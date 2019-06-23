23 июня 2019, 10:51
Volkswagen Jetta вернется в Россию через полгода
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Выпуск седанов Volkswagen Jetta прекратился в Нижнем Новгороде в мае 2018 года. Возобновлять производство в России пока не планируют. Volkswagen Jetta седьмого поколения будут возить к нам с завода в Мексике.
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До недавнего времени Volkswagen Jetta шестого поколения собирали на предприятии «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Но со сменой поколения выпуск модели прекратился. Сейчас здесь производят только лифтбеки Skoda Octavia и кроссоверы Skoda Kodiaq. Высвободившие мощности отдадут компактному Skoda Karoq, сборка которого должна начаться нынешней осенью. Годом позднее компанию ему составит Volkswagen Tharu (он же Volkswagen Tarek для американских рынков).
Новый Volkswagen Jetta седьмого поколения представили в январе 2018 года на автосалоне в Детройте. Автомобиль построен на новой платформе MQB. Он прибавил в размерах по всем измерениям. В состав доступного оснащения вошла цифровая приборная панель, светодиодная оптика и 400-ватная аудиосистема Beats. Комплекс электронных помощников пополнился адаптивным круиз-контролем, системой слежения за рядностью движения, системой мониторинга «слепых» зон и адаптивным светом. В моторную гамму входят две бензиновые «турбочетверки» объемом 1,4 литра (150 л.с.) и 2,0 литра (230 л.с.). Агрегаты сочетаются с 6-ступенчатой «механикой». Кроме того, 1,4-литровый мотор может работать в паре с 6-диапазонным «автоматом» Tiptronic, а 2,0-литровому положен 7-ступенчатый «робот» DSG. Цены в Мексике начинаются от 330 тысяч песо (или около 1,1 млн рублей).
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