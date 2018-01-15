15 января 2018, 14:55

Volkswagen Jetta VII построили на новой платформе

На открывшемся автосалоне в Детройте Volkswagen представил новое поколение седана Jetta. Автомобиль отныне делит «тележку» MQB с моделями Golf, Tiguan, Arteon, Teramont.
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  Volkswagen Jetta VII построили на новой платформе Volkswagen Jetta Volkswagen Jetta VII построили на новой платформе Volkswagen Jetta Volkswagen Jetta VII построили на новой платформе Volkswagen Jetta Volkswagen Jetta VII построили на новой платформе
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Volkswagen Jetta
Выпускается с 1984 г.
Новый от 906 000 до 1 281 000 Р
Отзывов: 8
По сравнению с предшественником седан увеличился в габаритах. Длина достигает 4702 мм, ширина – 1799 мм, а высота – 1459 мм. Размер колесной базы теперь равен 2686 мм. Правда, объем багажника не изменился: он составляет 510 литров. Зато новая конструкция кузова позволила улучшить коэффициент аэродинамического сопротивления до 0,27.

В движение автомобиль будет приводить 1,4-литровый бензиновый агрегат мощностью 150 л.с. В паре с ним выступит 6-ступенчатая механическая коробка передач или 8-диапазонный «автомат». Примечательно, что предыдущая генерация машины комплектовалась роботизированной трансмиссией DSG с двумя сцеплениями.

В начальном варианте исполнения машина получит светодиодные фары головного света, цифровую приборную панель, адаптивный круиз-контроль, 400-ватную аудиосистему Beats. Новые эргономичные передние сиденья оснащены подогревом и вентиляцией, а за безопасность отвечают системы поддержания рядности движения, слежения за мертвыми зонами, автоматического переключения дальнего света на ближний. Старт продаж Jetta VII в США намечен на второй квартал года.

Новинки и концепт кары VW, Фольксваген Джетта

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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Jetta
У меня в данный момент Jetta. Моя первая машина (покупал еще в момент обучения в автошколе, шла с США) . Машина 2000г.в., 1.8Т 150л.с. (бензин) . Относится к четвертому поколению Jetta. Аналог европейской Bora. Так вот, езжу на ней уже 7.5 лет. Некоторые мои друзья уже три машины за это время сменили ...
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Мкпп не включается задняя передача
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Volkswagen Jetta VII построили на новой платформе
{{model_1402}} По сравнению с предшественником седан увеличился в габаритах. Длина достигает 4702 мм, ширина – 1799 мм, а высота – 1459 мм. Размер колесной базы теперь равен 2686 мм. Правда, объем багажника не изменился: он составляет 510 литров. Зато новая конструкция кузова позволила улучшить коэффициент аэродинамического сопротивления до 0,27.В движение автомобиль будет приводить 1,4-литровый бензиновый агрегат мощностью 150 л.с. В паре с ним выступит 6-ступенчатая механическая коробка передач или 8-диапазонный «автомат». Примечательно, что предыдущая генерация машины комплектовалась роботизированной трансмиссией DSG с двумя сцеплениями.В начальном варианте исполнения машина получит светодиодные фары головного света, цифровую приборную панель, адаптивный круиз-контроль, 400-ватную аудиосистему Beats. Новые эргономичные передние сиденья оснащены подогревом и вентиляцией, а за безопасность отвечают системы поддержания рядности движения, слежения за мертвыми зонами, автоматического переключения дальнего света на ближний. Старт продаж Jetta VII в США намечен на второй квартал года.
2018-01-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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