Volkswagen Jetta VII построили на новой платформе
В движение автомобиль будет приводить 1,4-литровый бензиновый агрегат мощностью 150 л.с. В паре с ним выступит 6-ступенчатая механическая коробка передач или 8-диапазонный «автомат». Примечательно, что предыдущая генерация машины комплектовалась роботизированной трансмиссией DSG с двумя сцеплениями.
В начальном варианте исполнения машина получит светодиодные фары головного света, цифровую приборную панель, адаптивный круиз-контроль, 400-ватную аудиосистему Beats. Новые эргономичные передние сиденья оснащены подогревом и вентиляцией, а за безопасность отвечают системы поддержания рядности движения, слежения за мертвыми зонами, автоматического переключения дальнего света на ближний. Старт продаж Jetta VII в США намечен на второй квартал года.
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