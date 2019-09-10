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10 сентября 2019, 07:33

Volkswagen изменил логотип

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Компания Volkswagen представила новый логотип, который избавился от 3D-эффекта, стал более лаконичным и универсальным. Одновременно в рекламных роликах Volkswagen появится новая звуковая заставка.
Volkswagen изменил логотип

 

Volkswagen изменил логотип

 

Volkswagen изменил логотип

 

Volkswagen изменил логотип

 

Volkswagen изменил логотип

 

Volkswagen изменил логотип
Volkswagen изменил логотип
Volkswagen изменил логотип
Volkswagen изменил логотип
Volkswagen изменил логотип
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Volkswagen решился на масштабный ребрендинг, чтобы как можно дальше дистанцироваться от громкого скандала с фальсификацией данных о вредных выбросах дизельных двигателей. В компании сделали ставку на электричество и новейшие технологии. На смену слогану «Volkswagen. Das auto» должен прийти «Volkswagen, just electric». Изменится и звуковое оформление бренда.

Новый логотип выглядит более упрощенно по сравнению с предыдущим трехмерным значком. Дизайнеры сделали его более понятным, сохранив основные элементы – буквы «VW», заключенные в окружность. Новый логотип разработан с прицелом на электрические модели, шильдики на которых смогут светиться.

Прежде всего, новый светящийся логотип появится на штаб-квартире Volkswagen в Вольфсбурге, откуда волна обновлений будет распространяться по всему миру. По оценкам Volkswagen, предстоит заменить 70 000 логотипов в 154 странах мира, в том числе примерно на 10 тысячах дилерских и сервисных центрах. Нынешний ребрендинг должен стать одним из крупнейших проектов такого типа в мировой отрасли. Процесс смены логотипов должен завершиться к середине 2020 года.


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Volkswagen изменил логотип
{{material_127354}}Volkswagen решился на масштабный ребрендинг, чтобы как можно дальше дистанцироваться от громкого скандала с фальсификацией данных о вредных выбросах дизельных двигателей. В компании сделали ставку на электричество и новейшие технологии. На смену слогану «Volkswagen. Das auto» должен прийти «Volkswagen, just electric». Изменится и звуковое оформление бренда.Новый логотип выглядит более упрощенно по сравнению с предыдущим трехмерным значком. Дизайнеры сделали его более понятным, сохранив основные элементы – буквы «VW», заключенные в окружность. Новый логотип разработан с прицелом на электрические модели, шильдики на которых смогут светиться.Прежде всего, новый светящийся логотип появится на штаб-квартире Volkswagen в Вольфсбурге, откуда волна обновлений будет распространяться по всему миру. По оценкам Volkswagen, предстоит заменить 70 000 логотипов в 154 странах мира, в том числе примерно на 10 тысячах дилерских и сервисных центрах. Нынешний ребрендинг должен стать одним из крупнейших проектов такого типа в мировой отрасли. Процесс смены логотипов должен завершиться к середине 2020 года.
2019-09-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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