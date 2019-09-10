10 сентября 2019, 07:33
Volkswagen изменил логотип
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Компания Volkswagen представила новый логотип, который избавился от 3D-эффекта, стал более лаконичным и универсальным. Одновременно в рекламных роликах Volkswagen появится новая звуковая заставка.
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Новый логотип выглядит более упрощенно по сравнению с предыдущим трехмерным значком. Дизайнеры сделали его более понятным, сохранив основные элементы – буквы «VW», заключенные в окружность. Новый логотип разработан с прицелом на электрические модели, шильдики на которых смогут светиться.
Прежде всего, новый светящийся логотип появится на штаб-квартире Volkswagen в Вольфсбурге, откуда волна обновлений будет распространяться по всему миру. По оценкам Volkswagen, предстоит заменить 70 000 логотипов в 154 странах мира, в том числе примерно на 10 тысячах дилерских и сервисных центрах. Нынешний ребрендинг должен стать одним из крупнейших проектов такого типа в мировой отрасли. Процесс смены логотипов должен завершиться к середине 2020 года.
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