24 сентября 2019, 13:20
Volkswagen Jetta вернется в Россию только с двумя моторами
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Фото: Volkswagen
Российский офис Volkswagen готовится возобновить в нашей стране продажи седанов Jetta. Автомобили нового поколения будут импортировать из Мексики. Большого выбора моторов не предвидится. Покупателям предложат два агрегата: мощностью 110 и 150 сил.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
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На открывшемся автосалоне в Детройте Volkswagen представил новое поколение седана Jetta. Автомобиль отныне ...Читать далее
Седан предложат в трех уровнях оснащения: Origin, Respect, Status. В перечень доступного оборудования войдут 16- или 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, светодиодная оптика, цифровая приборная панель Active Info Display, интерьерная подсветка, подогрев руля и сидений, медиасистема с 8-дюймовым сенсорным экраном и навигацией, система бесключевого доступа Kessy и панорамная крыша.
Volkswagen Jetta седьмого поколения дебютировал на автосалоне в Детройте в январе 2018 года. Автомобиль построили на модульной платформе MQB. Его габаритные размеры: длина – 4 702 мм, ширина – 1 799 мм, высота – 1 459 мм, колесная база – 2 686 мм. Объем багажника не изменился и составляет 510 литров. Первые автомобили в Россию будут поставлять с завода в Мексике, где новая Jetta стоит от 330 тыс. песо (чуть более 1 млн рублей). Вопрос о локализации производства будет решен позже в зависимости от спроса на модель.
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Комментарии пользователей
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