а управление сосредоточено на больших экранах. Модель уже готовится к старту продаж в Китае и может попасть в Россию по параллельному импорту. Почему этот автомобиль может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
17.01.2026, 10:25
Volkswagen снял завесу: электроседану для Китая на базе нового кроссовера ID. Unyx 08 быть
Volkswagen запускает в Китае электрокроссовер ID. Unyx 08, созданный совместно с JAC и Xpeng. Вслед за ним появится седан на той же платформе. Дизайн и характеристики держат в напряжении. Ожидания растут.Читать далее
-
10.11.2025, 17:31
Volkswagen представил электрокроссовер ID. UNYX 08 с запасом хода более 700 км
Volkswagen готовит к выходу крупный электрокроссовер ID. UNYX 08. Модель удивляет запасом хода и технологиями. В салоне – инновационный дизайн и экологичные материалы. Поддержка ИИ и продвинутые ассистенты делают новинку заметной на рынке. Ожидается множество интересных опций.Читать далее
-
27.05.2026, 07:51
В России ужесточают требования к безопасности новых авто: что изменится и как это скажется на цене
В России готовят масштабные перемены для всех, кто планирует купить новый автомобиль. Власти вводят обязательные системы безопасности, которые раньше были лишь опцией. Мало кто знает, что это приведет к заметному росту цен и изменит подход к выбору машины. Эксперты объяснили, какие технологии станут стандартом и почему автопроизводители не спешат внедрять новшества.Читать далее
-
27.05.2026, 05:31
Рейтинг оцинковки кузова: какие китайские кроссоверы в России защищены от коррозии
В 2026 году вопрос коррозии для китайских кроссоверов в России актуален как никогда: эксперты проверили популярные модели и выяснили, какие из них действительно способны противостоять зимним реагентам и не требуют срочной антикоррозийной обработки.Читать далее
-
27.05.2026, 05:00
BAW MPV: 7 мест, классическая АКПП и 2,0-литровый мотор без турбины по доступной цене
BAW MPV - редкий гость на российском рынке: минивэн с семью местами, атмосферным двигателем и классической автоматической коробкой. Чем он отличается от конкурентов и на чем сэкономил производитель - разбираемся в обзоре.Читать далее
-
27.05.2026, 04:50
Haval Jolion и Haval M6: сравнение кроссоверов на фоне падения спроса и скидок
Российский рынок кроссоверов переживает непростые времена: спрос падает, дилеры вынуждены снижать цены даже на такие популярные модели, как Haval Jolion и Haval M6. В чем их ключевые различия и какой вариант окажется выгоднее для покупателя - разбираемся в деталях.Читать далее
-
26.05.2026, 18:36
Belgee X70: чем отличается от Geely Atlas Pro и стоит ли покупать в 2026 году
Белорусский кроссовер Belgee X70 - это не просто копия Geely Atlas Pro, а самостоятельная модель с рядом доработок и адаптаций для российского рынка. Разбираемся, чем X70 отличается от донора, какие у него сильные и слабые стороны, и почему он может быть интересен покупателям именно сейчас.Читать далее
-
26.05.2026, 18:28
JAC J7: двухлетний лифтбек D-класса с АКПП и кожей дешевле новой Гранты
На рынке подержанных авто в России двухлетний JAC J7 с богатой комплектацией и автоматом стоит как новая Лада Гранта, но предлагает куда больше опций. Разбираемся, чем объясняется такая разница в цене и стоит ли рассматривать китайский лифтбек как альтернативу привычным моделям.Читать далее
-
26.05.2026, 17:54
General Motors внедряет систему CPS: автомобили смогут видеть сквозь препятствия
General Motors представил уникальную технологию CPS, которая объединяет автомобили в единую сеть и позволяет видеть то, что скрыто за большими машинами или углами зданий. Система уже вызвала интерес у экспертов: какие задачи она решает, что мешает запуску и почему это важно для безопасности на дорогах - разбираемся, как изменится привычное вождение в ближайшие годы.Читать далее
-
26.05.2026, 17:21
Сертификация Senat 900: старт массового выпуска нового седана в России
Мало кто ожидал, что отечественный премиум-седан Senat 900 так быстро пройдет сертификацию. Теперь модель официально готова к массовому производству и появлению в автосалонах. Почему это событие может изменить рынок, какие особенности у новинки и что ждет покупателей - разбираемся в деталях. Читать далее