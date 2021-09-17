Volkswagen изобрел новую «кожу» для отделки салона (ее будут делать из кофе)
Фото: pinterest.com
Искусственная кожа – это многослойный материал, состоящий из текстильной основы, наполнителей и собственно верхнего слоя с имитацией кожи. Кофе решили использовать для изготовления наполнителя. В процессе обжарки от кофейных зерен отделяется серебристая шкурка. Из-за содержащегося в ней кофеина ее нельзя отправлять на корм скоту. Биотопливо из нее тоже не сделаешь. Кофейным компаниям приходится компостировать отходы, чтобы переработать их на удобрения. Volkswagen договорился с Heimbs, старейшей немецкой компанией по обжарке кофе, о поставках отработанных кофейных шкурок. Именно их и будут перерабатывать для нового наполнителя эко-кожи.
Сейчас специалисты Volkswagen тестируют новый материал. Ведь искусственная кожа должна выдерживать большие нагрузки в течение многих лет и сохранять привлекательный внешний вид в течение всего срока службы автомобиля. Первые тесты показали отличные результаты, сопоставимые с результатами современного кожзама. При благоприятном развитии событий, новая «кофейная» эко-кожа может уже через пару появиться в отделке автомобилей Volkswagen.
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