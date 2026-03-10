Немецкий кроссовер выходит в Китае и может появиться в России уже скоро

10 марта 2026, 16:20
Volkswagen ID. Unyx 08: новый электрокроссовер с необычным интерьером и запасом хода 730 км
Volkswagen ID. Unyx 08: новый электрокроссовер с необычным интерьером и запасом хода 730 км
Volkswagen представил интерьер своего нового электрокроссовера ID. Unyx 08, который заметно отличается от привычных моделей бренда. В салоне почти нет привычных кнопок, а управление сосредоточено на больших экранах. Модель уже готовится к старту продаж в Китае и может попасть в Россию по параллельному импорту. Почему этот автомобиль может изменить рынок - в нашем материале.
Для российских автолюбителей новость о появлении Volkswagen ID. Unyx 08 может стать настоящим сюрпризом. На фоне ограниченного выбора новых моделей и растущего интереса к современным электромобилям, выход этого кроссовера способен заметно повлиять на рынок. Особенно учитывая, что модель разрабатывалась специально для Китая, но вполне может попасть в Россию по схеме параллельного импорта.
Как сообщает Autonews, интерьер Volkswagen ID. Unyx 08 демонстрирует совершенно иной подход к организации пространства. В отличие от европейских моделей, где ценятся физические кнопки и привычные органы управления, здесь ставка сделана на технологии и искусственный интеллект. Центральная консоль практически полностью лишена традиционных клавиш - управление большинством функций осуществляется через два огромных 14,96-дюймовых дисплея с высоким разрешением. Дополняет их цифровая приборная панель на 10,25 дюйма. Однако полностью отказываться от физических элементов Volkswagen не стал: кнопки остались на руле и дверях.
Особое внимание уделено комфорту. В кроссовере установлена большая панорамная крыша площадью 1,74 кв. м с системой затемнения, которую можно регулировать голосом или через сенсор. Для передних пассажиров предусмотрены две площадки для беспроводной зарядки смартфонов, а для задних - откидные столики, встроенные в спинки передних кресел. За качественный звук отвечает аудиосистема с 20 динамиками, а кожаные сиденья регулируются в десяти направлениях. Такой набор опций явно рассчитан на конкуренцию с LiAuto и другими крупными игроками сегмента.
Техническая часть тоже не разочарует. Volkswagen ID. Unyx 08 создан в рамках совместного предприятия Volkswagen Anhui и Xpeng. Покупателям предложат версии с одним или двумя электромоторами. Топовая модификация развивает почти 500 л.с., а максимальный запас хода по китайскому циклу CLTC достигает 730 км. Это один из лучших показателей среди электрокроссоверов в своем классе.
Экстерьер модели впервые показали еще в ноябре прошлого года. Тогда автомобиль удивил публику необычным для Volkswagen обликом: без фирменной эмблемы его сложно узнать. Дизайн стал развитием концепта ID. Evo и открыл новую стилистическую линию бренда. Габариты впечатляют: длина - 5000 мм, колесная база - 3030 мм. Благодаря электрической платформе удалось увеличить расстояние между осями по сравнению с бензиновыми аналогами.
Среди интересных деталей - тормозная система Brembo и оригинальный элемент в виде изображения волка, встроенного в третий стоп-сигнал. Передняя часть получила раздельную оптику, а кузов - утопленные дверные ручки и безрамочные двери, что уже стало визитной карточкой современных электромобилей. Продажи Volkswagen ID. Unyx 08 стартуют в Китае в ближайшие недели, и не исключено, что вскоре новинка появится и на российском рынке.
Похожие материалы Фольксваген
-
17.01.2026, 10:25
Volkswagen снял завесу: электроседану для Китая на базе нового кроссовера ID. Unyx 08 быть
Volkswagen запускает в Китае электрокроссовер ID. Unyx 08, созданный совместно с JAC и Xpeng. Вслед за ним появится седан на той же платформе. Дизайн и характеристики держат в напряжении. Ожидания растут.Читать далее
-
10.11.2025, 17:31
Volkswagen представил электрокроссовер ID. UNYX 08 с запасом хода более 700 км
Volkswagen готовит к выходу крупный электрокроссовер ID. UNYX 08. Модель удивляет запасом хода и технологиями. В салоне – инновационный дизайн и экологичные материалы. Поддержка ИИ и продвинутые ассистенты делают новинку заметной на рынке. Ожидается множество интересных опций.Читать далее
-
10.03.2026, 16:32
Nissan Leaf признан лучшим автомобилем года по версии женщин-журналистов
Женское жюри из 86 автоэкспертов из 55 стран определило победителя престижной премии Women's Worldwide Car of the Year 2026. Nissan Leaf оказался на вершине рейтинга, а вместе с ним награды получили и другие модели. Почему именно эти автомобили оказались в центре внимания и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.03.2026, 14:24
Jaecoo J6: новый кроссовер с необычным салоном и акцентом на практичность
На российском рынке появился Jaecoo J6 - кроссовер, который удивляет не только внешностью, но и подходом к оснащению. Мало кто знает, что в отделке салона использованы материалы, устойчивые к когтям домашних животных. Какие еще неожиданные решения приготовили китайцы и что ждет покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
-
10.03.2026, 14:05
Geely Preface с новым мотором 150 л.с. выходит в России: комплектации и цены
Geely Preface теперь доступен в России с новым 2,0-литровым двигателем на 150 л.с. и двумя комплектациями. Модель стала интереснее для тех, кто ищет седан бизнес-класса по разумной цене. Почему это важно для рынка и какие опции теперь доступны - разбираемся подробно. Мало кто знает, что Preface теперь ближе к конкурентам по стоимости.Читать далее
-
10.03.2026, 13:59
Lada Largus CNG: новые комплектации и старт продаж по сниженным ценам
АвтоВАЗ удивил автолюбителей: битопливный Lada Largus теперь доступен в новых комплектациях, а цены на стартовые версии заметно снизились. Какие опции вошли в базу, что изменилось для фургона и универсала, и почему сейчас самое время задуматься о покупке - разбираемся в деталях. Выгода может достигать 280 000 рублей, а условия лизинга и трейд-ин стали еще привлекательнее.Читать далее
-
10.03.2026, 13:25
«Москвич 3» против JAC: как российская локализация изменила китайский кроссовер
Кроссовер «Москвич 3» после локализации получил ряд доработок, которые отличают его от исходного JAC JS4. Производитель акцентирует внимание на улучшенной коррозионной стойкости, новых материалах и адаптации систем безопасности. Почему эти изменения важны для российских водителей - в нашем материале.Читать далее
-
10.03.2026, 12:39
Porsche представил новую версию Cayenne S: расширение электрической линейки
Porsche продолжает наращивать присутствие в сегменте электромобилей, добавляя Cayenne S к уже известным Taycan, Macan II и E4 Cayenne. Новинка занимает промежуточное положение между базовой и топовой версиями, что может изменить расстановку сил на рынке премиальных SUV. Эксперты отмечают, что этот шаг может стать ответом на снижение интереса к традиционным моделям бренда.Читать далее
-
10.03.2026, 12:27
Как в России появились электромобили: забытые прототипы и неожиданные решения
Российские инженеры начали экспериментировать с электромобилями задолго до появления Tesla. В материале - редкие факты о первых отечественных электрокарах, их технических особенностях и причинах, почему массовое производство так и не стало реальностью. Это важно для понимания современных трендов в автоиндустрии.Читать далее
-
10.03.2026, 12:18
Chrysler Pacifica 2027: новые комплектации, LED-оптика и снижение цен в США
Chrysler Pacifica 2027 выходит на рынок США с заметными изменениями: новые комплектации, современная светотехника и расширенные возможности персонализации. Впервые за долгое время стартовая цена стала ниже, а базовая версия LX заменяет прежний Voyager. Почему это событие может изменить расстановку сил в сегменте минивэнов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.03.2026, 12:17
Компактный автодом на базе Lada Granta: доступный вариант для путешествий по России
В России представлен уникальный автодом на платформе Lada Granta, рассчитанный на двоих и обещающий изменить подход к автотуризму. Новинка появится в нескольких комплектациях и уже готовится к старту продаж. Почему этот проект может стать новым трендом для путешествий по стране - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Фольксваген
-
17.01.2026, 10:25
Volkswagen снял завесу: электроседану для Китая на базе нового кроссовера ID. Unyx 08 быть
Volkswagen запускает в Китае электрокроссовер ID. Unyx 08, созданный совместно с JAC и Xpeng. Вслед за ним появится седан на той же платформе. Дизайн и характеристики держат в напряжении. Ожидания растут.Читать далее
-
10.11.2025, 17:31
Volkswagen представил электрокроссовер ID. UNYX 08 с запасом хода более 700 км
Volkswagen готовит к выходу крупный электрокроссовер ID. UNYX 08. Модель удивляет запасом хода и технологиями. В салоне – инновационный дизайн и экологичные материалы. Поддержка ИИ и продвинутые ассистенты делают новинку заметной на рынке. Ожидается множество интересных опций.Читать далее
-
10.03.2026, 16:32
Nissan Leaf признан лучшим автомобилем года по версии женщин-журналистов
Женское жюри из 86 автоэкспертов из 55 стран определило победителя престижной премии Women's Worldwide Car of the Year 2026. Nissan Leaf оказался на вершине рейтинга, а вместе с ним награды получили и другие модели. Почему именно эти автомобили оказались в центре внимания и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.03.2026, 14:24
Jaecoo J6: новый кроссовер с необычным салоном и акцентом на практичность
На российском рынке появился Jaecoo J6 - кроссовер, который удивляет не только внешностью, но и подходом к оснащению. Мало кто знает, что в отделке салона использованы материалы, устойчивые к когтям домашних животных. Какие еще неожиданные решения приготовили китайцы и что ждет покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
-
10.03.2026, 14:05
Geely Preface с новым мотором 150 л.с. выходит в России: комплектации и цены
Geely Preface теперь доступен в России с новым 2,0-литровым двигателем на 150 л.с. и двумя комплектациями. Модель стала интереснее для тех, кто ищет седан бизнес-класса по разумной цене. Почему это важно для рынка и какие опции теперь доступны - разбираемся подробно. Мало кто знает, что Preface теперь ближе к конкурентам по стоимости.Читать далее
-
10.03.2026, 13:59
Lada Largus CNG: новые комплектации и старт продаж по сниженным ценам
АвтоВАЗ удивил автолюбителей: битопливный Lada Largus теперь доступен в новых комплектациях, а цены на стартовые версии заметно снизились. Какие опции вошли в базу, что изменилось для фургона и универсала, и почему сейчас самое время задуматься о покупке - разбираемся в деталях. Выгода может достигать 280 000 рублей, а условия лизинга и трейд-ин стали еще привлекательнее.Читать далее
-
10.03.2026, 13:25
«Москвич 3» против JAC: как российская локализация изменила китайский кроссовер
Кроссовер «Москвич 3» после локализации получил ряд доработок, которые отличают его от исходного JAC JS4. Производитель акцентирует внимание на улучшенной коррозионной стойкости, новых материалах и адаптации систем безопасности. Почему эти изменения важны для российских водителей - в нашем материале.Читать далее
-
10.03.2026, 12:39
Porsche представил новую версию Cayenne S: расширение электрической линейки
Porsche продолжает наращивать присутствие в сегменте электромобилей, добавляя Cayenne S к уже известным Taycan, Macan II и E4 Cayenne. Новинка занимает промежуточное положение между базовой и топовой версиями, что может изменить расстановку сил на рынке премиальных SUV. Эксперты отмечают, что этот шаг может стать ответом на снижение интереса к традиционным моделям бренда.Читать далее
-
10.03.2026, 12:27
Как в России появились электромобили: забытые прототипы и неожиданные решения
Российские инженеры начали экспериментировать с электромобилями задолго до появления Tesla. В материале - редкие факты о первых отечественных электрокарах, их технических особенностях и причинах, почему массовое производство так и не стало реальностью. Это важно для понимания современных трендов в автоиндустрии.Читать далее
-
10.03.2026, 12:18
Chrysler Pacifica 2027: новые комплектации, LED-оптика и снижение цен в США
Chrysler Pacifica 2027 выходит на рынок США с заметными изменениями: новые комплектации, современная светотехника и расширенные возможности персонализации. Впервые за долгое время стартовая цена стала ниже, а базовая версия LX заменяет прежний Voyager. Почему это событие может изменить расстановку сил в сегменте минивэнов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.03.2026, 12:17
Компактный автодом на базе Lada Granta: доступный вариант для путешествий по России
В России представлен уникальный автодом на платформе Lada Granta, рассчитанный на двоих и обещающий изменить подход к автотуризму. Новинка появится в нескольких комплектациях и уже готовится к старту продаж. Почему этот проект может стать новым трендом для путешествий по стране - в нашем материале.Читать далее