12 августа 2019, 10:30
Volkswagen Jetta готовится к выходу на российский рынок
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Продажи Volkwagen Jetta седьмого поколения стартуют в России в течение ближайших месяцев. Новая Jetta уже появилась на официальном сайте марки. Ожидается, что машины к нам будут возить с завода в Мексике.
Volkwagen Jetta
Volkwagen Jetta
Volkwagen Jetta
Volkwagen Jetta
Volkwagen Jetta
Volkwagen Jetta
Volkwagen Jetta
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Volkwagen Jetta предыдущего поколения выпускали на автозаводе ГАЗ в Нижнем Новгороде. В мае 2018 года конвейер остановили в ожидании появления модели новой генерации. Но возобновлять сборку Jetta здесь не планируют. Высвободившие мощности отдадут компактному Skoda Karoq, производство которого должно стартовать до конца 2019 года. Чуть позже на нижегородский конвейер встанет еще один компактный кроссовер – Volkswagen Tarek.
Седан Volkwagen Jetta седьмого поколения дебютировал на автосалоне в Детройте в январе 2018 года. Автомобиль построили на модульной платформе MQB. Габариты новинки: 4 702 мм х 1 799 мм х 1 459 мм, расстояние между осями – 2 686 мм. Выбор двигателей зависит от рынка сбыта. В Северной Америке покупателям предлагают автомобили с моторами объемом 1.4 литра (150 л.с.) и 2.0 литра (230 л.с.). Российским клиентам могут предложить 1,6-литровый агрегат в сочетании с автоматической коробкой передач. Первые автомобили будут поставлять с завода в Мексике, где новая Jetta стоит от 330 тыс. песо (чуть более 1 млн рублей). Вопрос о локализации производства в России будет решен позже в зависимости от спроса на модель.
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Комментарии пользователей
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