Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Дарья Климова

10 марта 2026, 16:20

Volkswagen ID. Unyx 08: новый электрокроссовер с необычным интерьером и запасом хода 730 км

Volkswagen ID. Unyx 08: новый электрокроссовер с необычным интерьером и запасом хода 730 км

Немецкий кроссовер выходит в Китае и может появиться в России уже скоро

Volkswagen ID. Unyx 08: новый электрокроссовер с необычным интерьером и запасом хода 730 км

Volkswagen представил интерьер своего нового электрокроссовера ID. Unyx 08, который заметно отличается от привычных моделей бренда. В салоне почти нет привычных кнопок, а управление сосредоточено на больших экранах. Модель уже готовится к старту продаж в Китае и может попасть в Россию по параллельному импорту. Почему этот автомобиль может изменить рынок - в нашем материале.

Volkswagen представил интерьер своего нового электрокроссовера ID. Unyx 08, который заметно отличается от привычных моделей бренда. В салоне почти нет привычных кнопок, а управление сосредоточено на больших экранах. Модель уже готовится к старту продаж в Китае и может попасть в Россию по параллельному импорту. Почему этот автомобиль может изменить рынок - в нашем материале.

Для российских автолюбителей новость о появлении Volkswagen ID. Unyx 08 может стать настоящим сюрпризом. На фоне ограниченного выбора новых моделей и растущего интереса к современным электромобилям, выход этого кроссовера способен заметно повлиять на рынок. Особенно учитывая, что модель разрабатывалась специально для Китая, но вполне может попасть в Россию по схеме параллельного импорта.

Как сообщает Autonews, интерьер Volkswagen ID. Unyx 08 демонстрирует совершенно иной подход к организации пространства. В отличие от европейских моделей, где ценятся физические кнопки и привычные органы управления, здесь ставка сделана на технологии и искусственный интеллект. Центральная консоль практически полностью лишена традиционных клавиш - управление большинством функций осуществляется через два огромных 14,96-дюймовых дисплея с высоким разрешением. Дополняет их цифровая приборная панель на 10,25 дюйма. Однако полностью отказываться от физических элементов Volkswagen не стал: кнопки остались на руле и дверях.

Фото: Volkswagen 

Особое внимание уделено комфорту. В кроссовере установлена большая панорамная крыша площадью 1,74 кв. м с системой затемнения, которую можно регулировать голосом или через сенсор. Для передних пассажиров предусмотрены две площадки для беспроводной зарядки смартфонов, а для задних - откидные столики, встроенные в спинки передних кресел. За качественный звук отвечает аудиосистема с 20 динамиками, а кожаные сиденья регулируются в десяти направлениях. Такой набор опций явно рассчитан на конкуренцию с LiAuto и другими крупными игроками сегмента.

Фото: Volkswagen 

Техническая часть тоже не разочарует. Volkswagen ID. Unyx 08 создан в рамках совместного предприятия Volkswagen Anhui и Xpeng. Покупателям предложат версии с одним или двумя электромоторами. Топовая модификация развивает почти 500 л.с., а максимальный запас хода по китайскому циклу CLTC достигает 730 км. Это один из лучших показателей среди электрокроссоверов в своем классе.

Фото: Volkswagen 

Экстерьер модели впервые показали еще в ноябре прошлого года. Тогда автомобиль удивил публику необычным для Volkswagen обликом: без фирменной эмблемы его сложно узнать. Дизайн стал развитием концепта ID. Evo и открыл новую стилистическую линию бренда. Габариты впечатляют: длина - 5000 мм, колесная база - 3030 мм. Благодаря электрической платформе удалось увеличить расстояние между осями по сравнению с бензиновыми аналогами.

Среди интересных деталей - тормозная система Brembo и оригинальный элемент в виде изображения волка, встроенного в третий стоп-сигнал. Передняя часть получила раздельную оптику, а кузов - утопленные дверные ручки и безрамочные двери, что уже стало визитной карточкой современных электромобилей. Продажи Volkswagen ID. Unyx 08 стартуют в Китае в ближайшие недели, и не исключено, что вскоре новинка появится и на российском рынке.

Упомянутые модели: Volkswagen ID.UNYX
Упомянутые марки: Volkswagen
