23 июня 2019, 10:51

Volkswagen Jetta вернется в Россию через полгода

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Выпуск седанов Volkswagen Jetta прекратился в Нижнем Новгороде в мае 2018 года. Возобновлять производство в России пока не планируют. Volkswagen Jetta седьмого поколения будут возить к нам с завода в Мексике.
Volkswagen Jetta вернется в Россию через полгода
Volkswagen Jetta вернется в Россию через полгода
Volkswagen Jetta вернется в Россию через полгода
Volkswagen Jetta вернется в Россию через полгода
Volkswagen Jetta вернется в Россию через полгода
Volkswagen Jetta вернется в Россию через полгода
Volkswagen Jetta вернется в Россию через полгода
Volkswagen Jetta вернется в Россию через полгода
Volkswagen Jetta вернется в Россию через полгода
Volkswagen Jetta вернется в Россию через полгода
Volkswagen Jetta вернется в Россию через полгода
Volkswagen Jetta вернется в Россию через полгода
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Седаны Volkswagen Jetta нового поколения появятся в салонах российских дилеров в конце 2019 – начале 2020 года. Об этом «Журналу Авто.ру» сообщил представитель Volkswagen. Поставки наладят напрямую с мексиканского завода марки, где сейчас модель собирают для клиентов в Северной и Латинской Америке. Завод в Китае выпускает Jetta только для местного рынка. В Европе модель больше не продается.

До недавнего времени Volkswagen Jetta шестого поколения собирали на предприятии «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Но со сменой поколения выпуск модели прекратился. Сейчас здесь производят только лифтбеки Skoda Octavia и кроссоверы Skoda Kodiaq. Высвободившие мощности отдадут компактному Skoda Karoq, сборка которого должна начаться нынешней осенью. Годом позднее компанию ему составит Volkswagen Tharu (он же Volkswagen Tarek для американских рынков).

Новый Volkswagen Jetta седьмого поколения представили в январе 2018 года на автосалоне в Детройте. Автомобиль построен на новой платформе MQB. Он прибавил в размерах по всем измерениям. В состав доступного оснащения вошла цифровая приборная панель, светодиодная оптика и 400-ватная аудиосистема Beats. Комплекс электронных помощников пополнился адаптивным круиз-контролем, системой слежения за рядностью движения, системой мониторинга «слепых» зон и адаптивным светом. В моторную гамму входят две бензиновые «турбочетверки» объемом 1,4 литра (150 л.с.) и 2,0 литра (230 л.с.). Агрегаты сочетаются с 6-ступенчатой «механикой». Кроме того, 1,4-литровый мотор может работать в паре с 6-диапазонным «автоматом» Tiptronic, а 2,0-литровому положен 7-ступенчатый «робот» DSG. Цены в Мексике начинаются от 330 тысяч песо (или около 1,1 млн рублей).

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Jetta
У меня в данный момент Jetta. Моя первая машина (покупал еще в момент обучения в автошколе, шла с США) . Машина 2000г.в., 1.8Т 150л.с. (бензин) . Относится к четвертому поколению Jetta. Аналог европейской Bora. Так вот, езжу на ней уже 7.5 лет. Некоторые мои друзья уже три машины за это время сменили ...
Денис
Названы самые надежные 3-4-летние седаны
Полная чушь! ВАГ на первых мастах, особенно СС!
Александр
Топливная система
Подскажите как быть. Машина Volkswagen jetta 2.0 американка, бензиновая. В бак было залито 10 литров саляры. Как слить топливо не разбирая бензо - насос? И как прочистить топливную систему? Заранее спасибо всем кто откликнулся
Alex11125
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Volkswagen Jetta вернется в Россию через полгода
{{material_123343}}Седаны Volkswagen Jetta нового поколения появятся в салонах российских дилеров в конце 2019 – начале 2020 года. Об этом «Журналу Авто.ру» сообщил представитель Volkswagen. Поставки наладят напрямую с мексиканского завода марки, где сейчас модель собирают для клиентов в Северной и Латинской Америке. Завод в Китае выпускает Jetta только для местного рынка. В Европе модель больше не продается.До недавнего времени Volkswagen Jetta шестого поколения собирали на предприятии «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Но со сменой поколения выпуск модели прекратился. Сейчас здесь производят только лифтбеки Skoda Octavia и кроссоверы Skoda Kodiaq. Высвободившие мощности отдадут компактному Skoda Karoq, сборка которого должна начаться нынешней осенью. Годом позднее компанию ему составит Volkswagen Tharu (он же Volkswagen Tarek для американских рынков).Новый Volkswagen Jetta седьмого поколения представили в январе 2018 года на автосалоне в Детройте. Автомобиль построен на новой платформе MQB. Он прибавил в размерах по всем измерениям. В состав доступного оснащения вошла цифровая приборная панель, светодиодная оптика и 400-ватная аудиосистема Beats. Комплекс электронных помощников пополнился адаптивным круиз-контролем, системой слежения за рядностью движения, системой мониторинга «слепых» зон и адаптивным светом. В моторную гамму входят две бензиновые «турбочетверки» объемом 1,4 литра (150 л.с.) и 2,0 литра (230 л.с.). Агрегаты сочетаются с 6-ступенчатой «механикой». Кроме того, 1,4-литровый мотор может работать в паре с 6-диапазонным «автоматом» Tiptronic, а 2,0-литровому положен 7-ступенчатый «робот» DSG. Цены в Мексике начинаются от 330 тысяч песо (или около 1,1 млн рублей).
2019-06-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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