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24 сентября 2019, 13:20

Volkswagen Jetta вернется в Россию только с двумя моторами

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Фото: Volkswagen
Российский офис Volkswagen готовится возобновить в нашей стране продажи седанов Jetta. Автомобили нового поколения будут импортировать из Мексики. Большого выбора моторов не предвидится. Покупателям предложат два агрегата: мощностью 110 и 150 сил.
Volkswagen Jetta вернется в Россию только с двумя моторами

Фото: Volkswagen

Volkswagen Jetta вернется в Россию только с двумя моторами

Фото: Volkswagen

Volkswagen Jetta вернется в Россию только с двумя моторами

Фото: Volkswagen

Volkswagen Jetta вернется в Россию только с двумя моторами

Фото: Volkswagen

Volkswagen Jetta вернется в Россию только с двумя моторами

Фото: Volkswagen

Volkswagen Jetta вернется в Россию только с двумя моторами
Volkswagen Jetta вернется в Россию только с двумя моторами
Volkswagen Jetta вернется в Россию только с двумя моторами
Volkswagen Jetta вернется в Россию только с двумя моторами
Volkswagen Jetta вернется в Россию только с двумя моторами
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На открывшемся автосалоне в Детройте Volkswagen представил новое поколение седана Jetta. Автомобиль отныне ...
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Седан Volkswagen Jetta нового поколения приедет в Россию с двумя вариантами двигателей: 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 110 лошадиных сил и 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 сил. «Младший» агрегат может работать в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач или с 6-ступенчатым «автоматом». Наддувной агрегат сочетается с автоматической КПП.

Седан предложат в трех уровнях оснащения: Origin, Respect, Status. В перечень доступного оборудования войдут 16- или 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, светодиодная оптика, цифровая приборная панель Active Info Display, интерьерная подсветка, подогрев руля и сидений, медиасистема с 8-дюймовым сенсорным экраном и навигацией, система бесключевого доступа Kessy и панорамная крыша.

Volkswagen Jetta седьмого поколения дебютировал на автосалоне в Детройте в январе 2018 года. Автомобиль построили на модульной платформе MQB. Его габаритные размеры: длина – 4 702 мм, ширина – 1 799 мм, высота – 1 459 мм, колесная база – 2 686 мм. Объем багажника не изменился и составляет 510 литров. Первые автомобили в Россию будут поставлять с завода в Мексике, где новая Jetta  стоит от 330 тыс. песо (чуть более 1 млн рублей). Вопрос о локализации производства будет решен позже в зависимости от спроса на модель.

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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Jetta
У меня в данный момент Jetta. Моя первая машина (покупал еще в момент обучения в автошколе, шла с США) . Машина 2000г.в., 1.8Т 150л.с. (бензин) . Относится к четвертому поколению Jetta. Аналог европейской Bora. Так вот, езжу на ней уже 7.5 лет. Некоторые мои друзья уже три машины за это время сменили ...
Денис
Названы самые надежные 3-4-летние седаны
Полная чушь! ВАГ на первых мастах, особенно СС!
Александр
Топливная система
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Alex11125
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Volkswagen Jetta вернется в Россию только с двумя моторами
{{material_122283}}Седан Volkswagen Jetta нового поколения приедет в Россию с двумя вариантами двигателей: 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 110 лошадиных сил и 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 сил. «Младший» агрегат может работать в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач или с 6-ступенчатым «автоматом». Наддувной агрегат сочетается с автоматической КПП.Седан предложат в трех уровнях оснащения: Origin, Respect, Status. В перечень доступного оборудования войдут 16- или 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, светодиодная оптика, цифровая приборная панель Active Info Display, интерьерная подсветка, подогрев руля и сидений, медиасистема с 8-дюймовым сенсорным экраном и навигацией, система бесключевого доступа Kessy и панорамная крыша.Volkswagen Jetta седьмого поколения дебютировал на автосалоне в Детройте в январе 2018 года. Автомобиль построили на модульной платформе MQB. Его габаритные размеры: длина – 4 702 мм, ширина – 1 799 мм, высота – 1 459 мм, колесная база – 2 686 мм. Объем багажника не изменился и составляет 510 литров. Первые автомобили в Россию будут поставлять с завода в Мексике, где новая Jetta  стоит от 330 тыс. песо (чуть более 1 млн рублей). Вопрос о локализации производства будет решен позже в зависимости от спроса на модель.
2019-09-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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