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12 августа 2019, 10:30

Volkswagen Jetta готовится к выходу на российский рынок

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Продажи Volkwagen Jetta седьмого поколения стартуют в России в течение ближайших месяцев. Новая Jetta уже появилась на официальном сайте марки. Ожидается, что машины к нам будут возить с завода в Мексике.
Volkswagen Jetta готовится к выходу на российский рынок

Volkwagen Jetta

Volkswagen Jetta готовится к выходу на российский рынок

Volkwagen Jetta

Volkswagen Jetta готовится к выходу на российский рынок

Volkwagen Jetta

Volkswagen Jetta готовится к выходу на российский рынок

Volkwagen Jetta

Volkswagen Jetta готовится к выходу на российский рынок

Volkwagen Jetta

Volkswagen Jetta готовится к выходу на российский рынок

Volkwagen Jetta

Volkswagen Jetta готовится к выходу на российский рынок

Volkwagen Jetta

Volkswagen Jetta готовится к выходу на российский рынок
Volkswagen Jetta готовится к выходу на российский рынок
Volkswagen Jetta готовится к выходу на российский рынок
Volkswagen Jetta готовится к выходу на российский рынок
Volkswagen Jetta готовится к выходу на российский рынок
Volkswagen Jetta готовится к выходу на российский рынок
Volkswagen Jetta готовится к выходу на российский рынок
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В июне представители российского офиса Volkwagen говорили, что продажи новой Jetta начнутся в России в конце 2019 года – начале 2020 года. Похоже, пока все идет в соответствии с графиком. На официальном российском сайте Volkwagen список моделей пополнился седаном Jetta седьмого поколения. По-видимому, в ближайшее время дилеры начнут принимать предварительные заявки.

Volkwagen Jetta предыдущего поколения выпускали на автозаводе ГАЗ в Нижнем Новгороде. В мае 2018 года конвейер остановили в ожидании появления модели новой генерации. Но возобновлять сборку Jetta здесь не планируют. Высвободившие мощности отдадут компактному Skoda Karoq, производство которого должно стартовать до конца 2019 года. Чуть позже на нижегородский конвейер встанет еще один компактный кроссовер – Volkswagen Tarek.

Седан Volkwagen Jetta седьмого поколения дебютировал на автосалоне в Детройте в январе 2018 года. Автомобиль построили на модульной платформе MQB. Габариты новинки: 4 702 мм х 1 799 мм х 1 459 мм, расстояние между осями – 2 686 мм. Выбор двигателей зависит от рынка сбыта. В Северной Америке покупателям предлагают автомобили с моторами объемом 1.4 литра (150 л.с.) и 2.0 литра (230 л.с.). Российским клиентам могут предложить 1,6-литровый агрегат в сочетании с автоматической коробкой передач. Первые автомобили будут поставлять с завода в Мексике, где новая Jetta  стоит от 330 тыс. песо (чуть более 1 млн рублей). Вопрос о локализации производства в России будет решен позже в зависимости от спроса на модель.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Jetta
У меня в данный момент Jetta. Моя первая машина (покупал еще в момент обучения в автошколе, шла с США) . Машина 2000г.в., 1.8Т 150л.с. (бензин) . Относится к четвертому поколению Jetta. Аналог европейской Bora. Так вот, езжу на ней уже 7.5 лет. Некоторые мои друзья уже три машины за это время сменили ...
Денис
Названы самые надежные 3-4-летние седаны
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Александр
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Подскажите как быть. Машина Volkswagen jetta 2.0 американка, бензиновая. В бак было залито 10 литров саляры. Как слить топливо не разбирая бензо - насос? И как прочистить топливную систему? Заранее спасибо всем кто откликнулся
Alex11125
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Volkswagen Jetta готовится к выходу на российский рынок
{{material_122861}}В июне представители российского офиса Volkwagen говорили, что продажи новой Jetta начнутся в России в конце 2019 года – начале 2020 года. Похоже, пока все идет в соответствии с графиком. На официальном российском сайте Volkwagen список моделей пополнился седаном Jetta седьмого поколения. По-видимому, в ближайшее время дилеры начнут принимать предварительные заявки.Volkwagen Jetta предыдущего поколения выпускали на автозаводе ГАЗ в Нижнем Новгороде. В мае 2018 года конвейер остановили в ожидании появления модели новой генерации. Но возобновлять сборку Jetta здесь не планируют. Высвободившие мощности отдадут компактному Skoda Karoq, производство которого должно стартовать до конца 2019 года. Чуть позже на нижегородский конвейер встанет еще один компактный кроссовер – Volkswagen Tarek.Седан Volkwagen Jetta седьмого поколения дебютировал на автосалоне в Детройте в январе 2018 года. Автомобиль построили на модульной платформе MQB. Габариты новинки: 4 702 мм х 1 799 мм х 1 459 мм, расстояние между осями – 2 686 мм. Выбор двигателей зависит от рынка сбыта. В Северной Америке покупателям предлагают автомобили с моторами объемом 1.4 литра (150 л.с.) и 2.0 литра (230 л.с.). Российским клиентам могут предложить 1,6-литровый агрегат в сочетании с автоматической коробкой передач. Первые автомобили будут поставлять с завода в Мексике, где новая Jetta  стоит от 330 тыс. песо (чуть более 1 млн рублей). Вопрос о локализации производства в России будет решен позже в зависимости от спроса на модель.
2019-08-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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